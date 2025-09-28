יום ראשון, 28.09.2025 שעה 16:18
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

פריד במכבי ת"א - חיפה, פוקסמן בהפועל - ב"ש

נקבעו שיבוצי השופטים למחזור השישי: דקל צינו ינהל את ההתמודדות בין בית"ר ירושלים להפועל פ"ת, גל לוי במכבי נתניה נגד סכנין. שאר השיבוצים בפנים

|
יגאל פריד הולך ל-VAR (חגי מיכאלי)
יגאל פריד הולך ל-VAR (חגי מיכאלי)

המחזור החמישי טרם נגמר, ובינתיים באיגוד השופטים פרסמו את השיבוצים לקראת המחזור השישי, המחזור האחרון שישוחק לפני עוד פגרת נבחרות, בה ישראל תפגוש את נורבגיה ואיטליה. המשחק המרכזי יהיה מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה, ושם שובץ יגאל פריד.

מי שינהל את ההתמודדות בין הפועל באר לשבע להפועל תל אביב בטרנר הוא דוד פוקסמן, כאשר בבית”ר ירושלים נגד הפועל פתח תקווה שובץ דקל צינו. למשחק בין מכבי נתניה לבני סכנין שיבצו את גל לוי, ואביאל לוי ינהל את אשדוד נגד ריינה.

לסיום, הפועל חיפה תארח את קריית שמונה ושם יוני קלז יהיה האיש עם המשרוקית, ובמשחק נגד עירוני טבריה נגד הפועל ירושלים יואב מזרחי יהיה אמון על ההחלטות.

