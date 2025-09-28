מדד עוצמה אחרון ב'יורוהופס': הפועל 10, מכבי 13

ממש בעוד יומיים תתחיל לה היורוליג, הליגה הטובה ביותר באירופה והשנייה הכי טובה בעולם. אז רגע לפני, זה הזמן של אתרים בחו”ל לעשות סקירות והימורים אחרונים ולתת את הזווית שלהם למה יקרה ומה הציפיות, וכך בדיוק עשו באתר הבכיר ‘יורוהופס’.

לפי האתר, הפועל תל אביב במדד העוצמה נמצאת במקום העשירי, מה שישים אותה כמובן בפליי-אין אם יקרה: “אם הפועל לא הייתה חדשה במפעל, ואם היא לא הייתה צריכה לשחק את המשחקים הביתיים שלהם בסופיה, היא הייתה במקום גבוה יותר בטוח. עדיין, העיניים יצפו, בעיקר על וסיליה מיציץ’ שחוזר ליבשת וליורוליג”, נרשם על האדומים.

היריבה העירונית מכבי ת”א קיבלה את המקום ה-13 במדד העוצמה, ועליה נרשם: “לוני ווקר הוא תוספת נהדרת, אבל מכבי תשחק מחוץ לתל אביב עונה נוספת, וזו מכה אדירה תמיד. אמנם נראה שהקבוצה משופרת ביחס לאשתקד, אבל על הנייר, הסגל שלה פחות טוב משל הפועל, ובעונה שעברה היא סיימה 14”.

וסיליה מיציץ' (חגי מיכאלי)

קצת מעבר לישראליות. פנאתיניקוס ראשונה במדד, אלופת אירופה פנרבחצ’ה שנייה, אולימפיאקוס שלישית, ריאל רביעית, מונאקו סגנית האלופה חמישית, אנדולו שישית, מילאנו שביעית, פרטיזן שמינית, ברצלונה תשיעית וכאמור הפועל נועלת את העשירייה.

הכוכב האדום במקום ה-11, ז’לגיריס 12, מכבי כאמור 13, ואז לפי סדר עד המקום ה-20 ניתן לראות את דובאי, פאריס, בולוניה, באיירן מינכן, וילרבאן, ולנסיה ובסקוניה.