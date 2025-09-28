הטוטו שוב קיבל הסמכה בנושא "משחקים באחריות"

בשבוע שעבר ננעל בעיר ברן שבשווייץ הקונגרס השנתי של EL - ארגון הגג של ארגוני ההגרלות וההימורים באירופה, שבו חברים כ-70 מהגופים המובילים ביבשת. במהלך הכנס היוקרתי קיבל הטוטו את תעודת ההסמכה השישית ברציפות בתחום "משחקים באחריות" - הישג מרשים השמור לעשרה ארגונים בלבד בכל אירופה.

ההסמכה מוענקת אחת לשלוש שנים, לאחר מבדקים קפדניים שנמשכים חודשים ארוכים ובוחנים את פעילות הארגונים לפי סטנדרטים מחמירים במיוחד. התהליך כולל בדיקות נרחבות בתחומים כגון הגנת הצרכן, שקיפות, ממשל תאגידי, הדרכת עובדים ובעלי תחנות, מימון מחקרים אקדמיים, שיתופי פעולה עם עמותות המטפלות בנפגעי הימורים, מגבלות פרסום ושיווק, ועוד. מדובר באות איכות המעיד על מחויבות מתמשכת לתחום המשחק האחראי ולשמירה על טובת הלקוח.

יו"ר הטוטו, שבתאי צור, אמר: "אנו גאים, במיוחד בימים מורכבים אלו, על ההסמכה הנוספת שניתנה לטוטו בנושא משחקים באחריות. התעודה מעידה על האמון הרב שרוחשים לטוטו בארגוני ההימורים הגדולים ברחבי אירופה, ועל העמידה של הטוטו בסטנדרטים המחמירים ביותר של הגנת הלקוח לאורך שנים רבות".

שבתאי צור (ראובן שוורץ, יח"צ)

מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו, הוסיף: "הטוטו רואה חשיבות רבה בשמירה על משחק אחראי ובהקפדה על כללים נוקשים ביותר בתחום. אנו שמחים במיוחד על ההכרה שלה זכינו בפעם השישית ברציפות בבמה המכובדת של הכנס השנתי של ארגון EL. בשנים האחרונות, כחלק מהפיתוח העסקי, הרחבנו את הכלים בתחום ופיתחנו פיתרונות חכמים כדי להגן על לקוחותינו ולאפשר להם ליהנות מהמשחק, אבל בשליטה".

מנהל אגף הרגולציה בטוטו, רונן גרינפלד, שאחראי על תחום המשחקים באחריות, סיכם: "התעודה שהוענקה לטוטו מעידה יותר מכל על המחויבות העמוקה והבלתי מתפשרת של הארגון לנושא הגנת הלקוח, תוך הפעלת מגוון רחב של כלים בכל ערוצי המכירה".