יום ראשון, 28.09.2025 שעה 13:23
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער דרום
לוח תוצאות

חגיגה אדומה: הפועל ר"ג ניצחה את הדרבי בנוער

לאומית דרום, מחזור 3: האורדונים השתלטו על העיר כשהצליחו לנצח 0:2 מול הכח עמידר. לאדומים היה זה ניצחון בכורה העונה, לסגולים היה זה הפסד ראשון

|
הדרבי הרמת גני (ליר שאולי)
הדרבי הרמת גני (ליר שאולי)

קבוצת הנוער של הפועל ר"ג, המודרכת עונה שניה ברציפות ע"י בלם העבר, אורן רותם, מסומנת עונה שלישית ברציפות כקבוצה שממנה מצופה להיאבק על העליה לליגת העל. אחרי שתי עונות בהן לא עמדה במשימה, מצפים מהאורדונים להיות דומיננטיים הרבה יותר בצמרת הטבלה.

את העונה הזו החלה הקבוצה עם שני הפסדים במשחקי הליגה. 3:0 במחזור הפתיחה במשחק החוץ מול הפועל הוד השרון, שבמהלך רבע השעה הראשונה הורחקו משורותיה הבלם דניאל שוורץ והקשר חריג הגיל אולי כהן ברגמן (‘61), קפטן הקבוצה, שספג כרטיס אדום גם במשחקה האחרון של קבוצת הבוגרים, שניצחה 1:4 את הפועל עפולה.

במחזור השני נחלה הקבוצה הפסד בדרבי האזורי מול אחת מנציגות העיר ת"א, הפועל כפר שלם, שניצחה 0:1, במשחק שבמהלכו ספגה ר"ג שני כרטיסים אדומים במהלך המחצית השנייה. הקשר נועם אמיר (2008) הורחק בכרטיס צהוב שני בדקה ה-55, והחלוץ נועם שנהב הורחק בכרטיס אדום ישיר בדקה ה-85. 

שחקני הקבוצות לפני המשחק (ליר שאולי)שחקני הקבוצות לפני המשחק (ליר שאולי)

אמש (שבת) התייצבה הפועל ר"ג למשחק הדרבי מול הכח עמידר, המודרכת ע"י קובי אדרי, כשהיא עם הגב אל הקיר ומולה ניצבת יריבה נחושה, שפתחה את העונה בצורה מוצלחת מבחינת צבירת נקודות, עם ניצחון 0:1 ביתי על מ.ס כפר קאסם במחזור הפתיחה ותוצאת שוויון מאופסת במשחק מול מכבי יפו.

הפועל ר"ג ידעה שכל תוצאה מלבד ניצחון תגרום ללחץ משמעותי, בעוד שהכח עמידר קיוותה לשמור משחק נוסף על רשת נקיה ולרשום ניצחון יוקרתי, אלא שמי שחגגו בסיומו של משחק שלא התעלה לרמה גבוהה הם שחקני הפועל ר"ג, שניצחו 0:2. 

נוער הפועל רמת גן (ליר שאולי)נוער הפועל רמת גן (ליר שאולי)

כשנדמה היה שהמחצית הראשונה תסתיים ללא שערים, בהתקפה האחרונה נפסקה בעיטת קרן לזכות הפועל ר"ג, בסיומה המגן השמאלי, יהלי גל (2008) כבש שער יתרון 0:1 לזכותה. בדקה ה-59 הגבהת כדור חופשי מצאה את ראשו של הבלם, עומר דן (2007), שנגח לרשת והכפיל את יתרונה של הפועל ר"ג ל-0:2, תוצאה שנשמרה עד לסיום המשחק.

בשל היותה של הליגה הלאומית אי זוגית מבחינת כמות הקבוצות, הכח עמידר ר"ג תהיה חופשיה ממשחקים במחזור הבא. לעומתה, הפועל ר"ג תקווה לרשום ניצחון שני ברציפות, כשתארח את שמשון "פזטל" ת"א. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */