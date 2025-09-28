יום ראשון, 28.09.2025 שעה 09:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

פסימיות במכבי חיפה לגבי כשירות מוחמד לב"ש

גוני נאור עשוי להחליף את הקשר בהרכב הירוקים מחר ב-20:30, במועדון נחושים: "הם מעולים, אבל בבית בסמי עופר שיהיה מלא אין סיבה בעולם שלא ננצח"

עלי מוחמד (עמרי שטיין)
עלי מוחמד (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תקיים היום את האימון המסכם שלה לקראת משחקה מחר (שני, 20:30) מול הפועל באר שבע. המאמן דייגו פלורס טרם תרגל את ההרכב המסתמן למשחק ויעשה זאת רק במהלך האימון. לאורך כל השבוע האחרון מאז הדרבי במכבי חיפה היו משוכנעים שניתן יהיה להכשיר את עלי מוחמד שסובל מרגישות בשריר הירך האחורי להתמודדות מול ב"ש, אבל בקבוצה יש פסימיות גדולה לגבי הכשרתו למשחק.

מדובר בחיסרון משמעותי ביותר, שכן עלי מוחמד היה אחד השחקנים שנמצאים בכושר משחק מצוין וחסרונו עלול להיות משמעותי בעיקר לנוכח העובדה שלב"ש יש קישור מעולה. במקרה כזה מי שאמור להחליף את עלי מוחמד הוא גוני נאור שירד לספסל במשחק הדרבי האחרון.

בחוד ההתקפה ימשיך לשחק טרבינטה סטיוארט, כאשר ג'ורג'יה יובאנוביץ' יחכה לעלות שוב מהספסל. ההתלבטות העיקרית היא לגבי סוף פודגוראנו או קנג'י גורה, שאחד מהם אמור לפתוח בחלק הקדמי. פלורס מצפה ליותר מהירות מהאגפים ובעיטות מהקו השני.

דייגו פלורס (שחר גרוס)דייגו פלורס (שחר גרוס)

אחרי התיקו המאכזב מול הפועל חיפה, במכבי חיפה מודעים לכך שהם יהיו חייבים לחפש ניצחון בסמי עופר על מנת לא לתת לליגה לברוח, במיוחד כאשר בשבוע הבא הקבוצה תצא למשחק חוץ קשה ביותר מול האלופה מכבי ת"א: "ב"ש קבוצה מצוינת, אבל בבית שלנו בסמי עופר שיהיה מלא אין סיבה בעולם שלא ננצח ונכין את עצמנו בראש שקט למשחק מול מכבי ת"א".

