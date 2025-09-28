הרכבים וציונים



אלעד מדמון מול קרלו ברוצ'יץ' (עמרי שטיין) אלעד מדמון מול קרלו ברוצ'יץ' (עמרי שטיין)

אחרי שקיבלנו את מנת הפתיחה אמש (שבת), המחזור החמישי בליגת העל נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן, כשמכבי תל אביב מתארחת אצל בני סכנין באצטדיון דוחא.

בצד של האורחת, הצהובים רוצים לשמור על מאזן מושלם ולהמשיך את פתיחת העונה המופלאה שלהם עם 15 נקודות מ-15 אפשריות. האלופה יודעת שיש לה הזדמנות לטפס לפסגה, לפחות עד המשחק של הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, ותנסה לעשות את זה.

מן העבר השני, בצד של המארחת, החבורה של שרון מימר מגיעה במאזן שונה לגמרי. האדומים עם ניצחון אחד בלבד בארבעת המחזורים הראשונים של העונה, כשבשני משחקיה האחרונים הפסידה פעמיים ברציפות. כעת, ינסו להפתיע ולעצור את כדור השלג.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים במהלך העונה הקודמת, כשבסיבוב הראשון מכבי תל אביב חגגה עם 0:4, ואילו בסיבוב השני ניצחו הבחורים של ז’רקו לאזטיץ’ 1:3 עם שני שערים מאוחרים.