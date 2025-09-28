אלטורי יפתח במקום קורטס בהרכב מכבי פ"ת

לאחר שלא הצליחה לנצח בשנייים מתוך שלושת משחקיה האחרונים בליגה הלאומית, מכבי פתח תקוה תארח הערב (ראשון, 19:00) את הפועל עכו בידיעה שרק שלוש נקודות וניצחון יתקבלו הערב בהבנה. כשהיא מדורגת במקום השישי עם מטרה ברורה לשוב לליגת העל תוך עונה, אין מקום לטעויות במלאבס.

המאמן נועם שוהם מתכוון לבצע שינוי אחד בהרכב שפתח בתוצאת התיקו במחזור שעבר נגד הפועל חדרה: חוסה קורטס יירד לספסל כאשר אמיר אלטורי, שמגלה יכולת טובה עד כה העונה, יפתח ב-11 במקומו.

"מכל משחק בליגה אנחנו מנתחים ומפיקים מסקנות, מנסים לתקן את הליקויים ולהשתפר", אמר שוהם, "כבר אמרתי שלא צריך לסחוב אכזבות, צריך לדעת לא להיות שבעים ושחצנים גם אחרי ניצחונות. למדנו את עכו, אנחנו יודעים את סגנון משחק ההגנה שלהם וגם התכוננו טוב לחלק ההתקפי שלהם. בכל משחק אנחנו רוצים לנצח, במיוחד שהמטרה שלנו ברורה״.

הקשר ניב יהושע הוסיף: "אני שמח שהצלחתי להבקיע ולעזור לקבוצה להפוך את התוצאה, אך תוצאת הסיום השאירה בי תחושת החמצה. הספקנו לראות שאין משחקים קלים בליגה הזאת ובמיוחד נגד עכו שהיא קבוצה טובה מאוד. נצטרך לקחת את היכולת הטובה שלנו ולהמיר אותה לנקודות״.

ניב יהושע (שחר גרוס)

המלאבסים יעלו עם חולצות רטרו מיוחדות, כשמחר יציינו במועדון 20 שנים בדיוק לניצחון הבלתי נשכח 2:5 על פרטיזן בלגרד בגביע אופ"א, אותו ניצחון שהוביל להעפלה היסטורית לשלב הבתים בכיכובו של מנהל הקבוצה כיום וחלוץ העבר, עומר גולן.

חולצות הרטרו של מכבי פתח תקווה (באדיבות המועדון)

20 שנה לניצחון על פרטיזן (באדיבות המועדון)

הרכב משוער: מרקו וולף, גיא דזנט, מוחמד הינדי, בן והבה, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, אמיר אלטורי ופרנק ריבולייה.