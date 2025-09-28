יום ראשון, 28.09.2025 שעה 20:38
יום ראשון, 28/09/2025, 20:15אצטדיון דוחאליגת העל Winner - מחזור 5
מכבי ת"א
דקה 24
0 0
שופט: אוהד אסולין
בני סכנין
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14
דורון בן דור | 28/09/2025 20:15
אלעד מדמון מול קרלו ברוצ'יץ' (עמרי שטיין)
אחרי שקיבלנו את מנת הפתיחה אמש (שבת), המחזור החמישי בליגת העל נמשך בשעה זו עם מפגש מסקרן, כשמכבי תל אביב מתארחת אצל בני סכנין באצטדיון דוחא. 

בצד של האורחת, הצהובים רוצים לשמור על מאזן מושלם ולהמשיך את פתיחת העונה המופלאה שלהם עם 15 נקודות מ-15 אפשריות. האלופה יודעת שיש לה הזדמנות לטפס לפסגה, לפחות עד המשחק של הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, ותנסה לעשות את זה.

מן העבר השני, בצד של המארחת, החבורה של שרון מימר מגיעה במאזן שונה לגמרי. האדומים עם ניצחון אחד בלבד בארבעת המחזורים הראשונים של העונה, כשבשני משחקיה האחרונים הפסידה פעמיים ברציפות. כעת, ינסו להפתיע ולעצור את כדור השלג.

שתי הקבוצות נפגשו פעמיים במהלך העונה הקודמת, כשבסיבוב הראשון מכבי תל אביב חגגה עם 0:4, ואילו בסיבוב השני ניצחו הבחורים של ז’רקו לאזטיץ’ 1:3 עם שני שערים מאוחרים.  

מחצית ראשונה
  • '10
  • החמצה
  • מצב מסוכן לסכנין. אחמד סלמן הכניס כדור טוב לרחבה, עדן שמיר נותר חופשי אך פספס אותו בסנטימטרים
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה למכבי ת"א. אחרי תרגיל בקרן, הכדור הגיע לאלעד מדמון, החלוץ הסתובב נהדר ברחבה ובעט למשקוף
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אוהד אסולין הוציא את ההתמודדות לדרך
