יום ראשון, 28.09.2025 שעה 09:35
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
 מזרח 
6333-5632פילדלפיה יוניון1
5839-4731סינסינטי2
5641-4932ניו יורק סיטי3
5647-6530אינטר מיאמי4
5346-5232שארלוט5
5339-5532נאשוויל6
5143-5830אורלנדו סיטי7
5049-5132קולומבוס קרו8
4853-5931שיקאגו פייר9
4343-4732ניו יורק רד בולס10
3545-4132ניו אינגלנד רבולושן11
2838-3131טורונטו12
2756-3332מונטריאול13
2757-3731אטלנטה יונייטד14
2564-2932די.סי. יונייטד15
 מערב 
5739-5632סן דייגו אפ.סי1
5734-5931ונקובר ווייטקאפס2
5537-5232מינסוטה יונייטד3
5337-6030FC לוס אנג'לס4
4647-5431סיאטל סאונדרס5
4440-3431אוסטין6
4443-4132פורטלנד טימברס7
4053-4232קולורדו ראפידס8
3858-5732סן חוזה ארת'קווייקס9
3851-4731דאלאס10
3746-3531ריאל סולט לייק11
3652-4132יוסטון דינמו12
2855-3932סנט לואיס סיטי13
2767-4632קנזס סיטי14
2462-4131לוס אנג'לס גלאקסי15

מסי ואינטר מיאמי נבלמו עם 1:1 אצל טורונטו

המקום הראשון כבר לא תלוי בפרעוש וחבריו, אחרי תצוגה של שוער המארחת. הארגנטינאי תועד זועם על סוארס שלא החזיר לו מסירה, אלנדה הבקיע לאורחים

|
ליאו מסי (IMAGO)
ליאו מסי (IMAGO)

הביקור של ליאו מסי בטורונטו הפך את העיר כולה לחגיגה אדירה. סביב אצטדיון BMO נצבעו הרחובות בחולצות עם המספר 10 המיתולוגי, של נבחרת ארגנטינה, ברצלונה, פאריס סן ז'רמן ואינטר מיאמי. אלפי אוהדים שילמו בין 250 ל־350 דולר כדי לראות מקרוב את הכוכב הארגנטינאי, שהפעם לא הצליח להכריע את המשחק, אך שוב היה במרכז תשומת הלב.

על כר הדשא נפתח המשחק בשליטה ברורה של אינטר מיאמי. בכל נגיעה של מסי התפרצו קריאות מהיציעים, כשאפילו אוהדי טורונטו מצאו עצמם שרים "מסי, מסי". כבר בדקה ה־11 עצר שון ג'ונסון את הניסיון הראשון של בלתסר רודריגס, ובדקה ה־29 הדף בעיטת חופשית של מסי. השוער המקומי המשיך ללהט, וכשבדקה ה־44 עצר שוב את מסי ממצב קורץ, נראה היה שזו הולכת להיות תצוגת שוערות בלתי נשכחת.

למרות הכל, אינטר מיאמי מצאה את הרגע שלה רגע לפני ההפסקה. ג'ורדי אלבה פרץ באגף שמאל והרים כדור מדויק, ותדאו אלנדה התרומם מעל קוסי תומפסון ונגח פנימה, 0:1 לאורחים ממש בדקה ה־45.

החצי השני הביא איתו את הקאמבק של המקומיים. בדקה ה־60, אחרי ערבוביה ברחבה וחוסר הצלחה של ההגנה בפינוי, ג'ורדיה מיחאילוביץ' דחק מקרוב את אחד השערים הקלים בקריירה שלו וקבע שוויון, 1:1, להנאת הקהל המקומי שלא הפסיק להריע.

אינטר מיאמי המשיכה לנסות, מסי בעט ממרחק בדקה ה־76, אך שוב נעצר אצל ג'ונסון, שהפך לגיבור של טורונטו. גם לואיס סוארס, שספג כרטיס צהוב על דחיפה מיותרת, לא הצליח לשנות את המומנטום. בשלב מסוים תועד הפרעוש ממש זועם על חברו סוארס כשלא החזיר לו מסירה, דבר נדיר בין השניים.

מסי זועם על סוארס (צילום מסך)מסי זועם על סוארס (צילום מסך)

עבור הקבוצה של חאבייר מסצ'ראנו, זה היה פספוס משמעותי. אחרי שלושה ניצחונות רצופים על סיאטל, די.סי יונייטד וניו יורק סיטי, נעצר הרצף מול טורונטו והסתיים רק בנקודה אחת. אינטר מיאמי נותרה עם 56 נקודות במקום השלישי במזרח, אך איבדה הזדמנות יקרה להבטיח יתרון במאבק על סיום העונה הסדירה בצמרת.

בסיום, המסר היה ברור: גם עם מסי ואלבה, ועם תצוגות התקפה מרהיבות לפרקים, אינטר מיאמי לא יכולה להרשות לעצמה חולשה בהגנה. טורונטו ניצלה זאת עד תום, והקהל, שכלל לא מעט אוהדים בחולצות ורודות עם השם מסי, יצא מרוצה לפחות כמו האורחים.

