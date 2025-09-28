שרודר לעתמאן: למזלי לעולם לא תאמן אותי

העימות בין דניס שרודר לארגין עתמאן עולה שלב. לאחר חילופי הדברים ביניהם לאחר גמר היורובאסקט האחרון, בו גרמניה של שרודר ניצחה את טורקיה של עתמאן, היום (ראשון) הרכז הגרמני התסיס את הנושא מחדש.

הגרמני שיתף סטורי של ראיון עם עתמאן בו הוא מספר כי לשרודר יש את הבעיות שלו והדבר הראשון שהוא מסתכל עליו כשהוא מחתים שחקן זה על האישיות שלו.



אלוף העולם ואירופה הגיב דרך האינסטגרם: "למזלי, לעולם לא תהיה המאמן שלי. אני לא התחלתי את זה הלוך ושוב... אתה התחלת ואמרת משהו עלינו. אז אם אתה באמת רוצה לדבר שטויות אתה צריך לגבות את זה ולא עשית זאת. אני מצטער, מאמן. נשמע שאתה פגוע. זו אהבה. אני פשוט אהיה אני, אנשים שמכירים אותי יודעים".