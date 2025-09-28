יום ראשון, 28.09.2025 שעה 10:41
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

שמחה בטבריה: שינינו גישה, ככה צריך להיראות

הקבוצה משפת הכנרת חגגה ניצחון ורשת נקייה לאחר שלוש תבוסות שספגה. חודדה החמיא להנהלה: "נותנים לנו שקט לעבוד". קלמנזון: "לא מחליפים אף אחד"

|
שחקני עירוני טבריה חוגגים (חגי מיכאלי)
שחקני עירוני טבריה חוגגים (חגי מיכאלי)

בעירוני טבריה שמחים מאוד על הניצחון 0:2 על הפועל פתח תקווה אתמול (שבת), ובעיקר על הדרך: לאחר שלושה משחקים בהם הקבוצה ספגה לא פחות מ-16 שערים, היא הראתה משמעת בהגנה ושמרה על רשת נקייה. מחמאות ניתנו לפיראס אבו עקל, שחזר ביום ראשון למועדון, פתח אתמול במרכז המגרש וסייע למחמד אוסמן להחזיק את האמצע וכן לרון אונגר, שפתח כבלם מצד ימין ולאחר הפציעה של בלילתי עבר לשחק כמגן שמאלי. 

“היום עמדנו ונראינו כמו קבוצה”, אמרו במועדון, “השחקנים באו להילחם ולא ויתרו לרגע. ככה צריך להיראות ובצורה כזאת נעשה דברים יפים השנה”. “גם אחרי האדום של שפסו, שבוטל היתרון המספרי שלנו, לא נשברנו”, אמר שחקן בקבוצה. התארגנו מחדש וחזרנו לשלוט במשחק. מגיע כל הכבוד לכל הקבוצה על איך שנראינו היום”.

“כל השבוע עבדנו ודיברנו קודם כל על הגישה”, אמר המאמן, אלירן חודדה, לאחר המשחק. “שלא תהיה הרכות שהייתה במשחקים הקודמים ונהיה מרוכזים. ברגע שהשחקנים הבינו את זה ושינו גישה, הכל כבר נראה אחרת. זה רק ניצחון אחד וצריך לשמור על הגישה הזאת במשחקים הבאים”. 

אלירן חודדה (חגאלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

הרבה דובר אתמול על השיחה שעשה הבעלים, אריה קלמנזון, לשחקנים, לפני המשחק. קלמנזון נכנס לחדר ההלבשה ופנה לשחקנים: “בהסכמים שלכם, שאנחנו מגישים לבקרה התקציבית, כתוב הרבה על ההתחייבויות שלנו כלפיכם. יש מעט מאוד על ההתחייבויות שלכם. אבל מה שכן כתוב הוא שהשחקן יקדיש את כל מאמציו למען הצלחת הקבוצה. במשחקים האחרונים לא עשיתם את זה. ביזיתם את עצמכם ואותנו. אנחנו לא מחליפים אף אחד מכם. בחרנו בכם ואנחנו עדיין מאמינים בכם. היום אתם באים לתקן ולסתום פיות”.

חודדה נשאל גם על זה וענה: “אריה הוא הבעלים וזכותו לאמר מה שהוא רוצה. אני שמח שהוא אמר מה שהוא אמר ואחרי זה אפילו אמרתי שאין לי מה להוסיף. אריה יודע איך להגיע לשחקנים ומה לאמר להם ומה שהוא אמר היום היה לגמרי במקום”. 

גיא חדידה, שהצטיין במשחק וכבש את השער הראשון, גם הוא דיבר על הבעלים: “הגעתי למועדון עם מרקם מאוד מיוחד. המערכת והבעלים פה נותנים שקט, גם אחרי הפסדים וזה משהו שהוא מאוד לא שגרתי במועדוני כדורגל בישראל. הם ידעו גם להגיד את המילים הנכונות ולגעת בשחקנים”.

גיא חדידה מאושר (שחר גרוס)גיא חדידה מאושר (שחר גרוס)

חדידה נשאל האם זאת טבריה האמיתית וענה: “אין טעם לצאת בהצהרות אחרי נצחון אחד. אחרי הנצחון על הפועל חיפה אמרנו שזאת טבריה האמיתית וראינו מה קרה מאז”. 

במועדון מודאגים מאוד מהחיסורים בחוליה האחורית, כאשר לבאצ'ו וגולאני הפצועים הצטרפו אתמול להארון שפסו, שהורחק בכרטיס צהוב שני ואלי בלילתי, שנפגע בקרסולו מהדריכה של ג'יימס אדניי וייבדק היום, כדי לאבחן את חומרת הפציעה. 

הקבוצה תשוב להתאמן מחר לקראת המשחק מול נועלת הטבלה, הפועל ירושלים, שעדיין לא צברה נקודה העונה. עם זאת, במועדון הזהירו: “הפועל ירושלים היא חיה פצועה ומסוכנת. היא הראתה מול מכבי ת’’א, למשל, שהיא קבוצה טובה למרות המצב בטבלה. אם לא נבוא בגישה של היום, אלא בזאת שהייתה נגד נתניה - נשלם ביוקר”.

אלי בלילתי ואריה קלמנזון (חגאלי בלילתי ואריה קלמנזון (חג'אג' רחאל)
