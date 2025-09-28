ברוכיאן מסביר: הרמז של ברק יצחקי לירדן שועה

אחרי שני משחקים רצופים ללא ניצחון, כולל ההפסד הדרמטי 3:2 להפועל ת”א, בית”ר ירושלים כבר עם שני ניצחונות. הקבוצה של ברק יצחקי גברה אתמול (שבת) 1:3 על מכבי בני ריינה, אבל היכולת עדיין לא שם ביחס לסגל שיש בבירה. אקס בית”ר, אבירם ברוכיאן, התארח בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” ודיבר על פתיחת העונה של הצהובים שחורים.

אתה מרוצה מפתיחת העונה של בית”ר?

”טיפה פחות ממה שהייתי רוצה ומצפה. קצת רחוק מהפתיחה של מכבי ת”א וב”ש, ולשם אני שואף. ההפסד להפועל ת”א העכיר את האווירה, אבל זה לא נורא. לא יודע אם זה לגמרי אליפות, אבל זה יכול להיות שלישי אחרי מכבי ת”א וב”ש.

מה חסר להם?

”לבית”ר יש בעיה שצועקת לשמיים. היא משחקת כדורגל טוב אבל חסר לה משהו בולט. שחקן כנף שהוא אחד על אחד. מישהו כמו אושר דוידה כזה, שלוקח כדור ופורץ הגנות. שועה ואצילי טובים ומעולים, אבל חסר את השחקן הזה שידע לעשות אחד על אחד. בית”ר משכיבה את היריבות שלה על ה-16, ושחקן אחד על אחד יכול לפרוץ את ההגנות. חסר לה את זה. אם היה להם אחד כזה זה היה הופך לקל יותר”.

אבירם ברוכיאן (אחר)

ברק יצחקי אמר שירדן שועה נתן משחק טוב וזה כשהוא היה בחמישים אחוז יכולת.

“לדעתי יצחקי שלח מסר לירדן שועה שהם מרוצים ממנו בחצי השני. הם מצפים ממנו לתת יותר באימונים וזה עבר במסר של ברק יצחקי”.

הזרים שהגיעו לבית”ר ירושלים לא משדרגים מספיק, אולי זו הבעיה?

”הם לא משדרגים בכלל. בעונה שעברה בית”ר ירושלים שיחקה טוב וגם הבקיעה הרבה, ואם היו רוצים לעשות קפיצת מדרגה היו חייבים לפגוע בזרים. זה לא קרה. לא שבשנה שעברה היו זרים טובים יותר, אבל גם לא שדרגו את מה שהיה. לדעתי אלמוג כהן הולך מראש על זרים בלבל אחד מתחת למכבי ת”א וב”ש, וזה אולי בגלל תקציבים. זה לא תירוץ, כי יש גם קבוצות פחות טובות מבית”ר ועם תקציבים נמוכים יותר שמביאות זרים טובים יותר”.

אולי עדיף אז להביא פחות זרים אבל שיהיו טובים יותר?

”לגמרי. אני תמיד אומר. עדיף ארבעה תותחים שאתה תקבל מהם המון, מאשר שישה-שבעה שאתה לא יודע מה תקבל מהם ולא בטוח שישדרגו. אנחנו רוצים לראות את בית”ר ירושלים מתמודדת עם מכבי ת”א והפועל באר שבע, ויש סגל ישראלי מצוין, וצריך קפיצת מדרגה בזרים. הקהל לא יקבל את זה לאורך זמן שבית”ר ירושלים היא במקום הראשון של הליגה השנייה, הוא ירצה לראות קפיצת מדרגה”.