יום ראשון, 28.09.2025 שעה 07:40
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6333-5632פילדלפיה יוניון1
5839-4731סינסינטי2
5641-4932ניו יורק סיטי3
5647-6530אינטר מיאמי4
5346-5232שארלוט5
5339-5532נאשוויל6
5143-5830אורלנדו סיטי7
5049-5132קולומבוס קרו8
4853-5931שיקאגו פייר9
4343-4732ניו יורק רד בולס10
3545-4132ניו אינגלנד רבולושן11
2838-3131טורונטו12
2756-3332מונטריאול13
2757-3731אטלנטה יונייטד14
2564-2932די.סי. יונייטד15
 מערב 
5739-5632סן דייגו אפ.סי1
5632-5730ונקובר ווייטקאפס2
5537-5232מינסוטה יונייטד3
5337-6030FC לוס אנג'לס4
4545-5230סיאטל סאונדרס5
4440-3431אוסטין6
4443-4132פורטלנד טימברס7
4053-4232קולורדו ראפידס8
3858-5732סן חוזה ארת'קווייקס9
3851-4731דאלאס10
3746-3531ריאל סולט לייק11
3652-4132יוסטון דינמו12
2855-3932סנט לואיס סיטי13
2767-4632קנזס סיטי14
2462-4131לוס אנג'לס גלאקסי15

"תורג'מן שינה את המשחק, הלהיב בכל נגיעה"

הישראלי סיים כ-MVP של ההתמודדות אחרי שנכנס כמחליף, כבש ובישל בבכורה בניו אינגלנד, בארה"ב לא נותרו אדישים: "הדליק מיד את הקהל, שינה את המשחק"

|
דור תורג'מן (IMAGO)
דור תורג'מן (IMAGO)

הבכורה של דור תורג'מן ב-MLS זכתה לסיקור נרחב בתקשורת האמריקאית, ובמילים פשוטות, היא הייתה חלומית. החלוץ הישראלי של ניו אינגלנד רבולושן עלה מהספסל במחצית השנייה, ובתוך פחות מ-20 דקות סיפק גול ובישול שקבעו 0:2 על אטלנטה יונייטד, בדרך לתואר ה-MVP של המשחק: “שמח לכבוש בבכורה שלי”, סיכם החלוץ בקצרה.

באתר ’Yahoo’ החמיאו: "דור תורג'מן כבש בהופעת הבכורה שלו והוסיף בישול לליאו קמפאנה שלוש דקות לאחר מכן, כדי להוביל את ניו אינגלנד לניצחון 0:2. הקהל קיבל את מה שחיכה לו, שער ראשון מהישראלי שנכנס בדקה ה-56, ובישול מבריק נוסף בהתקפת מעבר".

בפרשנות בארצות הברית הדגישו את הניצוץ שהביא עמו תורג'מן ברגע שנכנס: "הישראלי הבין-לאומי הדליק מיד את הקהל בכל נגיעה בכדור. בדקה ה-72, אחרי מסירה של קרלס חיל, הוא הטעה ימינה, פרץ שמאלה וכבש את שער הבכורה שלו. שלוש דקות אחר כך כבר רשם את הבישול הראשון שלו".

דור תורגדור תורג'מן (IMAGO)

גם ב-Washington Post ציינו בהתלהבות: "דור תורג'מן כבש ובישל בבכורה, והוביל את הרבולושן לניצחון 0:2. לאחר שעלה מהספסל, הוא שינה את המשחק עם שער יפהפה ובישול מהיר לקמפאנה".

התקשורת האמריקאית מתארת את תורג'מן ככוכב שנכנס ישר לעניינים, עם דריבלים, מהלכים מסוכנים ורגעי קסם שמרמזים על פוטנציאל גדול בליגה. ניו אינגלנד אולי כבר לא בתמונה של הפלייאוף, אבל נדמה שהבכורה של הישראלי הצעיר הפכה לאחת מנקודות האור של העונה.

