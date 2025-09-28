ברוכה הבאה לליגה: ניצחון בכורה לאסטון וילה

המחזור השישי בפרמייר ליג המשיך היום (ראשון) ואם יש קבוצה אחת שיכולה לצאת ממנו לדרך חדשה היא אסטון וילה, שגברה 1:3 על פולהאם. החבורה של אונאי אמרי הגיעה למשחק הזה ללא ניצחון באף אחד מחמשת משחקיה הקודמים, והיא אף נקלעה לפיגור מוקדם. עם זאת, וילה השכילה להפוך את התוצאה ולרשום ניצחון בכורה בליגה.

הפתיחה הייתה שייכת לאורחת, שכבר בדקה השלישית עלתה ליתרון מראשו של ראול חימנז, שפגש את הכדור לאחר הגבהת קרן ונגח את היתרון של קבוצתו. המארחת התאוששה עוד במחצית הראשונה, ואולי ווטקינס השווה את התוצאה עם שער בדקה ה-37.

המהפך הושלם עם תחילת המחצית השנייה, כאשר בתוך שתי דקות, ג’ון מקגין (49’) ואמי בואנדיה (51’) הרימו את הקהל המקומי באוויר וקבעו את תוצאת המשחק. זהו כאמור, ניצחון הבכורה של וילה במסגרת הליגה, כשהיא מטפסת אל מחוץ לקו האדום, בעוד פולהאם חוזרת להפסיד לאחר שני ניצחונות רצופים.