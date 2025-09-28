כונסה הוועדה לבחינת הליך הבחירה במתאזרח

אחרי סיום קמפיין יורובאסקט 2025, התכנסה היום (ראשון) לראשונה הוועדה לבחינת הליך הבחירה במתאזרח באיגוד הכדורסל. במסגרת הוועדה נקבעו הקווים המנחים לאופן הליך בחירת המתאזרח. הוועדה תקיים בשבועות הקרובים מספר פגישות נוספות, ותגבש המלצות אשר יועברו להנהלת איגוד הכדורסל.

כזכור, יו"ר איגוד הכדורסל, עמוס פרישמן, ציין לאורך הקיץ כי עם סיום הקמפיין תתכנס הוועדה ותקיים הליך שקוף באשר לבחינת הבחירה במתאזרח של הנבחרת.

הוועדה מורכבת מעמוס פרישמן - יו"ר איגוד הכדורסל, גור שלף - יו"ר הוועדה המקצועית, מוטי דניאל - מנהל נבחרת ישראל, מאמן נבחרת ישראל - אריאל בית הלחמי, לירון כהן - יו"ר ועדת נשים, דיוויד בסן - מנכ"ל מנהלת ליגת העל ושי האוזמן - עיתונאי ונציג הציבור.

אריאל בית הלחמי (משה ברדה)

כינוס הוועדה הינו חלק מסיכום הקמפיין והפקת לקחים בהליך בחירת המתאזרח. באיגוד הכדורסל פועלים על מנת לקיים הליך תקין ושקוף שכל החלטותיו יפורסמו.