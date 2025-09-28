הקלה באשדוד: ירדה אבן מהלב, חייבים המשכיות

אחרי שלושה הפסדים רצופים מתוכם שתי תבוסות בהן ספגו 11 שערים (למכבי חיפה והפועל תל אביב), החבורה של חיים סילבס חזרה למסלול הניצחונות עם ניצחון 2:1 חשוב בנתניה על הפועל קריית שמונה. בזכות הניצחון, אשדוד עם 6 נקודות ותגיע במצב רוב טוב בהרבה לעוד קרב חשוב בליגה שלה - נגד מכבי בני ריינה.

"מרגישים שירדה לנו אבן מהלב", אמרו בעיר הנמל, "היו שבועיים לא פשוטים בתוך המועדון, אבל חייבים ליצור המשכיות. שחקנים היו בלחץ לא פשוט אחרי התבוסות האחרונות וזה חלחל. האספה שהייתה לנו בשבוע שעבר עשתה משהו, הבנו שאסור לנו להראות בצורה כזאת ועשינו ניצחון יקר מאוד שזה הכי חשוב. מפה אנחנו צריכים למנף ולא להיעצר כמו שהיה אחרי הניצחון על הפועל ירושלים".

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ראובן שוורץ)

תחושת הקלה גדולה נרשמה באשדוד אחרי הניצחון, בעיקר אצל המאמן חיים סילבס שהכין את חניכיו בצורה נהדרת וזה תורגם לכך שהשחקנים באו חדורי מטרה והצליחו לעמוד במשימה במשחק חוץ לא פשוט נגד קבוצה עיקשת כמו קריית שמונה. מי שקיבל את המחמאות הוא כובש הצמד יוג'ין אנסה שמעל כולם מתחילת העונה ואחרי שעזר מאוד להשאיר את הקבוצה בליגה, הגנאי הופך לשחקן החשוב ביותר של סילבס.

"אין עוררין על האיכויות שמביא איתו אנסה, כשהוא טוב, אנחנו טובים, אבל צריך עוד שחקנים שיעזרו ויתרמו. הוא לבד לא יספיק", אמרו במועדון. מי שעוד קיבלו מחמאות היו אדיר לוי, טימותי אוואני וגם רועי גורדנה, שהביא את המנהיגות והאיכויות למשחק קריטי עבור הקבוצה. אתמול נעדרו שוב טום בן זקן, שליו הרוש ומאור ישירלמק בגלל פציעות. בקבוצה מקווים שהשלושה יוכלו לחזור השבוע לאימונים לקראת המשחק נגד בני ריינה.