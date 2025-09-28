עידן בן אבו: לשחק מול מסי - ציון דרך לתורג'מן

הבכורה המיוחלת של דור תורג’מן בניו אינגלנד רבולושן הגיעה, ואיזו בכורה זו הייתה. החלוץ שהגיע ממכבי תל אביב עלה מהספסל, כבש ובישל והוביל את קבוצתו ל-0:2 על אטלנטה יונייטד ב-MLS, תוך שהוא קוטף את תואר ה-MVP של המשחק. סוכנו של תורג'מן עידו בן אבו התראיין היום לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ושיתף לגבי תחושותיו של השחקן מאז המעבר.

כמה ישנת הלילה?

"מעט מאוד. שלוש שעות שינה. מקווה עוד לחזור לישון בקרוב".

נתן הופעת בכורה חלומית.

"לגמרי. הופעה אדירה".

איך אתה מסביר את זה?

"קודם כל יכולת אישית וכישרון שיש לו. עזבו את הגול והבישול – הוא הכניס חיים מהרגע שהוא עלה לדשא. המשחק השתנה והפך להיות קצבי ומעניין. כולם התחילו לשחק מהר יותר ולחפש את השער. החלק השני זה שאי אפשר להתכחש לעובדה שמהרגע שהגענו הוא ראה בצורה ישירה ומובהקת את היחס מהאנשים שאיתו. הצוות, השחקנים. זה עזר לו מאוד".

דור תורג'מן (IMAGO)

כמה עילי פיינגולד עוזר לו להתאקלם?

"ברגע שהפכנו את ה-MLS ליעד אפשרי היו לנו הרבה אופציות. ניו אינגלנד לא הייתה היחידה שרצתה את דור. בחרנו בהם כי יש שם הרבה שחקנים שיוצאים לאירופה, וגם בגלל שיש לו שם חבר ישראלי שגדל איתו, וההתאקלמות שלו שם הייתה הרבה יותר חלקה. דווקא אתמול עילי לא שיחק בגלל פציעה וזה די נדיר כי הוא לרוב לא מפספס משחקים. אני מעריך שעילי יהיה כשיר בקרוב ויחזור לשחק לצד דור".

אתה תישאר איתו למשחק נגד ליאו מסי?

"אני מקווה שאשתי לא תשמע את זה, אבל אני משלב בטיסה הזו הרבה חלומות ופלז’ר לצד הביזנס".

מה דור אמר לך לקראת המשחק נגד מסי?

"לא יותר מדי. הוא התרכז בבכורה שלו, ורק אתמול התחלנו לדבר על המפגש הבא, האטרקטיבי יותר, לשחק מול מסי. זה ציון דרך לדור. זה היה אתמול משחק הבכורה שלו מחוץ לישראל, ותמיד יהיה כיף להיזכר במשחק הראשון שלו מעבר לים".

ליאו מסי (IMAGO)

אתה מקבל פניות מעוד שחקנים ישראלים שרוצים לנסוע ל-MLS אחרי כל הבלגן באירופה?

"לגמרי. השחקנים הישראלים לא רואים ב-MLS תחליף רק בגלל שאירופה הפכה ליעד סבוך, אלא כי המון שחקנים בעולם מעדיפים לשחק בארה״ב כעדיפות ראשונה – לא כברירת מחדל – בגלל כל מה שהליגה הזאת מציעה".

כמה עוד שחקנים ישראלים יצאו?

"היום יש חמישה. זה התחיל עם גדי קינדה ז״ל שפתח את הדלת לישראלים שם ועשה שירות מצוין. היום יש את טוקלומטי, בריבו, עבדה, עילי ודור. כולם עושים שירות מצוין לשחקן הישראלי. אני לא אשקר ואגיד שזה יעד אטרקטיבי גם לי כסוכן, וגם זו אחת הסיבות שאני נמצא פה הרבה זמן כדי להכין את הקרקע לחלון הבא".

קיבלת פניות משחקנים שהופתעת מהם?

"כן. גם שחקנים שהם לא מיוצגים שלי פנו לבדוק מקומות אטרקטיביים. אני מנחש שבחלון של ינואר יהיו עוד יציאות. ינואר זה החלון המעניין של ארה״ב".

דור תורג'מן עם מדי הקבוצה לצד סוכנו עידן בן אבו (באדיבות המועדון)

כמה קבוצות אתה תפרק?

"אפשר להסתכל על זה מזווית של כמה כסף אכניס לקבוצות בקיץ. אין מכירה בלי הסכמה של מועדון".

המושבה הזאת תכפיל את עצמה עוד שנה?

"לא יודע להגיד, אבל כן, אני אהיה מופתע אם לא יהיו עוד ליגיונרים כבר בחלון הבא".

זה בגלל מה שקורה בישראל?

"אני יודע מבפנים שהצעות אירופיות הפכו פחות אטרקטיביות עבור הישראלים. אם דור היה מתעקש להגיע רק לאירופה, הוא היה עושה את זה. אבל בסוף הבנו שארה״ב זה לא פשרה. לחיות בבוסטון ולהגיע למקום שמוכר הרבה שחקנים. לא יודע מתי נדבר בפעם הבאה, אבל תראו שניו אינגלנד ישנו הרבה את הסגל שלהם בעונה הבאה. יש להם הרבה הצעות על שחקנים, וזאת עוד סיבה למה המועדון הזה אטרקטיבי".