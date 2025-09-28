הקלה בבית"ר: ניצחון שהסיר מעלינו משקולות

בית״ר ירושלים, לא ביכולת מרשימה במיוחד, ניצחה 3:1 את בני ריינה, אבל בשורה התחתונה צברה עוד שלוש נקודות במשחק ש״אוי ואבוי אם מפסידים בו״, והקבוצה יכולה להיות רגועה כי המטרה בבית וגן הייתה לשנות מומנטום מאז ההפסד להפועל תל אביב ואת זה ברק יצחקי והשחקנים שלו מצליחים לעשות עם שש נקודות בשני המשחקים האחרונים.

בית״ר עלתה על ריינה בכל פרמטר במשחק, החזקת כדור, בעיטות לשער, בעיטות למסגרת, יצירת מצבים מסוכנים, קרנות וכו’. זה היה משחק חד צדדי, אך יחד עם זאת לבית״ר הייתה חסרה מהירות מחשבתית, לא הייתה הנעת כדור מהירה, אבל בשליש האחרון של המשחק הכל התחבר, החילופים של יצחקי עבדו נהדר, בית״ר סגרה עניין ואם היו עוד עשר דקות לשחק זה היה נגמר בתוצאה גבוהה יותר.

״היה קשה מאוד עם הגול המוקדם של ריינה, אבל בסוף התאוששנו יפה. הבלמים היו מצוינים, זה ניצחון שהסיר משקולות, הקהל גם היה מדהים, דחף אותנו קדימה גם בדקה ה-70 שהיה לחץ, הם לא הפסיקו לדחוף אותנו״, אומרים בבית״ר.

שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (חג'אג' רחאל)

מה בית״ר לא עברה מתחילת העונה, הדחה מאירופה, הבלגן בין אלמוג כהן לירדן שועה, עשרה שחקנים מול חיפה, עשרה שחקנים מול קרית שמונה, סך הכל שלושה כרטיסים אדומים, שלושה פנדלים נשרקו לחובתה, אוהדים נכנסים לחדר הלבשה, אז אולי אפשר להסכים עם אנשי המועדון ש-10 נקודות מ-15 זה יותר בסדר גמור כרגע.

קראבלי זכה למחמאות, גם גדרני, מדור מיכה מרוצים מאיך שהוא מחזיק את האמצע, זיו בן שימול בהופעה טובה, אצילי סוגר עניין ברגע הנכון וירדן שועה עם שער ובישול מתחיל לחזור לעצמו וזה ב-50% מהיכולת שלו כפי שמסביר יצחקי: ״ירדן שחקן חשוב ומשמעותי, בחמישים אחוז יכולת הוא מבקיע ומבשל, זה לא סוד שהיה לו קושי להיכנס לעונה הזו מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, אתמול הוא גם כבש שער וגם בישל בחמישים אחוז יכולת, זה דבר חשוב עבורו וגם עבורנו״.

שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חג'אג' רחאל)

המשחק הבא בטדי מול הפועל פתח תקווה, עוד משחק מהסוג ש״אסור להפסיד״. בית״ר תצטרך כל שבוע מחדש להתמודד עם הציפיות שהיא יצרה סביב הקבוצה ועם ההתלהבות שיש מצד האוהדים. במועדון מודעים לעובדה שבית״ר חייבת להשתפר בפן המקצועי לצד תוצאות טובות, זו התרופה הכי טובה לביקורת מהיציע או מהתקשורת.

עם שינוי המומנטום בשני המשחקים האחרונים בבית וגן מאמינים שהדברים ילכו וישתפרו עם הזמן: ״חשוב להכניס את הזרים לעניינים, אנחנו יודעים מה צריך לשפר וזה יקרה, משבוע לשבוע הדברים יראו טוב יותר, אנחנו מאמינים בקבוצה שיש לנו״, מסכמים בבית״ר.