טרגדיה: שחקן הפועל חוף הכרמל נפטר בגיל 17

סוף שבוע טראגי במועצה המקומית בנימינה- גבעת עדה. ארז אלדר ז"ל, בן 17 בלבד, תלמיד תיכון מקיף השש שנתי "עתיד כרמים" בבנימינה, שחקן הנוער של הפועל חוף הכרמל, הלך לעולמו בטרם עת במהלך השבת. היה למדריך מוערך ואהוב בשבט "עומר" בתנועת הנוער של הצופים ושחקן מצטיין מספרים עליו.

הלוויתו של ארז אלדר ז"ל, תתקיים היום (ראשון), ו' בתשרי ה’תשפ"ו, 28/09/2025, בשעה 17:30, בבית העלמין בבנימינה, ציינו במודעות האבל של המועצה המקומית ומיר"ב – מחלקת הספורט. “בצער רב אנו מודיעים על פטירתו של חברנו, שחקן מועדון הכדורגל חוף הכרמל”, ציינו. דבר מותו היכה בתדהמה גדולה את הקהילה במועצה המקומית בנימינה-עדה.

ארז הצעיר, שנולד בפברואר 2008, הגיע העונה לקבוצת הנוער של הפועל חוף הכרמל (מ"מ, צו פיוס) מליגת נוער מפרץ, ליגת נוער מחוזית, תחת הדרכתו של שי מימון ונדב דוידוביץ, אחראי מחלקת הנוער. שיחק צמד משחקים העונה, במשחק מול בית"ר חיפה ובמשחק מול מ.כ כבביר, בו הבקיע שער אחד מבין החמישה שהובקעו, בניצחון 1:5.

מודעת אבל בדבר לכתו בטרם עת של ארז (פרטי)

בעונת המשחקים 2017/18 החל ארז אלדר ז"ל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל, אז חבר למחלקת הנוער של מ.כ בנימינה, בקרבת אזור מגוריו. במשך שלוש עונות רצופות היה שייך למועדון והתכבד בו ב-40 הופעות. בעונת המשחקים 2020/21 חבר למחלקת הנוער של הפועל מעגן מיכאל ובמשך שלוש עונות רצופות רשם 66 הופעות ונהנה מ-30 שערים.

בעונת 2023/24 עשה קפיצת מדרגה בקריירה שלו ועבר למחלקת הנוער של מכבי חיפה, כשהגיע לקבוצת מכבי חיפה גולדשנפלד. היה לשחקן קבוצת נערים ב' צפון ארצית של המועדון, הקבוצה השנייה והמקבילה לזו של מחלקת הנוער ב'קצף'. סגר עונה עם שמונה שערי ליגה ב-32 הופעות, תחת הדרכתו של ירון שיש.

יואב דוידוביץ', מאמנו של ארז ז"ל, במ.כ מעגן מיכאל בעבר, כתב בדף הפייסבוק שלו: "יום שבת, 27.9, בשעה 19:30 בערב אני מתחיל לקבל הודעות. ההודעה הראשונה שאני מבין שאתה כבר לא איתנו, אני כותב את זה עכשיו בשעה 23:25 ועדיין בטוח שמישהו צוחק עליי, שמישהו מסתלבט ועושה לי קטע, הלוואי שזה היה המצב. הגעת אליי למעגן מיכאל בילדים ב, שנתיים של אהבה, למידה, אם מישהו חושב שרק אתה למדת ממני אז הוא טועה בגדול”.

“לימדת אותי כל כך הרבה, עברנו ביחד כל כך הרבה. צעקות, גולים, החמצות, ריבים, צחוקים והמון הערכה אחד לשני. כשפרשת מכדורגל דיברת איתי, אמנם הייתי עצוב שזה נגמר, אבל ראיתי את התשוקה והשמחה שלך לצאת לדרך חדשה, דרך שנגמרה היום. למי שחושב שאיבדתי היום שחקן לשעבר, זו לא האמת”.

“אמנם יש בינינו הבדל של 12 שנים, אבל היום איבדתי אח קטן, איבדתי חבר לחיים, איבדתי חלק קטן אבל מאוד גדול מהזכרונות והחוויות שלי. החיוך שלך, האהבה שלך, הצחוק שלך ילווה אותי בכל מקום שאלך, אתה תמשיך לחיות בתוכי. תודה על כל מה שנתת ולימדת אותי. ארז, אוהב אותך אחי הקטן והאהוב. לנצח”.