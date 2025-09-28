יום ראשון, 28.09.2025 שעה 18:08
כדורגל ישראלי

91 דקות לקארצב, דין דוד לא שותף ביוקוהמה

הקשר הישראלי הוחלף רק בתוספת הזמן אחרי שפתח בהרכב שנזן פנג סיטי, שנכנעה 2:1. אקס מכבי חיפה לא עלה, קבוצתו השיגה ניצחון 2:3 חשוב. וגם: בר לין

|
עדן קארצב (IMAGO)
עדן קארצב (IMAGO)

הליגיונרים הישראלים באירופה ובשאר העולם המשיכו גם היום (ראשון) להתחרות עם הקבוצות שלהם במסגרות השונות. כולם שואפים כמובן לעזור לחבריהם לנצח ובאופן אישי, לרשום תרומה ישירה לשערים ולפעולות משחק נוספות שמביאות נקודות.

# דין דוד לא שותף בניצחון 2:3 של יוקוהמה מרינוס היפנית על פ.צ טוקיו במסגרת המחזור ה-32 בליגה. החלוץ שהגיע ליפן ממכבי חיפה ביולי האחרון, ראה רק מהספסל את קבוצתו מנצחת ונשארת מעל הקו האדום נכון לרגע זה.

# גם בר לין לא עלה על הדשא ב-0:0 של קריבבאס עם LNZ צ’רקסי במסגרת המחזור השביעי של הליגה האוקראינית. הקשר בן ה-21 מודרך על ידי פטריק ואן לוון, אקס מכבי תל אביב, שביצע חילוף אחד בלבד באותה התמודדות.

# עדן קארצב הוחלף רק בתוספת הזמן בהפסד 2:1 של שנזן פנג סיטי לקינגדאו ווסט קוסט, במסגרת המחזור ה-26 בליגה הסינית. הקשר הישראלי פתח בהרכב ויצא בדקה ה-91, קבוצתו ספגה מהפך אחרי שהובילה ולמעשה נכנעה בפעם השלישית ברציפות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */