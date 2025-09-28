91 דקות לקארצב, דין דוד לא שותף ביוקוהמה

הליגיונרים הישראלים באירופה ובשאר העולם המשיכו גם היום (ראשון) להתחרות עם הקבוצות שלהם במסגרות השונות. כולם שואפים כמובן לעזור לחבריהם לנצח ובאופן אישי, לרשום תרומה ישירה לשערים ולפעולות משחק נוספות שמביאות נקודות.

# דין דוד לא שותף בניצחון 2:3 של יוקוהמה מרינוס היפנית על פ.צ טוקיו במסגרת המחזור ה-32 בליגה. החלוץ שהגיע ליפן ממכבי חיפה ביולי האחרון, ראה רק מהספסל את קבוצתו מנצחת ונשארת מעל הקו האדום נכון לרגע זה.

# גם בר לין לא עלה על הדשא ב-0:0 של קריבבאס עם LNZ צ’רקסי במסגרת המחזור השביעי של הליגה האוקראינית. הקשר בן ה-21 מודרך על ידי פטריק ואן לוון, אקס מכבי תל אביב, שביצע חילוף אחד בלבד באותה התמודדות.

# עדן קארצב הוחלף רק בתוספת הזמן בהפסד 2:1 של שנזן פנג סיטי לקינגדאו ווסט קוסט, במסגרת המחזור ה-26 בליגה הסינית. הקשר הישראלי פתח בהרכב ויצא בדקה ה-91, קבוצתו ספגה מהפך אחרי שהובילה ולמעשה נכנעה בפעם השלישית ברציפות.