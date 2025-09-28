חגיגה אדומה: הפועל ר"ג ניצחה את הדרבי בנוער

קבוצת הנוער של הפועל ר"ג, המודרכת עונה שניה ברציפות ע"י בלם העבר, אורן רותם, מסומנת עונה שלישית ברציפות כקבוצה שממנה מצופה להיאבק על העליה לליגת העל. אחרי שתי עונות בהן לא עמדה במשימה, מצפים מהאורדונים להיות דומיננטיים הרבה יותר בצמרת הטבלה.

את העונה הזו החלה הקבוצה עם שני הפסדים במשחקי הליגה. 3:0 במחזור הפתיחה במשחק החוץ מול הפועל הוד השרון, שבמהלך רבע השעה הראשונה הורחקו משורותיה הבלם דניאל שוורץ והקשר חריג הגיל אולי כהן ברגמן (‘61), קפטן הקבוצה, שספג כרטיס אדום גם במשחקה האחרון של קבוצת הבוגרים, שניצחה 1:4 את הפועל עפולה.

במחזור השני נחלה הקבוצה הפסד בדרבי האזורי מול אחת מנציגות העיר ת"א, הפועל כפר שלם, שניצחה 0:1, במשחק שבמהלכו ספגה ר"ג שני כרטיסים אדומים במהלך המחצית השנייה. הקשר נועם אמיר (2008) הורחק בכרטיס צהוב שני בדקה ה-55, והחלוץ נועם שנהב הורחק בכרטיס אדום ישיר בדקה ה-85.

שחקני הקבוצות לפני המשחק (ליר שאולי)

אמש (שבת) התייצבה הפועל ר"ג למשחק הדרבי מול הכח עמידר, המודרכת ע"י קובי אדרי, כשהיא עם הגב אל הקיר ומולה ניצבת יריבה נחושה, שפתחה את העונה בצורה מוצלחת מבחינת צבירת נקודות, עם ניצחון 0:1 ביתי על מ.ס כפר קאסם במחזור הפתיחה ותוצאת שוויון מאופסת במשחק מול מכבי יפו.

הפועל ר"ג ידעה שכל תוצאה מלבד ניצחון תגרום ללחץ משמעותי, בעוד שהכח עמידר קיוותה לשמור משחק נוסף על רשת נקיה ולרשום ניצחון יוקרתי, אלא שמי שחגגו בסיומו של משחק שלא התעלה לרמה גבוהה הם שחקני הפועל ר"ג, שניצחו 0:2.

נוער הפועל רמת גן (ליר שאולי)

כשנדמה היה שהמחצית הראשונה תסתיים ללא שערים, בהתקפה האחרונה נפסקה בעיטת קרן לזכות הפועל ר"ג, בסיומה המגן השמאלי, יהלי גל (2008) כבש שער יתרון 0:1 לזכותה. בדקה ה-59 הגבהת כדור חופשי מצאה את ראשו של הבלם, עומר דן (2007), שנגח לרשת והכפיל את יתרונה של הפועל ר"ג ל-0:2, תוצאה שנשמרה עד לסיום המשחק.

בשל היותה של הליגה הלאומית אי זוגית מבחינת כמות הקבוצות, הכח עמידר ר"ג תהיה חופשיה ממשחקים במחזור הבא. לעומתה, הפועל ר"ג תקווה לרשום ניצחון שני ברציפות, כשתארח את שמשון "פזטל" ת"א.