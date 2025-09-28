"היינו חלשים במחצית הראשונה, לוקח אחריות"

לנוכח ביטול משחקה של מכבי קריית מלאכי, הרי שהקבוצה של רומן זולו, מכבי קריית גת, העולה החדשה מליגה ב', מוליכה את טבלת ליגה א' דרום עם 10 נקודות ביד. כך יוצאת הקבוצה אל יום הכיפורים וה"גשר" שנקבע בידי ההתאחדות לכדורגל. בשישי האחרון השיגה קריית גת ניצחון בדמות 0:2 על מכבי יבנה, משערים של ריף מסיקה (45') ורז שטיין (60').

בשלישי (30/09), תתמודד הקבוצה במשחק חוץ מול כפר כמא, מהכפר הצ'רקסי שבצפון הארץ, שם תפגוש את מ.ס המקומית, מליגה ג' מפרץ, זאת במסגרת סיבוב ו' בגביע המדינה בכדורגל. רומן זולו ירצה להמשיך ביכולת הטובה, עד כה, מפתיחת העונה, אלא שבדרך כלל, במשחקים מסוג זה, נותנים לחבר'ה שלא קיבלו מספיק דקות משחק לפתוח.

ה"אולטרס" של יבנה הכינו סרטים בצבע כחול צהוב, שדי מזכירים את צבעיה של מכבי קריית גת, סרטים שנפרסו לכל אורך היציע המרכזי. בשורה התחתונה, מבחינת כמות קהל, לא הגיעו הרבה, כבדרך כלל. השעה (12:20), החום, שמסרב לעזוב את הארץ, וגם המחאה מצד חלק האוהדים כנגד ההנהלה, המאמן (שפוטר) והעירייה, הכריעו בעניין. שלא לדבר על כך שאין הצללה ביציעים.

ריף מסיקה מרקיד את יאיר ניר (יונתן גינזבורג)

מי שכן נכחו במגרש היו חי אבייב (מאמן שמשון תל אביב), דניאל טולמסוב (מאמן מכבי עירוני אשדוד), דורון ממן (מאמן מ.ס שיכון המזרח) ואפילו אבי אבינו, שהיה למאמן מ.ס אשדוד (נוער) בשנתיים האחרונות ועתה עובד עם הנבחרת הצעירה, לצד גיא לוזון. גם אלי אמסלם, יו”ר שיכון המזרח ורפי אזולאי, יו”ר קריית מלאכי, הגיעו לצפות במשחק הכדורגל.

בדומה לשישה הללו, שייתכן והיו עוד ולא נקלטו בעדשת ONE, הגיעו גם אוהד בוזגלו, אחיו של אלמוג, שנכנס רק במחצית השנייה וכך גם קוקו מאילת, הזמר שמביא עמו מוזיקה מזרחית וים תיכונית, הלא הוא אביו של דן עובדיה, חלוצה של מכבי יבנה. גם אליאור משלי, חלוצה של קריית גת, נצפה ביציע, הרי שפצוע הוא ולא יכול לשחק לזמן מה כדורגל.

אל המשחק שובצו אופיר פז (שופט ראשי), תבור אשר ואביב שפיצר (קוונים), לצד שחר כהן, השופט הרביעי. לעיתים היו מבולגנים במעט, אבל בשורה התחתונה השתלטו היטב על ההתמודדות, בה 10 שחקנים ראו 12 כרטיסים צהובים, צמד שחקנים ראו כרטיס צהוב שני שהוביל לאדום ומעבר לכך – סתיו אלימלך ורומן זולו גם הם קיבלו כרטיס צהוב לנוכח חילוקי דעות עם השופט הראשי.

רז שטיין חוגג עם חבריו את השער השני (יונתן גינזבורג)

יבנה פתחה טוב מקריית גת, שחיפשה להבין מהו המערך איתו פתח סתיו אלימלך, שנכנס עוד קודם לכן לתחומי המגרש עם המחברת והעט שלו. על הספסל אפשר היה למצוא גם את אורי כהן, עוזרו של סתיו, שהגיע איתו מאדומים אשדוד, שם אימן גם את הנוער לתקופה, עד אשר העסק התפרק לחתיכות. כהן לא נכח באסיפה האחרונה וישב כל הזמן הזה על הספסל לבדו.

למרות הפתיחה הטובה מצד יבנה, ששיחקה גבוה וניסתה להדוף את קריית גת לעבר השער שלה, לא נרשמו אירועים מיוחדים באיזור השער של אלמוג מלול, שאולי כדור שניים התעופפו להם מעבר לקורות בהחמצות מסמרות שיער. מנגד, קריית גת לחצה עם המהירות של יוסף טוואבה, רז שטיין וריף מסיקה. יבנה ידעה לסגור שטחים ולבטל את ההתקפות המאיימות של רומן זולו.

רגע לפני שריקת הסיום למחצית הראשונה, עידן וינטראוב ספק מכשיל את יוסף טוואבה והמשחק ממשיך. אופיר פז לא קונה זאת, אלא שבאותה התקפה, ברחבת יבנה, עמית מנייסקו שולח רגל ישירה לרגלו של רז שטיין ומכשיל אותו. פנדל. פז מצביע על הנקודה הלבנה ומיד לאחר מכן שולף את הכרטיס הצהוב הראשון לעברו של עמית.

סתיו אלימלך. איבד את האמון ביבנה (יונתן גינזבורג)

רגע לפני הבעיטה של ריף מסיקה, שחקני יבנה השחיתו את כר הדשא עליו נמצאת הנקודה הלבנה, על מנת לפגוע בבעיטה של ריף. שחקני קריית גת התרעמו על כך מול פז, שלא התרגש מזה. ריף נאלץ לדרוך מספר פעמים על הנקודה הלבנה בכדי ליישר את המשטח שנהרס במעט. בצ'יפ עם מלא רגש הכניע את דודי אלון וקבע 0:1 למכבי קריית גת, לאחר מחצית ראשונה די חשוכה.

עם פתיחתה של המחצית השנייה, אותו ריף מסיקה שהבקיע והעלה את קריית גת ליתרון, נפצע ונאלץ לסמן לספסל שיש לו בעיה בשריר האחורי. ליעד רמות החליף אותו. בדקה ה-56 להתמודדות, בהתקפה מצד שמאל של קריית גת, עמית מנייסקו הכשיל את מור עדרי, בצמוד אל קו החוץ, מה שאילץ את פז להוציא לעברו את הכרטיס הצהוב השני ובכך גם את האדום.

ארבע דקות מאוחר יותר, רז שטיין הכניע את דודי אלון בשנית כשהכניס אותו, יחד עם הכדור, לעבר השער שלו, מה שקבע 0:2 למכבי קריית גת. בדקה ה-65 סתיו אלימלך התעורר, לאחר זעם מתמשך מצד קהל מכבי יבנה והכניס לכר הדשא את אלמוג בוזגלו, דובב גבאי ועומר לקאו, במקום דור אדרי, לירן אלמליח ויאיר ניר.

מנייסקו רואה אדום (יונתן גינזבורג)

למרות חיסרון מספרי, ולנוכח כניסתם של בוזגלו, גבאי ולקאו, יבנה המשיכה ללחוץ קדימה ולא הראתה נחיתות כלל. להפך, הייתה אף טובה מקריית גת, שמתחילת ההתמודדות פשוט לא הייתה במשחק ולמזלה היה לה את אלמוג מלול בשער, שהציל את הקבוצה פעם אחר פעם במחצית השנייה והשאיר הקבוצה עם ניצחון נוסף ללא ספיגת שער.

בדקה ה-84 להתמודדות גם מור עדרי, שחקנה של מכבי קריית גת, ראה כרטיס צהוב שני שיצא מכיסו של פז, מה שהוביל את האחרון לשלוף לעברו של מור גם את הכרטיס האדום. גם כניסתם המאוחרת של הראל בן אבי ושקד נבון, בשורות מכבי יבנה, לא הועילו לסתיו אלימלך, שניהל משחק לא רע, אבל לא מספיק טוב. במוצאי השבת, מכבי יבנה הודיע על פרידה ממנו.

רומן זולו לאחר הניצחון על מכבי יבנה

“היינו חלשים במחצית הראשונה, אני לוקח האחריות”, ציין רומן זולו בפני ONE בסיום ההתמודדות. “אני שמח שידענו לקחת הנקודות מול קבוצה כמו יבנה, במגרש קשה כזה”, סיכם בדבריו. בשלישי (30/09) קבוצתו תצא לכפר כמא, שם תשחק במסגרת הגביע ובעוד שבועיים (10/10) תתמודד בביתה מול מ.כ כפר סבא לקרב העולות החדשות מליגה ב', כששתיהן בצמרת.