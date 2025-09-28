הרכבים וציונים



אנטוני גורדון ולאנגרו טרוסאר (IMAGO) אנטוני גורדון ולאנגרו טרוסאר (IMAGO)

המחזור השישי בפרמייר ליג ממשיך בשעה זאת והפעם אנו מקבלים את המשחק המרכזי, כאשר ניוקאסל מארחת את ארסנל למשחק מבטיח. שתי הקבוצות מגיעות לאחר שרשמו תוצאת תיקו במשחקן הקודם, והן רוצות לצאת לדרך חדשה עם ניצחון שיצבור מומנטום.

המגפייז נמצאים בתקופה מבלבלת מבחינתם, כאשר הם לא מצליחים למצוא איזון בכל הקשור לתוצאות על כר הדשא. מבין חמשת משחקי הליגה שקיימו עד עתה, הם רשמו ניצחון אחד, שלוש תוצאות תיקו והפסד. כמו כן, הם גם רשמו הפסד לברצלונה בפתיחת קמפיין ליגת האלופות, וכבוצו של אדי האו רוצה להוכיח כי היא מסוגלת להתמודד עם האריות של הליגה.

מנגד, מיקל ארטטה וחניכיו מגיעים לאחר שסחטו תיקו עם מנצ’סטר סיטי במחזור הקודם, וכשלרשותם 10 נקודות עם הפסד בודד בלבד מתחילת הפרמייר ליג, לליברפול. התותחנים, ששואפים להשתרג מהמקום השני אשתקד לאליפות העונה, יודעים כי הם חייבים לעמוד במבחן שיש להם ולצאת ממגרש קשה עם ניצחון מתוק ביד.

בפעם האחרונה שנפגשו במסגרת הליגה, ארסנל היא זו שניצחה עם 0:1. מבין חמשת המפגשים האחרונים ביניהן במסגרות תחרותיות, ניוקאסל היא זו שמחזיקה במאזן חיובי אל מול יריבתה, עם 2:3 במשחקים הללו.