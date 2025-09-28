יום ראשון, 28.09.2025 שעה 10:32
ליגה ספרדית 25-26
188-167ריאל מדריד1
164-196ברצלונה2
165-137ויאריאל3
129-147אתלטיקו מדריד4
129-107אספניול5
119-87חטאפה6
105-86אלצ'ה7
108-77אתלטיק בילבאו8
97-96בטיס9
87-67אלאבס10
810-86ולנסיה11
710-106סביליה12
75-56אוססונה13
59-76ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
514-117לבאנטה16
59-66ריאל סוסיאדד17
511-67מיורקה18
311-26אוביידו19
316-37ג'ירונה20

"מנור סולומון פתח חזק ודינמי, ניסה, אבל דעך"

בספרד סיכמו את ההופעה של הישראלי ב-0:1 של ויאריאל על בילבאו: "לא הגיעו אליו הרבה כדורים, הייתה חסרה לו חדות בשליש האחרון". שיא לצוללת הצהובה

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

הבכורה בהרכב של מנור סולומון בוויאריאל אחרי שער הניצחון שהבקיע על סביליה, הסתיימה אמש (שבת) בתחושות מעורבות. הקשר הישראלי קיבל את הקרדיט ממרסלינו מול אתלטיק בילבאו, אך למרות פתיחה מבטיחה, התקשה לשמור על אותה עוצמה לאורך זמן.

ב"אס" נכתב עליו: "סולומון פתח חזק ודינמי, אבל דעך. לא הגיעו אליו הרבה כדורים, הוא ניסה, אך הייתה חסרה לו חדות בשליש האחרון". גם יתר הסיקורים בספרד ציינו כי למרות המאמץ, היה חסר משהו מהברק שאפיין אותו מול סביליה.

עבור ויאריאל, הניצחון 0:1 על הבאסקים היה השמיני ברציפות בבית, שיא שמאזן את הרצף ההיסטורי של המועדון מהעונה החולפת (2014/15). אצטדיון לה סרמיקה הפך למבצר, כשהקבוצה לא הפסידה בו מאז חודש מרץ האחרון מול ריאל מדריד.

בתושייה! מנור והצוללת מנצחים את בילבאו

מרסלינו, המאמן שמוביל את הרצף, הסביר לאחר המשחק: "במחצית הראשונה היינו עמוקים מדי בין הקווים ונתנו ליריבה לשלוט. במחצית השנייה היינו הרבה יותר מאורגנים וזה מה שעשה את ההבדל. יצרנו משחק, חטפנו כדורים מהר והם כמעט לא הגיעו לשער".

על ההמשכיות המרשימה בבית אמר המאמן: "כבר בעונה שעברה היינו חזקים מאוד בבית. כשלא סופגים, קל יותר לנצח. השחקנים ידעו לזהות את הטעויות שלהם בחצי הראשון ותיקנו אותן אחרי ההפסקה".

גם על המשך הדרך באוקטובר התייחס: "כשמשחקים בליגת האלופות קל לעשות את הטעות ולשים את הליגה בצד. אבל אם לא מנצחים בליגה, נוצרות חוסר ביטחון ותחושות שליליות. אנחנו חייבים להתרגל לנצח בכל המסגרות. עכשיו יש לנו משחק גדול מול יובנטוס, ואני מקווה שהאצטדיון יהיה מלא וידחוף אותנו".

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

לצד המחמאות על הרצף, המאמן גם דיבר על השחקנים החדשים בסגל: "אני שמח מאוד בשביל מוליירו, שחיפש את השער כבר מהקיץ וזה ייתן לו ביטחון. גם טאני, שהגיע מה-MLS, נותן לנו פתרונות שונים. הוא מפתיע אותנו לטובה ומסתגל מהר".

עבור סולומון, מדובר בצעד חשוב, גם אם לא נוצץ כמו במשחק הקודם. האמון שקיבל ממרסלינו והעובדה שהקבוצה במומנטום אדיר בבית, מבטיחים לו עוד לא מעט הזדמנויות להוכיח את עצמו.

