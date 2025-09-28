ילדים א': כרמיאל ניצחה 1:2 את מ.כ כרמל חיפה

פתיחת עונה מוצלחת לקבוצת ילדים א' של הפועל עירוני כרמיאל, המודרכת ע"י איליה זאיקה. אמש (שבת) אירחה הקבוצה את מ.כ כרמל חיפה למשחק במסגרת המחזור הראשון של מחוז חוף. לכרמיאל היה זה משחק רשמי ראשון אחרי יותר מארבעה חודשים, בעוד שלאורחים מהכרמל היה זה משחק שני, זאת לאחר שבשבוע שעבר זכתה הקבוצה בניצחון 1:6 במשחק הדרבי מול מ.כ צופי חיפה, במסגרת השלב המוקדם של גביע המדינה. הפעם המשוכה שעמדה מול החיפאים הייתה גבוהה יותר משמעותית.



כל שלושת השערים, שהובקעו במשחק הבוקר, הובקעו במחצית הראשונה: בדקה ה-3 הגבהת קרן לזכות כרמיאל הסתיימה בכיבוש שער עצמי מהצד החיפאי, שקבע 0:1 לזכות כרמיאל. בדקה ה-25 שער שכבש השחקן האורח, רותם הראל, קבע שוויון 1:1. בדקה ה-35 היתרון חזר לזכות כרמיאל, שער שכבש מוחמד חוסיין קבע 1:2 לזכות כרמיאל, תוצאה שנשמרה עד לסיום המשחק.



איליה זאיקה סיכם את המשחק: "תמיד טוב לפתוח עונה עם ניצחון וברגל ימין. המשחק נפתח בקצב טוב מצד שתי הקבוצות. הרבה הזדמנויות נרשמו ליד השערים, יותר מצבים הגיעו מהצד שלנו. במחצית הראשונה הנענו כדור בצורה טובה וסבלנית ויצרנו שליטה במשחק. במחצית השנייה ראו שהכושר הגופני שיחק תפקיד. זו פעם ראשונה שהקבוצה שיחקה במשחק רשמי 40 דקות בכל מחצית. ראו שהקצב ירד והאיכות נפגמה, אבל אין כמו לעבוד לתקן אחרי ניצחון".



איליה זאיקה שיתף ביעדים שהוא מציב לקבוצתו: "יש לנו קבוצה מאוד מוכשרת. נכון, עזבנו אותנו שני שחקנים מאוד משמעותיים, אבל הגיעו במקומם שחקנים לא פחות טובים - וברגע שנתחבר נראה את הפוטנציאל שטמון בקבוצה, כי יש פה חומר שחקנים איכותי. המטרות הן בעיקר להציג כדורגל איכותי, התקפי ובעיקר מהנה לצפייה. התוצאות יגיעו עם זה. שתהיה שנה טובה וחתימה טובה".



במחזור הבא ישחקו שתי הקבוצות ברדיוס קרוב האחת לשנייה. הפועל כרמיאל תתארח אצל עירוני נשר, בעוד שמ.כ כרמל חיפה תארח את עירוני קרית שמונה.