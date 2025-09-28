יום ראשון, 28.09.2025 שעה 13:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת ילדים א' חוף
לוח תוצאות

ילדים א': כרמיאל ניצחה 1:2 את מ.כ כרמל חיפה

הקבוצה של איליה זאיקה פתחה את העונה שלה עם ניצחון בזכות שער עצמי וגול של מוחמד חוסיין. החבורה מהכרמל הפסידה אחרי הניצחון הגדול בדרבי בגביע

|
הפועל כרמיאל והמאמן איליה זאיקה (באדיבות המועדון)
הפועל כרמיאל והמאמן איליה זאיקה (באדיבות המועדון)

פתיחת עונה מוצלחת לקבוצת ילדים א' של הפועל עירוני כרמיאל, המודרכת ע"י איליה זאיקה. אמש (שבת) אירחה הקבוצה את מ.כ כרמל חיפה למשחק במסגרת המחזור הראשון של מחוז חוף. לכרמיאל היה זה משחק רשמי ראשון אחרי יותר מארבעה חודשים, בעוד שלאורחים מהכרמל היה זה משחק שני, זאת לאחר שבשבוע שעבר זכתה הקבוצה בניצחון 1:6 במשחק הדרבי מול מ.כ צופי חיפה, במסגרת השלב המוקדם של גביע המדינה. הפעם המשוכה שעמדה מול החיפאים הייתה גבוהה יותר משמעותית.

כל שלושת השערים, שהובקעו במשחק הבוקר, הובקעו במחצית הראשונה: בדקה ה-3 הגבהת קרן לזכות כרמיאל הסתיימה בכיבוש שער עצמי מהצד החיפאי, שקבע 0:1 לזכות כרמיאל. בדקה ה-25 שער שכבש השחקן האורח, רותם הראל, קבע שוויון 1:1. בדקה ה-35 היתרון חזר לזכות כרמיאל, שער שכבש מוחמד חוסיין קבע 1:2 לזכות כרמיאל, תוצאה שנשמרה עד לסיום המשחק.

איליה זאיקה סיכם את המשחק: "תמיד טוב לפתוח עונה עם ניצחון וברגל ימין. המשחק נפתח בקצב טוב מצד שתי הקבוצות. הרבה הזדמנויות נרשמו ליד השערים, יותר מצבים הגיעו מהצד שלנו. במחצית הראשונה הנענו כדור בצורה טובה וסבלנית ויצרנו שליטה במשחק. במחצית השנייה ראו שהכושר הגופני שיחק תפקיד. זו פעם ראשונה שהקבוצה שיחקה במשחק רשמי 40 דקות בכל מחצית. ראו שהקצב ירד והאיכות נפגמה, אבל אין כמו לעבוד לתקן אחרי ניצחון".

איליה זאיקה שיתף ביעדים שהוא מציב לקבוצתו: "יש לנו קבוצה מאוד מוכשרת. נכון, עזבנו אותנו שני שחקנים מאוד משמעותיים, אבל הגיעו במקומם שחקנים לא פחות טובים - וברגע שנתחבר נראה את הפוטנציאל שטמון בקבוצה, כי יש פה חומר שחקנים איכותי. המטרות הן בעיקר להציג כדורגל איכותי, התקפי ובעיקר מהנה לצפייה. התוצאות יגיעו עם זה. שתהיה שנה טובה וחתימה טובה".

במחזור הבא ישחקו שתי הקבוצות ברדיוס קרוב האחת לשנייה. הפועל כרמיאל תתארח אצל עירוני נשר, בעוד שמ.כ כרמל חיפה תארח את עירוני קרית שמונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */