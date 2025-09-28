בחלום: אלצ'ה רביעית בטבלה עם 1:2 על סלטה ויגו

משחקי המחזור השביעי בליגה הספרדית התקיימו היום (ראשון), כאשר במשחק הראשון, סביליה גברה 0:1 על ראיו וייקאנו. בנוסף, העולה החדשה אלצ’ה המשיכה בפתיחת העונה המפתיעה כשניצחה 1:2 את סלטה ויגו, תוצאה ששמה אותה במקום הרביעי נכון לרגע זה. במשחק שסגר את היום, ריאל בטיס גברה 0:2 על אוססונה.

ראיו וייקאנו – סביליה 1:0

עקיצה מארץ העקיצות. ראיו וייקאנו הייתה טובה יותר לאורך 87 דקות, בהם המארחת שלטה בצורה מוחלטת והגיעה להמון מצבים מצוינים לכיבוש, בזמן שסביליה לא בעטה אפילו פעם אחת למסגרת.

עד הדקה ה-87. אז, בהתקפה מתפרצת אחת, חוסה אנחל קרמונה בישל לאקור אדאמס הניגרי, שכבש את שער הניצחון ונתן לסביליה ניצחון חוץ שלישי העונה. ראיו עם הפסד רביעי העונה. סרחיו קאמייו מראיו הורחק בסיום.

סיבילה בניצחון שלישי ברצף 0:1 מול ראיו

ריאל בטיס – אוססונה 0:2

לראשונה העונה, הקבוצה האנדלוסית הצליחה לחבר שני ניצחונות ליגה רצופים עם הופעה ביתית מרשימה מול הקבוצה מפמפלונה, כשגיבור המשחק הוא החלוץ קוצ’ו הרננדס, שנכנס לקצב במשחקים האחרונים של הקבוצה והיום הוביל אותה לשלוש נקודות עם בישול לעבדה אזלזולי (19’) ושער בדקה ה-38.

עקב הניצחון, טיפסה בטיס למקום השישי בטבלה, כשהיא בשוויון נקודות עם אתלטיקו מדריד ואספניול המקיפות אותה במקומות החמישי והשביעי. אוססונה לעומת זאת, רשמה הפסד רביעי בשבעת המחזורים הראשונים של העונה, ונמצאת במקום ה-13.

שחקני בטיס חוגגים עם קוצ'ו הרננדס (IMAGO)

אלצ’ה – סלטה ויגו 1:2

שלושה ניצחונות וארבע תוצאות תיקו, זה המאזן של המארחת עד כה מתחילת 2025/26. נתון נהדר. אחרי תיקו עם אוססונה רק לפני שלושה ימים, החבורה של ג’ון לופס סאנס אספה שלוש נקודות עם ניצחון על הגליסיאנים, שממשיכים לשקוע ללא אף ניצחון עדיין.

הופכת לסוס שחור: אלצ'ה גוברת על סלטה ויגו

אנדרה סילבה כבש ראשון בדקה ה-18, בורחה איגלסיאס איזן עבור האורחים עם גול משלו רק ארבע דקות אחר כך (22’). בדקה ה-54, סלטה ניצלה כשרפא מיר פספס בפנדל מהנקודה הלבנה, אך אלצ’ה לא נפלה מנטלית ובדקה ה-68 גם השיגה את השער המכריע, עליו רשום ג'ון דונלד.