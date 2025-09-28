"כל ילד וילדה ראויים לקסם שיש בענף הכדוריד"

אירוע פתיחת עונת הכדוריד, בליגות ווינר ואתנה, וטקס הענקת התשורות למצטיינים ולמצטיינות, נערך היום (ראשון) ב-"SAY" בראשון לציון. במהלכו הוכתרו אנשי השנה החולפת, הייתה הוקרה ליו"ר איגוד הכדוריד היוצא דורון גלפנד, לעמית גל - שחקן נבחרת ישראל שפרש, וללוחם הצנחנים ושחקן הכדוריד, דושה באליאנט, שעלה לישראל כחייל בודד מהונגריה, נפצע בלחימה בעזה, ושב לשחק כדוריד במסגרת שיקומו. אריאל רוזנטל, שחקן נבחרת ישראל בעבר, הוצג כמי שיוביל את תחום ניהול הנשים באיגוד.

יו"ר איגוד הכדוריד עידן מזרחי אמר: "אני מודה לכל מי שנתן בי את אמונו בבחירות האחרונות, אנחנו בפתחו של עידן חדש בכדוריד הישראלי. להיות יו"ר איגוד הכדוריד זאת גאווה עצומה עבורי. החזון שלי הוא ענף מקצועי, שקוף ונקי מכל השפעות זרות ולחצים פוליטיים. זאת לא רק הבטחה אלא התחייבות אישית שלי לכל אחד ואחת מכם. נפעל יחד לקידום תשתיות הנוער וקידום כדוריד הנשים. אנחנו פועלים לפתיחת מועדונים נוספים בכל רחבי הארץ. כל ילד וילדה בישראל ראויים להכיר את הקסם שיש בכדוריד והמטרה היא להחזיר את הקסם לענף.

המצב לא מזהיר והוא גירעון של 600 אלף שקלים. התקציב שלנו הוא 4 מיליון שקלים וזה תקציב מאוד קטן ואני פועל להגדלת בסיס התקציב וניהול נכון של המשאבים שלנו. אנחנו רוצים לתת לצוות המקצועי ולשחקנים את התנאים הטובים ביותר. מהיום אנחנו מתחילים עידן חדש והאיגוד יהיה שותף מלא עם האגודות ויחד נבנה ענף חזק מקצועי וערכי, כדי שכולנו נוכל להיות גאים בו. אסור לנו לשכוח שיש לנו 48 חטופים ונייחל להחזרתם ושובם הביתה של כל חיילי צה"ל. שנה טובה לכולם".

עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

באירוע ניתנה סקירה על פעילות נבחרות ישראל בשנה הקרובה, בנוסף לפעילות הקבוצות הישראליות באירופה, והחזון המקצועי שהוצע ע"י דודי פלח, מ"מ יו"ר האיגוד ויו"ר הוועדה המקצועית.

כאמור הפרק הראשון הוקדש למצטיינים. בליגת ווינר: איבן קראצ'יץ' מהאלופה הפועל ראשל"צ נבחר ע"י מאמני ליגת ווינר לשחקן העונה. שביעיית העונה כללה שחקנים נהדרים בהם השוער סבטיסלב ורקיץ' (הפועל ראשל"צ). בפינות - עמית מוטולה (רמה"ש) ונדב ניזרי (מכבי ראשל"צ).

איבן קראצ'יץ' שחקן העונה (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

בקו האחורי - אמיר שניידר (הפועל ראשל"צ) רם טורקניץ (קפטן רמה"ש ומלך שערי ליגת ווינר) ואיתי סויסה (קפטן מחזיקת גביע המדינה הפועל אשדוד). תומר בודנהיימר (קפטן האלופה הפועל ראשון לציון. בקטגוריית תגלית העונה - יונתן פלח (הפועל ראשל"צ) וגיא רש-ארמן (מכבי ת"א). בקטגוריות הפריצה/התקדמות - ניתאי היימן (מכבי ת"א) ואסף אוחיון (הרצליה).

במאמני העונה, היה מרוץ צמוד, ולראשונה גם שוויון - בין סער פרנקל שהוביל את הפועל ראשל"צ לאליפות לבין דניאל לינדגרן שהוביל את הרצליה לעונה נהדרת.

מאמני העונה (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

בליגת אתנה - מור שאול, שהובילה את מכבי הארזים רמת גן לאליפות והמריאה לקריירה אירופית בגרמניה במדי רודרטל - הוכתרה כשחקנית העונה. בשביעיית העונה - השוערת הברזילאית ברונה קאמבוים, מצטיינת גמר פלייאוף האליפות, שעברה הקיץ מהארזים להרצליה. מי שעשתה את הדרך ההפוכה - עמית איזק, ולצידה בקו האחורי שיר וקרט, המצטיינת מגמר גביע המדינה, ואניה סטורוזו'ק מהארזים, שגם חברותיה קרן טפליצקי ושיר גבזה, נבחרו בעמדות הפינות.

דניאלה דרגוייביץ' מהרצליה שוב נבחרה לשחקנית הציר. התגליות, יחד עם התקדמות ופריצות העונה – הגיעו מ-4 קבוצות שונות. מהפועל אשדוד - קבלו את הדר גז, מהפועל ראשל"צ - את יעל עודד, מחולון את אופק רוטמן, וממכבי ראשל"צ את ליאם לולו, מי שהייתה גם מלכת השערים של אליפות אירופה לנערות בקיץ האחרון. למאמן העונה נבחר ניב וינטרוב, שהוביל את הארזים לזכייה באליפות ה-16 בתולדותיה.

שביעיית המצטיינות (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

צמד השופטים שנבחר על ידי הוועדה המקצועית למצטיינים הוא דודי לוין ודודי ינקו, שזכו לברכת יו"ר איגוד השופטים, אלי חכמון, שגם סקר את פעילות השופטים. במהלך העונה התווסף צמד בינלאומי נוסף - אלון קפלינסקי ומתן פינקר, אל הצמדים המובילים דור לרון ומתן לינדנבאום, וניב שוורץ ורון פרץ.

בחלק המסיים כאמור הובעה ההערכה של משפחת הכדוריד לדמויות - בהם כאמור גלפנד, עמית גל, והסיפור המרגש של דושה באליאנט, שחקנה כיום של מ.כ באר שבע - ומי שלחם עם הצנחנים בגזרות בעזה ובגבול לבנון-סוריה.