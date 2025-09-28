לבנדובסקי, ברדג'י ודרו בן ה-17 בהרכב ברצלונה

ההזדמנות שלה. אחרי שריאל מדריד ספגה חמישייה בדרבי מול אתלטיקו מדריד, לברצלונה יש צ’אנס הערב (ראשון, 19:30 שידור חי בערוץ ONE) מול ריאל סוסיאדד לעקוף את הבלאנקוס ולטפס לצמרת, זאת במסגרת המחזור השביעי בליגה הספרדית.

הרכב ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, רונאלד אראוחו, אנדראס כריסטנסן, ג’רארד מרטין, פרנקי דה יונג, פדרי, דרו פרננדס, רוני ברדג’י, רוברט לבנדובסקי ומרקוס רשפורד.

הרכב ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון אראמבורו, איין מוניוז, דולייה צ'לטה-צאר, יון גורוצ'אטגי, איגור סובלדיה, אנדר בארנצ'אה, בניאט טוריאנטס, מיקל אוירסבאל, גונסלו גדש, פבלו מרין.

האנזי פליק (IMAGO)

החבורה הקטלונית מגיעה למפגש עם חדשות טובות וכאלה שפחות. מצד אחד, האנזי פליק מעודד מחזרתו של לאמין ימאל לסגל, מצד שני, למצבת הפצועים של הקבוצה הצטרפו בימים האחרונים ראפיניה וז’ואן גארסיה, משמע וויצ’ך שצ’סני שוב פותח בין הקורות.

במסגרת מפגשי העבר, הבאסקים ניצחו את הבלאוגרנה פעמיים בלבד בעשרת המשחקים האחרונים בין הצדדים, כשאלופת ספרד ניצחה את כל שאר המשחקים. בעונה שעברה, סוסיאדד גברה על בארסה באנואטה, אך חטפה תבוסה 4:0 במונז’ואיק, בו ייערך המשחק גם היום.