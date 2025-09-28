יום ראשון, 28.09.2025 שעה 09:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
137-145הפועל ת"א1
124-194הפועל ב"ש2
122-144מכבי ת"א3
106-95בית"ר ירושלים4
82-104מכבי חיפה5
78-95הפועל פ"ת6
74-55הפועל חיפה7
614-105מכבי נתניה8
615-85מ.ס אשדוד9
616-65עירוני טבריה10
47-65עירוני ק"ש11
38-44בני סכנין12
118-55מכבי בני ריינה13
013-55הפועל ירושלים14

"נשקר אם נגיד שהדרבי לא יושב לנו בראש"

הפועל בלתי ניתנת לעצירה: "מרגישים שיש פה משהו אחר, חשוב להגיע לטרנר עם ביטחון". מחמאות לברדה, צור, קורין ולויזו: "כוכב כדורגל שיוסיף המון"

|
מור בוסקילה ורוי קורין בטירוף (רדאד ג'בארה)
מור בוסקילה ורוי קורין בטירוף (רדאד ג'בארה)

אחרי שני ניצחונות גדולים על בית"ר ירושלים ומועדון ספורט אשדוד, הפועל תל אביב חזרה לבלומפילד במטרה אחת להשיג ניצחון שלישי ברציפות ולמצב את עצמה שוב בצמרת של הכדורגל הישראלי ועשתה זאת בהצלחה. האדומים גברו אתמול (שבת) 0:1 בבלומפילד על הפועל חיפה משער דרמטי של רוי קורין ועלו זמנית למקום הראשון בליגה. 

"ידענו שאין דבר כזה משחק פשוט או קל בליגה הזאת, יכולנו להפסיד", אמרו בחודורוב, "אנחנו רק במחזור החמישי והכל עדיין רק בשלב התחלתי, אבל מרגישים שיש פה משהו אחר. כשצריך גם קצת מזל, זה איתנו, למרות שבסוף אסף (צור) לקח פנדל ואם לא הוא הערב הזה היה יכול להסתיים אחרת. מבחינתנו זה עוד 3 נקודות, אבל כן, יש הרבה דברים שנראים לנו מצוין ונעשה את הכל כדי לא לעצור. דרבי? נשקר אם זה לא יושב בראש, אבל קודם יש לנו באר שבע בטרנר". 

תחושות נהדרות בהפועל תל אביב בעקבות הניצחון השלישי ברציפות והרביעי מתוך חמישה משחקים, שמסדר פתיחה חלומית של 13 מ-15 נקודות אפשריות. "היה לנו חשוב להגיע לטרנר עם ביטחון, אנחנו מסוגלים לעשות תוצאה טובה גם שם", אמרו שחקנים בקבוצה. מאמן הקבוצה אליניב ברדה החמיא לשחקניו בסיום ובעיקר למחליפים שעשו את ההבדל. ברדה בעצמו קיבל מחמאות על ניהול המשחק והכושר הגופני שמציגים השחקנים שלו, שזה היה מפתח נוסף לניצחון. 

ברדה: צריכים לדעת להרוג משחקים

בראש ובראשונה היה זהו רוי קורין, שזכה לדקות בכורה העונה עם הפועל אחרי שבילה את החודשיים האחרונים בשיקום מפציעה בשריר הירך האחורי והצליח לרשום שער בכורה בליגה העל ועוד שער ניצחון יקר. "חלמתי להגיע לרגע הזה, לכבוש גול ולרוץ לאוהדים בשער חמש, זה מטורף מבחינתי. אליפות או לנצח דרבי? גם וגם". אמר קורין אחרי המשחק. בהפועל החמיאו לקורין בן ה-23, שצפוי להתמודד עם תחרות לא פשוטה העונה. 

מי שעוד קיבלו מחמאות היו השוער אסף צור שהציל ממבוכה גדולה והיה אחראי גם לניצחון כשהדף את הפנדל וגם חברו לחוליית ההגנה, שיקו, שהציג לטענת אנשי הקבוצה את משחקו הטוב מאז שהצטרף. גם אנדריאן קרייב וסתיו טוריאל קיבלו שבחים על יכולתם. 

הכוכב הקפריסאי לייזוס לויזו רשם אתמול הופעת בכורה בסגל וגם 25 דקות ראשונות בבלומפילד, שנותנות טעם של עוד. לויזו הוסיף זריזות בחלק הקדמי, עשה כמה מהלכים נאים ובמועדון בטוחים שהמאמץ הגדול שהושקע ישתלם מאוד. "לויזו כוכב כדורגל, ראינו את זה מהנגיעות הראשונות שלו בחודורוב. הוא יוסיף לנו עוד הרבה בהמשך רק צריך סבלנות", אמרו במועדון.

