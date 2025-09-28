יום ראשון, 28.09.2025 שעה 21:22
כדורגל עולמי

לבנדובסקי, ברדג'י ודרו בן ה-17 בהרכב ברצלונה

לאור הפציעות, פליק יעלה מול סוסיאדד (19:30, חי בערוץ ONE) עם 11 מסקרנים במיוחד: שצ'סני בשער, מרטין וכריסטנסן בהגנה. לאמין ימאל נמצא על הספסל

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

ההזדמנות שלה. אחרי שריאל מדריד ספגה חמישייה בדרבי מול אתלטיקו מדריד, לברצלונה יש צ’אנס הערב (ראשון, 19:30 שידור חי בערוץ ONE) מול ריאל סוסיאדד לעקוף את הבלאנקוס ולטפס לצמרת, זאת במסגרת המחזור השביעי בליגה הספרדית.

הרכב ברצלונה: וויצ’ך שצ’סני, ז’ול קונדה, רונאלד אראוחו, אנדראס כריסטנסן, ג’רארד מרטין, פרנקי דה יונג, פדרי, דרו פרננדס, רוני ברדג’י, רוברט לבנדובסקי ומרקוס רשפורד.

הרכב ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון אראמבורו, איין מוניוז, דולייה צ'לטה-צאר, יון גורוצ'אטגי, איגור סובלדיה, אנדר בארנצ'אה, בניאט טוריאנטס, מיקל אוירסבאל, גונסלו גדש, פבלו מרין.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

החבורה הקטלונית מגיעה למפגש עם חדשות טובות וכאלה שפחות. מצד אחד, האנזי פליק מעודד מחזרתו של לאמין ימאל לסגל, מצד שני, למצבת הפצועים של הקבוצה הצטרפו בימים האחרונים ראפיניה וז’ואן גארסיה, משמע וויצ’ך שצ’סני שוב פותח בין הקורות.

במסגרת מפגשי העבר, הבאסקים ניצחו את הבלאוגרנה פעמיים בלבד בעשרת המשחקים האחרונים בין הצדדים, כשאלופת ספרד ניצחה את כל שאר המשחקים. בעונה שעברה, סוסיאדד גברה על בארסה באנואטה, אך חטפה תבוסה 4:0 במונז’ואיק, בו ייערך המשחק גם היום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */