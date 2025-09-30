"הפועל ירושלים מושלמת עבורי, נרוץ לאליפות"

שבועיים אל תוך תחילת האימונים, כישורי העברית של הרכש החדש של הפועל ירושלים מתחדדים, כולל צמד מילים מעניין במיוחד. עם שאיפות גבוהות, וכשהוא לא מפחד לכוון הכי גבוה שרק אפשר, דמיטרו סקפינצב, הסנטר החדש של הפועל ירושלים, ישב לראיון בלעדי עם ONE.

סקפינצב סיפר על ההתחלה בכיתה ג', הדלתות שנפתחו, הכדורסלנים האוקראינים, הנבחרת הלאומית, איינרס בגאצקיס וגם על איך מצליחים לשמור על ריכוז ולהתנהל במקצוענות הרחק מהבית בזמן שמתנהלת מלחמת רוסיה אוקראינה כמו גם כיצד המלחמה השפיעה עליו.

סקפינצב הוא הסנטר הכי גבוה בישראל וכבר בתור ילד הוא היה הכי גבוה בקבוצה שלו. הוא התרגל למבטים הנלהבים ומספר גם על הקושי שכרוך בגובה הזה. בנוסף, הסנטר האוקראיני נותן את דעתו על האם באמת הצטמצמו הפערים בין הכדורסל האירופאי ל-NBA.

ברוך הבא לישראל, איך עברו עליך השבועיים הראשונים בירושלים?

"תודה, זה נחמד לחזור לאירופה, אני נרגש לגבי זה ואני מוכן לעבוד".

זו התחנה הראשונה שלך בחזרה לאירופה ובקבוצה עם שאיפות גבוהות ממש, עד כמה אתה מרגיש מוכן?

"אני מוכן. כמו שאמרת, יש הרבה שאיפות וגם לי יש הרבה שאיפות. אני מגיע מארצות הברית וגם שיחקתי קצת ב-NBA, אז אני רק רוצה לחזור ולהתחרות על תארים ועל ההזדמנויות באירופה, ואני חושב שהקבוצה הזו מושלמת עבורי ואנחנו עומדים לעשות ריצה לאליפות. אני מתרגש".

איך היית כילד, אם היינו מבקשים מאחד החברים הכי טובים שלך, איך הוא היה מתאר אותך?

"אני לא חושב שהוא יוכל לתאר אותי כאדם. מי שמכיר אותי יוכל לעשות את זה, אבל אני גדלתי בעיר במרכז אוקראינה, התחלתי לשחק כדורסל בכיתה ג'. בעיר שלי יש מועדון ועברתי את כל קבוצות הגיל במועדון הזה בגילאי הנוער, בליגה השנייה ואז בליגה הבכירה עם הקבוצה העירונית".

חזר לאירופה. סקפינצב (רדאד ג'בארה)

מה הזיכרון הראשון שיש לך מכדורסל?

"בשנתיים הראשונות לא היו אימונים, אלא זה היה מאמן בבית הספר שהרכיב כמה קבוצות של ילדים ומשם עשינו את המעבר למועדונים".

האם היית אחד הילדים הכי גדולים?

"כן, למעשה הייתי בקבוצה של ילדים שהיו מבוגרים ממני בשנה והייתי הילד הכי גבוה בה".

"הייתי הילד הכי גבוה". סקפינצב (רדאד ג'בארה)

להיות אדם בגובה של 2.16 מ’ זה לא דבר של מה בכך. איך אתה חווה את זה, האם בתור ילד היו קשיים מסוימים?

"מבחינת כדורסל זה די קשה להיות ביג מן, כי נדרשת ממך יותר ניידות ויותר כישורים. אתה צריך להיות מהיר יותר, זה קשה יותר מאשר לגארדים. להיות אדם גבוה זה משהו שאתה מתמודד איתו על בסיס יומי, זה כמו המרווח הצר שיש לנו כאן (כיסאות היציע בהם נערך הראיון, מ.ב) או על מגרש הכדורסל שזה קשה יותר להיות עם קואורדינציה על הפרקט".

זה ידוע שילדים הם לא בהכרח העם הכי פשוט כשרואים מישהו שהוא גבוה מהם הרבה יותר, האם קיבלת מבטים מוזרים? ואפילו היום?

"ככל הנראה. אנשים התרגשו בדרכים שונות כשראו אותי ברחוב אבל זה משהו שהתרגלתי אליו לפני המון שנים".

אחד השחקנים האוקראינים הראשונים ב-NBA היה אלכס לן.

"לא הייתי אומר שהוא הראשון, אבל הוא נשאר בליגה המון זמן והוא שיחק הכי הרבה משחקים בליגה בהיסטוריה של הכדורסל האוקראיני".

איזה שירות עשה עבורכם השחקן הראשון מאוקראינה שהגיע ל-NBA?

"זה שירות טוב מאוד עבור כל מדינה שיהיה לה שחקן ב-NBA כי אז הסקאוטים צופים בשחקנים האחרים. לכן צריך לנצל את המשחקים בנבחרות הלאומיות עד תום אם אתה רוצה לשחק ברמות הגבוהות".

יש מקום לרגליים? סקפינצב (רדאד ג'בארה)

מי פתח את הדלת לשחקנים אוקראינים בליגה הטובה בעולם?

"אני יכול לומר שעבורי אני די בטוח שזה סביאטוסלב מיכאיליוק, כי הוא מגיע מהעיר שלי והיה לנו את אותו המאמן כך שזו הייתה סוג של אותה הסיטואציה. ההצלחה שלו בגילאים הצעירים הייתה גדולה יותר והוא עזב לקולג'ים בשלב מוקדם יותר מזה שאני עזבתי כי אני ניסיתי ללכת לשם לאחר שהוא שיחק שם אך מסיבות שונות לאחר מכן חזרתי לאוקראינה. הוא זה שפתח את הדלת עבורי".

מה המטרות שלך ברמה האישית וברמה הקבוצתית?

"באופן כללי אני רוצה לנצח משחקים ואני לא מאמין ששחקן אחד יכול לנצח משחקים לבד, כך שזה חייב להיות מאמץ קבוצתי ואני נהנה מאוד כשאני יכול לעזור לקבוצה בדרכים שונות כשהקבוצה משחקת וחולקת את הכדורים. המטרה שלי היא להתאים את עצמי לקבוצה ולמלא את התפקיד שלי ולעשות את העבודה שלי כמו שצריך ודרך כך לזכות בתארים".

כשמסתכלים על הסגל של הפועל ירושלים רואים שבקו הקדמי יש אותך עם 2.16 מ’, את אוסטין וויילי עם 2.11 מ’ וג'סטין סמית’ שמשחק מעל הטבעת. האם אפשר לטעון שהשנה ביורוקאפ יש להפועל ירושלים את אחד הקווים הקדמיים הכי טובים ואולי אפילו את הטוב ביותר?

"יש לנו סגל עמוק מאוד וזה משהו שהוא חשוב מאוד כשמשחקים ברמות הגבוהות, כי אם יש פציעות או אם משחקים הרבה דקות וצריך לנוח אז זה שיש סגל עמוק חשוב מאוד. אני חושב שבכל עמדה יש לנו שחקנים שעושים דברים שונים, שחקנים מוכשרים וחכמים ולדעתי זה היתרון שלנו. יש לנו את ג'סטין שהוא לא 2.13 מ’ אבל הוא מאוד אתלטי. בנוסף יש את אוסטין ואותי. גם אם אנחנו באותה העמדה, ג'סטין שונה במעט , שלושתנו משחקים סגנון שונה של כדורסל".

אתה כאן כבר מספר שבועות, אם נשאל אותך מה הייתה החוויה הקשוחה ביותר שלך והטובה ביותר שלך עד כה בישראל?

"הקשוחה ביותר הייתה בפעם הראשונה שהלכתי לקניות בקניון בפעם הראשונה והייתי צריך להסתדר עם השפה. זה לא קשה, אבל זה משהו שהוא שונה והייתי כזה 'וואו'. אני צריך לפענח את הדברים. אני לא יודע לגבי החוויה הכי טובה אבל אני מאוד אוהב את האימונים שלנו, את אתיקת העבודה שלנו ואת הדרך שבה אנחנו עובדים ביחד. עוד לא יצא לי לטייל הרבה כאן בארץ כך שאני אסע לתל אביב ולעיר העתיקה בירושלים ואז אולי אוכל לענות מה הכי טוב מבחינתי".

דמיטרו סקפינצב יחד עם נמרוד לוי, יובל זוסמן ומתן אדלסון (רדאד ג'בארה)

אם היית יכול לשבת על הפרקט ולראות את עצמך משחק, מה יהיה הדבר שיגרום לך להתלהב מבחינת סט הכישורים?

"אני לא אתלהב כי אני כל הזמן דורש עוד ועוד מעצמי ואני לא חושב שהגעתי לנקודה הזו שבה אני אראה את עצמי בווידאו ושאתלהב מזה".

הזכרת את סבי מיכאיליוק, ולמעשה הוא וכל מי שהיה בארצות הברית לא לבש את המדים הלאומיים בחלון האחרון. אתה יכול לספר לנו על זה במעט לגבי מדוע החמצתם והאם תהיו שם בעתיד?

"יש לנו סיבות שונות לגבי למה לא לבשנו את המדים הלאומיים, והמאמן הלאומי אמר דברים שונים שהוא דיבר איתנו, ולפני כן הוא אמר שהתעלמנו ממנו וזה לא נכון. דיברנו איתו והוא שוחח עם הסוכן שלנו – יש לנו את אותו הסוכן לכולם ב-NBA - והוא שוחח איתו ואיתנו באופן אישי ואמרתי שזה תמיד יהיה לי לכבוד לשחק עבור הנבחרת הלאומית, אבל יש לי את הדברים האישיים שלי ויש לי את ליגת הקיץ, ואני לא יודע לאן אלך לאחר ליגת הקיץ – או לאירופה או שאשאר פה.

“לא ידעתי איפה אשחק בעתיד כך שלא אמרתי שאני אגיע אבל אני אמרתי שאם זה יתאפשר אני תמיד מוכן לעזור לנבחרת הלאומית. אבל מה שהוא אמר במסיבת העיתונאים זה פשוט לא מקובל. לשמוע את המאמן ככה מדבר על השחקנים כך שאני לא רואה את עצמי משחק בנבחרת כרגע כי הוא המאמן הראשי".

בגיל 27 אתה חוזר לאירופה, למה האוהדים צריכים לצפות ממך?

"אני אתחרה הכי חזק שאני יכול ואני אשאיר את הכל על הפרקט”.

דמיטרו סקפינצב חוגג עם חבריו את הזכייה בסופר קאפ (רדאד ג'בארה)

האם חזרה ל-NBA היא מטרה עבורך? חלום?

"זה שונה מכאן, אבל זה גם קל יותר עבורי כי יש לך את התפקיד שלך שם והם מציבים לך מטרות ואומרים לך מה הם מצפים ממך ומה אתה צריך לעשות, מה אתה לא צריך לעשות ואתה פשוט דבק בחוקים האלו ועושה את העבודה שלך, וזה מה שאני אוהב בכדורסל האמריקאי ובמיוחד ב-NBA.

“אתה יודע את התפקיד שלך וממלא אחר החוקים. כאן זה שונה, אני אוהב את השיטה שם, אבל אני אוהב את השיטה כאן כי יש יותר אופציות. לקבוצה יש את השיטה שבה המאמן רוצה לשחק, אבל אתה גם צריך לקחת את הכדור ולקלוע כל פעם".

בוא נשאל שאלת כדורסל פרובוקטיבית. בשנים האחרונות יש יותר ויותר מאמנים שטוענים שהפער בין ה-NBA ואירופה מצטמצם. יחד עם זאת, כאשר מסתכלים על קבוצות ה-NBA והשחקנים שעושים את ההבדל רואים את יאניס, אבדיה, דונצ'יץ', שנגון, יוקיץ' ועוד. אז האם באמת אפשר לטעון שהפער מצטמצם?

"זו שאלה מעניינת כי כל השחקנים שצוינו הגיעו מאירופה והם בערך הכי טובים ב-NBA. דונצ'יץ' הסקורר הכי טוב, שנגון ביג מן, גם יוקיץ' והוא זכה ב-MVP לפני שנתיים. מעולם לא הייתי ביורוליג אז זה קשה עבורי לומר איך הדברים, אבל הייתי ב-NBA וזה ממש קשה להגיע לשם ואפילו קשה יותר להישאר שם, כך שאם משלבים זאת הייתי אומר שעבורי ה-NBA טוב יותר מכדורסל אירופי אבל הוא גם שונה כך שזה קשה לומר אם הפער הזה מצטמצם.

“המשחק שם יותר אתלטי והקצב מהיר יותר ב-NBA מאשר באירופה, אבל אני חושב שביורוליג זה מבוסס יותר על שיטה ומהלכי כדורסל חכמים וכפי שאמרתי ב-NBA יש לך תפקיד, אבל יש סופרסטאר שמקבל את ההחלטות אז יש כמה בודדים בקבוצה. יש גם שם שיטה, אבל הסופרסטאר ייקח את הכדור ויקלע וכאן כל הקבוצה עובדת ואני יכול לומר על הסגל שלנו שיש לנו עומק ושחקנים טובים בכל עמדה כך שזה משהו שונה. אלה לא רק שניים או שלושה שחקנים, לכולם יש אופציה כך שזה סגנון שונה מבחינת הכדורסל אבל אני חושב שה-NBA טוב יותר".

לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

היורוליג זה משהו שהיית רוצה לנסות?

"בטוח שכן. המטרה שלנו השנה היא לזכות ביורוקאפ ולקחת את הדברים צעד אחד קדימה ובעיקרון זו הסיבה שאני כאן".

מה הדבר שהכי אהבת בישראל עד כה?

"אני עדין לא יודע, כמו שאמרתי עוד לא יצא לי לטייל בארץ".

כמה מילים בעברית למדת עד כה?

"כן, לא, יום חופש, שבת שלום (אומר בעברית וחוזר לאנגלית) זה כל מה שאני יודע".

אלו מילים מאוד ספציפיות. שבת שלום, כן ולא זה הכרח, אבל למה דווקא יום חופש?

"אני לא יודע, זה מה שהחבר'ה כאן לימדו אותי (מתחיל לצחוק), המשמעות של זה היא יום חופש (שואל באנגלית) כך זה משהו שאתה צריך לדעת".

דמיטרו סקפינצב בנחיתה בנתב"ג (חגי מיכאלי)

מי החבר הספציפי שעזר לך עם זה?

"יש הרבה חברים (צוחק)".

מה גרם לך לעזוב את ארצות הברית?

“אני אהיה כן, זו הייתה האופציה הכי טובה שלי, לא רציתי להישאר בג'י ליג ולהתחרות עונה נוספת כדי להגיע ל-NBA, כי זה משהו שאולי יקרה ואולי לא. אני חושב ששלוש שנים זה מספיק זמן כדי להתנסות ואני מגיע לאירופה כדי לעשות צעד נוסף קדימה. עבורי זה לא לקחת צעד אחורה אלא צעד בכיוון שונה".

בוא נדבר על הבית, כבר כמה שנים שיש את המלחמה.

"באופן כללי זה לא שלוש או ארבע שנים. זה התחיל כבר ב-2014 אבל העניינים לא היו כה 'חמים' כמו שהם מאז 2022. זה קשה, זה משהו שהאנשים באוקראינה מתמודדים איתו בכל יום והמשפחה שלי שם כך שכל בוקר כשאני מתעורר הדבר הראשון שאני עושה הוא לבדוק את הטלפון שלי ואת החדשות, במיוחד כשהייתי בארצות הברית בגלל הבדלי השעות".

כמה זה קשה להישאר מרוכז במציאות הזו? הרי זה משהו שאתה עושה למחייתך כשאתה יודע שאתה צריך להתעורר בכל בוקר ולוודא שכולם בסדר ולקוות ששום דבר רע לא קרה במהלך הלילה.

"אנחנו שחקני כדורסל מקצועניים וגם מה שקורה לך בחיים, אתה מתמודד עם זה ואתה גם עולה על מגרש הכדורסל ומתרכז. אלו שעתיים שלוש שבהן אני מרוכז בכדורסל ולא בשום דבר אחר. זה היה קשה בהתחלה אבל לאחר מכן מתרגלים לזה, אתה לא יכול לעשות שום דבר בנידון, כך שאתה מתמודד".

סקפינצב במדי הסלטיקס (רויטרס)

הגעת למדינה שגם כן לא בדיוק חווה את הזמנים הכי טובים שלה וכמה זה גדול עבורך לדעת שזכייה כאן בתואר, במיוחד אירופי, היא משהו שתביא שמחה עצומה לאומה כולה, כי כולם מסתכלים על ספורט בתור משהו שנותן לך מרגוע ועוזר לך לשכוח מצרות היומיום?

"כן ולא. כי אי אפשר לשכוח ואי אפשר לא לחשוב על זה לחלוטין כי זה הבית שלי ומשם אני מגיע אבל אני חושב שכן זה משמח אנשים וזה משמח אותנו אז אנחנו צריכים להתחרות ולהשיג את המטרה שלנו".

אם נבקש ממך להשאיר אותנו עם מסר אופטימי מה הוא יהיה?

"אני לא יודע, אני פשוט רוצה לומר שצריכים להיות אסירי תודה על כל יום שבו מתעוררים בבוקר ולהיות מסוגלים לעשות את מה שאוהבים, ולהיות שמחים מכך כי יש דברים שאנשים לא יכולים לעשות כרגע בין שכאן ובין שבאוקראינה".