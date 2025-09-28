קוז’וק: אין ספק שמכבי חיפה התחזקה משמעותית

הפועל באר שבע פתחה את העונה שלה בצורה מופלאה. האדומים מבירת הנגב במאזן מושלם עם 12 נקודות מ-12 אפשריות, ומאזן שערים אדיר של 4:19. מחר (שני, 20:30) תפגוש החבורה של רן קוז’וק את מכבי חיפה למפגש מסקרן במיוחד, במטרה לשמור על הפסגה. הבוקר (ראשון) מאמן הקבוצה דיבר במסע”ת לקראת המשחק.

זה המבחן הכי גדול מתחילת העונה?

"חד משמעית כן. משחק בווליום אחר. אצטדיון חוץ מלא. מבחן גדול עבורנו".

איך אתה רואה את מכבי חיפה לעומת העונה שעברה?

"הם עשו שינוי משמעותי והשתפרו. יצאו לדרך חדשה לגמרי. הם יודעים מה לעשות ומאוד מאומנים. מצפה לנו משחק קשה".

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

זה אולי סוג המשחק שיכול לבוא לכם בדיוק בזמן. אתם מגיעים פייבוריטים.

"כמו בכל משחק, אני פחות מסתכל על מה שהיריבה רוצה לעשות, אלא על מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים לנצח, והדרך לעשות את זה היא לשחק כדורגל לפי העקרונות שלנו. הדומיננטיות היא כלי משמעותי".

מכבי חיפה אולי תבוא לשחק על מעברים.

"יש שני דברים שמאפיינים את מכבי חיפה, משחק המעברים ומשחק הנייחים. שמנו דגש מרכזי על זה במהלך השבוע וזה המפתח למשחק הקרוב".

איפה אתה חושב שהמאצ'אפ יבוא לידי ביטוי?

"משחק המעברים והנייחים".

שחקני הפועל באר שבע מאושרים (מרטין גוטדאמק)

תעשה סדר במצבת הפצועים.

"בלטקסה כשיר ועורך אימונים מלאים. מיגל חזר אלינו ואנחנו שמחים לקבל אותו חזרה. הוא נראה טוב, קצת רזה, אבל זה ישתפר. לופס חזר אלינו והצליח להשלים אימון מלא, אני מקווה שיעשה עוד אחד כזה ויהיה איתנו. חמודי כבר עשה חצי אימון, ואני מאמין שבמהלך שבוע הבא יחזור אלינו".

לגבי חמודי כנעאן, מה קורה איתו? הוא חזר ואז הלך אחורה.

"מבחינה מקצועית הוא יוסיף לנו המון, ולא סתם התעקשנו עליו. הוא פתח טוב ואז התחילו כאבים, אז זה הלך אחורה. אנחנו מחזירים אותו לאימונים בצורה מבוקרת, ולכן זה מתארך. אני בטוח שנמצא את הדרך והוא יוסיף הרבה לקבוצה".

יש סיכוי שתצרפו שחקן חופשי? ומה לגבי קאנגוואה וונטורה? כמה היה פשוט לא לשחרר אותם?

"המועדון עשה המון כדי להשאיר את שניהם. הרצון שלהם היה להישאר במועדון, ואני שמח על זה. הם שחקנים מאוד משמעותיים עבורנו. עוד רכש אני לא רואה שזה יקרה כרגע, אלא אם פתאום יקרה משהו לא צפוי ונרגיש שיש הזדמנות לשדרוג. אני שמח ממה שיש לי".

חמודי כנעאן (מרטין גוטדאמק)

יש כבר שיחות על הארכת חוזה?

"עוד לא. אני גם לא אתעסק בזה. יש מי שעושה את זה עבורי. אני מתעסק במקצועי. מאוד כיף לי פה, אני נהנה להיות פה, ואני מרגיש שאני מתפתח יחד עם המועדון. יש זמן לדבר על זה".

להפועל באר שבע אין הרבה זרים שמשתתפים ותורמים. הרבה פצועים, הרבה לא השתלבו עדיין. זה יפגע בכם שאין לכם שבעה זרים דומיננטיים?

"אני חושב שבטווח הארוך יהיו לנו שבעה זרים דומיננטיים. אני מאמין שזרים צריכים לשדרג את הקבוצה. לא נביא סתם זרים. מבחינתי אני מביא שחקנים שישדרגו אותנו ולא משנה לי מה כתוב להם בתעודת זהות. הזרים שלנו אמנם לא הכי יפים, אבל מזל שיש לנו ישראליים יפים”, התלוצץ המאמן.

“אנחנו רואים גם בשחקנים הישראלים. אנחנו מתקדמים עם סאבובו, הוא נטמע לאט לאט ומשתפר משבוע לשבוע. בקבוצה שרצה ומשחקת טוב קשה מאוד לקבל דקות. יש לנו גם ישראלים מאוד מוכשרים שקשה להם לקבל דקות. אנחנו עובדים קשה, מתקדמים, ואני רואה בהם שדרוג".

ניב אליאסי בטירוף (מרטין גוטדאמק)

מה לגבי אליאסי?

"מאמין שהוא יחזור אלינו בשבוע הבא לאימונים".

מה עם לופס?

"אם יערוך היום אימון מלא, הוא יהיה בסגל מחר".

מה צריך לקרות כדי שבאר שבע תמשיך במומנטום לניצחון חמישי רצוף?

"יש לנו הרבה כבוד למכבי חיפה. הם יריב קשה מאוד. אנחנו מבינים מה צריך להביא למשחק הזה מעבר לכדורגל. כמה בגרות נצטרך להביא כדי לנצח. המשחקים בשנה שעברה היו לטובתנו, אבל היה תהליך בתוך המגרש של בגרות והבנה של מה צריך להביא מעבר לכדורגל".

שחקני הפועל באר שבע חוגגים (מרטין גוטדאמק)

גם בלם הקבוצה, אור בלוריאן, דיבר: "מצפה לנו משחק אחר ממה שחווינו עד כה. אצטדיון מלא מול קבוצה קשה בחוץ. אנחנו עובדים קשה, עשינו רצף ניצחונות טוב, נצטרך להמשיך ככה ולנצח את המשחק".

איך אתה רואה את ההתקדמות שלך ברמה האישית?

"עשיתי התקדמות טובה מאז השנה שעברה, הרבה בזכות הצוות המקצועי וגם בזכות עצמי. אני שמח על זה, אבל זה לא מספיק. אני רוצה לשאוף ליותר והם דוחפים אותי לזה".

אור בלוריאן משתלט על הכדור (מרטין גוטדאמק)

מה לקחת מהעונה עם הפועל ת"א?

"הייתי בסוג של תהיות ומחשבות. הבנתי שהקריירה שלי יכולה ללכת לשני כיוונים. רן הגיע ונתן דף חלק לכולם, וידעתי שיש לי הזדמנות אדירה. עשיתי הכל כדי להיות פה היום".

הגיע בלם זר, יש את ויטור שחוזר. אתה מרגיש שאתה יכול לאבד את המקום?

"ברור. תחרות זה דבר בריא, במיוחד במועדון כמו שלנו. גם לפני זה, אם לא הייתי משחק טוב, היו מוציאים אותי ומביאים אלטרנטיבה. אם מישהו לא טוב, הוא לא ישחק".