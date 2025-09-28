"תורג'מן שינה את המשחק, הלהיב בכל נגיעה"

הבכורה של דור תורג'מן ב-MLS זכתה לסיקור נרחב בתקשורת האמריקאית, ובמילים פשוטות, היא הייתה חלומית. החלוץ הישראלי של ניו אינגלנד רבולושן עלה מהספסל במחצית השנייה, ובתוך פחות מ-20 דקות סיפק גול ובישול שקבעו 0:2 על אטלנטה יונייטד, בדרך לתואר ה-MVP של המשחק: “שמח לכבוש בבכורה שלי”, סיכם החלוץ בקצרה.

באתר ’Yahoo’ החמיאו: "דור תורג'מן כבש בהופעת הבכורה שלו והוסיף בישול לליאו קמפאנה שלוש דקות לאחר מכן, כדי להוביל את ניו אינגלנד לניצחון 0:2. הקהל קיבל את מה שחיכה לו, שער ראשון מהישראלי שנכנס בדקה ה-56, ובישול מבריק נוסף בהתקפת מעבר".

בפרשנות בארצות הברית הדגישו את הניצוץ שהביא עמו תורג'מן ברגע שנכנס: "הישראלי הבין-לאומי הדליק מיד את הקהל בכל נגיעה בכדור. בדקה ה-72, אחרי מסירה של קרלס חיל, הוא הטעה ימינה, פרץ שמאלה וכבש את שער הבכורה שלו. שלוש דקות אחר כך כבר רשם את הבישול הראשון שלו".

דור תורג'מן (IMAGO)

גם ב-Washington Post ציינו בהתלהבות: "דור תורג'מן כבש ובישל בבכורה, והוביל את הרבולושן לניצחון 0:2. לאחר שעלה מהספסל, הוא שינה את המשחק עם שער יפהפה ובישול מהיר לקמפאנה".

התקשורת האמריקאית מתארת את תורג'מן ככוכב שנכנס ישר לעניינים, עם דריבלים, מהלכים מסוכנים ורגעי קסם שמרמזים על פוטנציאל גדול בליגה. ניו אינגלנד אולי כבר לא בתמונה של הפלייאוף, אבל נדמה שהבכורה של הישראלי הצעיר הפכה לאחת מנקודות האור של העונה.