יום חמישי, 02.10.2025 שעה 17:30
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
195-217ברצלונה1
188-167ריאל מדריד2
165-137ויאריאל3
136-107אלצ'ה4
129-147אתלטיקו מדריד5
127-117בטיס6
129-107אספניול7
119-87חטאפה8
1010-117סביליה9
108-77אתלטיק בילבאו10
87-67אלאבס11
812-97ולנסיה12
77-57אוססונה13
612-47אוביידו14
514-117לבאנטה15
510-77ראיו וייקאנו16
59-67סלטה ויגו17
511-77ריאל סוסיאדד18
511-67מיורקה19
316-37ג'ירונה20

בחלום: אלצ'ה רביעית בטבלה עם 1:2 על סלטה ויגו

העולה החדשה המשיכה בפתיחת העונה המפתיעה עם תוצאה טובה על הגליסיאנים, סביליה גברה 0:1 על ראיו וייקאנו. קוצ'ו כיכב, 0:2 לבטיס על אוססונה. צפו

|
שמחה גדולה באלצ'ה (La Liga)
שמחה גדולה באלצ'ה (La Liga)

משחקי המחזור השביעי בליגה הספרדית התקיימו היום (ראשון), כאשר במשחק הראשון, סביליה גברה 0:1 על ראיו וייקאנו. בנוסף, העולה החדשה אלצ’ה המשיכה בפתיחת העונה המפתיעה כשניצחה 1:2 את סלטה ויגו, תוצאה ששמה אותה במקום הרביעי נכון לרגע זה. במשחק שסגר את היום, ריאל בטיס גברה 0:2 על אוססונה.

ראיו וייקאנו – סביליה 1:0

עקיצה מארץ העקיצות. ראיו וייקאנו הייתה טובה יותר לאורך 87 דקות, בהם המארחת שלטה בצורה מוחלטת והגיעה להמון מצבים מצוינים לכיבוש, בזמן שסביליה לא בעטה אפילו פעם אחת למסגרת.

עד הדקה ה-87. אז, בהתקפה מתפרצת אחת, חוסה אנחל קרמונה בישל לאקור אדאמס הניגרי, שכבש את שער הניצחון ונתן לסביליה ניצחון חוץ שלישי העונה. ראיו עם הפסד רביעי העונה. סרחיו קאמייו מראיו הורחק בסיום.

סיבילה בניצחון שלישי ברצף 0:1 מול ראיו

ריאל בטיס – אוססונה 0:2

לראשונה העונה, הקבוצה האנדלוסית הצליחה לחבר שני ניצחונות ליגה רצופים עם הופעה ביתית מרשימה מול הקבוצה מפמפלונה, כשגיבור המשחק הוא החלוץ קוצ’ו הרננדס, שנכנס לקצב במשחקים האחרונים של הקבוצה והיום הוביל אותה לשלוש נקודות עם בישול לעבדה אזלזולי (19’) ושער בדקה ה-38.

עקב הניצחון, טיפסה בטיס למקום השישי בטבלה, כשהיא בשוויון נקודות עם אתלטיקו מדריד ואספניול המקיפות אותה במקומות החמישי והשביעי. אוססונה לעומת זאת, רשמה הפסד רביעי בשבעת המחזורים הראשונים של העונה, ונמצאת במקום ה-13.

שחקני בטיס חוגגים עם קוצשחקני בטיס חוגגים עם קוצ'ו הרננדס (IMAGO)

אלצ’ה – סלטה ויגו 1:2

שלושה ניצחונות וארבע תוצאות תיקו, זה המאזן של המארחת עד כה מתחילת 2025/26. נתון נהדר. אחרי תיקו עם אוססונה רק לפני שלושה ימים, החבורה של ג’ון לופס סאנס אספה שלוש נקודות עם ניצחון על הגליסיאנים, שממשיכים לשקוע ללא אף ניצחון עדיין.

הופכת לסוס שחור: אלצ'ה גוברת על סלטה ויגו

אנדרה סילבה כבש ראשון בדקה ה-18, בורחה איגלסיאס איזן עבור האורחים עם גול משלו רק ארבע דקות אחר כך (22’). בדקה ה-54, סלטה ניצלה כשרפא מיר פספס בפנדל מהנקודה הלבנה, אך אלצ’ה לא נפלה מנטלית ובדקה ה-68 גם השיגה את השער המכריע, עליו רשום ג'ון דונלד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */