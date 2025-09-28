יום ראשון, 28.09.2025 שעה 10:40
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
115-105הפועל כפר שלם1
103-75מכבי הרצליה2
102-55הפועל ראשל"צ3
93-115מ.ס קריית ים4
98-95עירוני מודיעין5
85-95מכבי פ"ת6
89-115מ.ס כפר קאסם7
85-55הפועל כפ"ס8
78-95הפועל ר"ג9
75-55בני יהודה10
66-65הפועל עכו11
49-35הפועל רעננה12
310-85הפועל חדרה13
213-85מכבי יפו14
111-55הפועל נוף הגליל15
111-25הפועל עפולה16

אלטורי יפתח במקום קורטס בהרכב מכבי פ"ת

המלאבסים יארחו את עכו ב-19:00 בידיעה שחייבים לנצח, שוהם: "כבר אמרתי שלא צריך לסחוב אכזבות". הקבוצה תעלה עם חולצה ל-20 שנה לניצחון על פרטיזן

|
אמיר אלטורי (חגי מיכאלי)
אמיר אלטורי (חגי מיכאלי)

לאחר שלא הצליחה לנצח בשנייים מתוך שלושת משחקיה האחרונים בליגה הלאומית, מכבי פתח תקוה תארח הערב (ראשון, 19:00) את הפועל עכו בידיעה שרק שלוש נקודות וניצחון יתקבלו הערב בהבנה. כשהיא מדורגת במקום השישי עם מטרה ברורה לשוב לליגת העל תוך עונה, אין מקום לטעויות במלאבס.

המאמן נועם שוהם מתכוון לבצע שינוי אחד בהרכב שפתח בתוצאת התיקו במחזור שעבר נגד הפועל חדרה: חוסה קורטס יירד לספסל כאשר אמיר אלטורי, שמגלה יכולת טובה עד כה העונה, יפתח ב-11 במקומו.

"מכל משחק בליגה אנחנו מנתחים ומפיקים מסקנות, מנסים לתקן את הליקויים ולהשתפר", אמר שוהם, "כבר אמרתי שלא צריך לסחוב אכזבות, צריך לדעת לא להיות שבעים ושחצנים גם אחרי ניצחונות. למדנו את עכו, אנחנו יודעים את סגנון משחק ההגנה שלהם וגם התכוננו טוב לחלק ההתקפי שלהם. בכל משחק אנחנו רוצים לנצח, במיוחד שהמטרה שלנו ברורה״.

הקשר ניב יהושע הוסיף: "אני שמח שהצלחתי להבקיע ולעזור לקבוצה להפוך את התוצאה, אך תוצאת הסיום השאירה בי תחושת החמצה. הספקנו לראות שאין משחקים קלים בליגה הזאת ובמיוחד נגד עכו שהיא קבוצה טובה מאוד. נצטרך לקחת את היכולת הטובה שלנו ולהמיר אותה לנקודות״.

ניב יהושע (שחר גרוס)ניב יהושע (שחר גרוס)

המלאבסים יעלו עם חולצות רטרו מיוחדות, כשמחר יציינו במועדון 20 שנים בדיוק לניצחון הבלתי נשכח 2:5 על פרטיזן בלגרד בגביע אופ"א, אותו ניצחון שהוביל להעפלה היסטורית לשלב הבתים בכיכובו של מנהל הקבוצה כיום וחלוץ העבר, עומר גולן.

חולצות הרטרו של מכבי פתח תקווה (באדיבות המועדון)חולצות הרטרו של מכבי פתח תקווה (באדיבות המועדון)
20 שנה לניצחון על פרטיזן (באדיבות המועדון)20 שנה לניצחון על פרטיזן (באדיבות המועדון)

הרכב משוער: מרקו וולף, גיא דזנט, מוחמד הינדי, בן והבה, אביב סלם, עידו כהן, ניב יהושע, לירן חזן, סמואל אווסו, אמיר אלטורי ופרנק ריבולייה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */