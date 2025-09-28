הרכבים וציונים



פרנקי דה יונג בפעולה (IMAGO) פרנקי דה יונג בפעולה (IMAGO)

אחרי התבוסה של ריאל מדריד לאתלטיקו מדריד בדרבי אתמול (שבת), לברצלונה יש הזדמנות לטפס למקום הראשון בטבלה, כשהיא מארחת באצטדיון המונז’ואיק בשעה זו את ריאל סוסיאדד, במסגרת המחזור השביעי בליגה הספרדית.

הקבוצה הקטלונית מגיעה למפגש עם חדשות טובות וכאלה שפחות. מצד אחד, האנזי פליק מעודד מחזרתו של לאמין ימאל לסגל, מצד שני, למצבת הפצועים של הקבוצה הצטרפו בימים האחרונים ראפיניה וז’ואן גארסיה, מה שמלמד אותנו שוויצ’ך שצ’סני יהיה זה שיפתח בין הקורות.

מצפון ספרד, הקבוצה מחבל הבסקים מגיעה אחרי שפתחה את העונה בצורה לא טובה בכלל, כשלרשותה רק חמש נקודות מ-18 אפשריות. הקבוצה של סרחיו פרנסיסקו אמנם ניצחה ביום רביעי האחרון את מיורקה, אך היא יודעת שהפעם מצפה לה משוכה קשה הרבה יותר.

במסגרת מפגשי העבר, הלבנים-כחולים ניצחו את הבלאוגרנה פעמיים בלבד בעשרת המשחקים האחרונים בין שתי הקבוצות, כשאלופת ספרד ניצחה את כל שאר המשחקים. בעונה שעברה, סוסיאדד גברה על בארסה באנואטה, אך חטפה תבוסה 4:0 במונז’ואיק, בו ייערך המשחק גם היום.