יום ראשון, 28.09.2025 שעה 19:45
יום ראשון, 28/09/2025, 18:30אצטדיון סיינט ג'יימסס פארקליגה אנגלית - מחזור 6
ארסנל
דקה 53
1 0
שופט: ג'ארד גילט
ניוקאסל
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
123-86קריסטל פאלאס2
114-116טוטנהאם3
114-76סנדרלנד4
117-86בורנמות'5
106-146מנצ'סטר סיטי6
102-105ארסנל7
88-116צ'לסי8
89-96ברייטון9
88-76פולהאם10
89-66לידס11
75-65אברטון12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
63-35ניוקאסל15
66-46אסטון וילה16
510-56נוטינגהאם פורסט17
413-66ברנלי18
313-55ווסטהאם19
113-46וולבס20
מערכת ONE | 28/09/2025 18:30
הרכבים וציונים
 
 
אנטוני גורדון ולאנגרו טרוסאר (IMAGO)
אנטוני גורדון ולאנגרו טרוסאר (IMAGO)

המחזור השישי בפרמייר ליג ממשיך בשעה זאת והפעם אנו מקבלים את המשחק המרכזי, כאשר ניוקאסל מארחת את ארסנל למשחק מבטיח. שתי הקבוצות מגיעות לאחר שרשמו תוצאת תיקו במשחקן הקודם, והן רוצות לצאת לדרך חדשה עם ניצחון שיצבור מומנטום. 

המגפייז נמצאים בתקופה מבלבלת מבחינתם, כאשר הם לא מצליחים למצוא איזון בכל הקשור לתוצאות על כר הדשא. מבין חמשת משחקי הליגה שקיימו עד עתה, הם רשמו ניצחון אחד, שלוש תוצאות תיקו והפסד. כמו כן, הם גם רשמו הפסד לברצלונה בפתיחת קמפיין ליגת האלופות, וכבוצו של אדי האו רוצה להוכיח כי היא מסוגלת להתמודד עם האריות של הליגה.

מנגד, מיקל ארטטה וחניכיו מגיעים לאחר שסחטו תיקו עם מנצ’סטר סיטי במחזור הקודם, וכשלרשותם 10 נקודות עם הפסד בודד בלבד מתחילת הפרמייר ליג, לליברפול. התותחנים, ששואפים להשתרג מהמקום השני אשתקד לאליפות העונה, יודעים כי הם חייבים לעמוד במבחן שיש להם ולצאת ממגרש קשה עם ניצחון מתוק ביד.

בפעם האחרונה שנפגשו במסגרת הליגה, ארסנל היא זו שניצחה עם 0:1. מבין חמשת המפגשים האחרונים ביניהן במסגרות תחרותיות, ניוקאסל היא זו שמחזיקה במאזן חיובי אל מול יריבתה, עם 2:3 במשחקים הללו.  

מחצית שניה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון: סאליבה נכנס במקום מוסקרה
מחצית ראשונה
שחקני ניוקאסל חוגגים יתרון (IMAGO)שחקני ניוקאסל חוגגים יתרון (IMAGO)
ניק וולטמדה חוגג עם מאליק צ'או (IMAGO)ניק וולטמדה חוגג עם מאליק צ'או (IMAGO)
ניק וולטמדה חוגג עם ברונו גימראייש (IMAGO)ניק וולטמדה חוגג עם ברונו גימראייש (IMAGO)
ניק וולטמדה נוגח לשער (IMAGO)ניק וולטמדה נוגח לשער (IMAGO)
  • '34
  • שער
  • שער! ניוקאסל עלתה ליתרון 0:1: תרגיל קרן של המארחת הסתיים בהגבהה של סנדרו טונאלי לראשו של ניק וולטמדה, והגרמני נגח את שער היתרון בניגוד גמור למהלך המשחק
  • '29
  • החמצה
  • כדור נוסף הגיע לאזה. הקשר בעט ממרכז הרחבה בעיטה עוצמתית שסחטה פעם נוספת הדיפה ענקית משוער ניוקאסל
ויקטור גיוקרש. לא קיבל את הפנדל שהוא דרש (IMAGO)ויקטור גיוקרש. לא קיבל את הפנדל שהוא דרש (IMAGO)
  • '25
  • החמצה
  • התקפת מעבר נפלאה של ארסנל הגיעה לטרוסאר באגף השמאלי, ומעמדה טובה הוא בעט לקורה ופספס הזדמנות קורצת לכבוש את הראשון
שחקני ניוקאסל וארסנל בשיחה עם שופט המשחק לאחר החלטת הואר (IMAGO)שחקני ניוקאסל וארסנל בשיחה עם שופט המשחק לאחר החלטת הואר (IMAGO)
ג'ארד גילט בשיחה עם מערכת הואר (IMAGO)ג'ארד גילט בשיחה עם מערכת הואר (IMAGO)
  • '14
  • החלטת שופט
  • הכשלה של ניק פופ על ויקטור גיוקרש הובילה את השופט להצביע על הנקודה הלבנה, אך לאחר שמערכת הואר קראה לו, הוא החליט להפוך את ההחלטה בטענה שהשוער נגע בכדור לפני שהכשיל את חלוץ ארסנל
  • '5
  • החמצה
  • הרחקה של הגנת ניוקאסל הגיעה לאזה. הרכש של האנגלים בעט נהדר, אך ניק פופ היה במקום והדף בצורה נפלאה את הבעיטה לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'ארד גילט הוציא את ההתמודדות לדרך!
אדי האו (IMAGO)אדי האו (IMAGO)
מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)
ויקטור גיוקרש מתחמם (IMAGO)ויקטור גיוקרש מתחמם (IMAGO)
ניק וולטמדה מגיע למשחק בסטייל (IMAGO)ניק וולטמדה מגיע למשחק בסטייל (IMAGO)
אוהדים מחוץ לסנט ג'יימסס פארק (IMAGO)אוהדים מחוץ לסנט ג'יימסס פארק (IMAGO)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה