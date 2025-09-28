יואב כץ: ייתכן שמעמד הפנדל היה גדול על ארבל

בהפועל חיפה יכולים היו אתמול (שבת) לראות את עצמם מאוכזבים מההפסד 1:0 להפועל תל אביב. מדובר בהפסד שקטע רצף מוצלח של שני ניצחונות ותיקו. בדקה ה-77, יכול היה הפנדליסט הקבוע של הקבוצה תמיר ארבל לקנות את עולמו ולהעניק לקבוצתו יתרון משמעותי, שיכול היה לסלול לו ולשאר חבריו את הניצחון, אבל ארבל החמיץ והפועל ת"א ידעה למנף את ההחמצה להתלהבות וכיבוש שער משלה – שהחזיר את חניכיו של גל אראל הביתה ללא נקודות.

בעלי הצפוניים יואב כץ התייחס לפנדל המוחמץ ואמר: "אולי המעמד שארבל מצא את עצמו בבלומפילד ועם כל כך הרבה קהל, היה גדול עליו והלחיץ אותו. בכל מקרה אני חייב להחמיא לכל השחקנים על העבודה והרצינות שהשקיעו במגרש, ואנחנו חייבים להיות עכשיו עם הפנים קדימה למשחק הליגה הבא שלנו מול עירוני קריית שמונה, משחק שכמו שאמר גל אראל יהווה ציון דרך עבורנו ויכוון לאן אנחנו הולכים השנה".

המאמן גל אראל דיבר גם הוא על הפנדל שהוחמץ והבהיר: "תמיר ארבל זה הבועט הראשון שלנו. זה לא משהו שהגיע בשליפה. זה תלוי בהוראות בחדר ההלבשה. ארבל כבר כבש מהעמדה הזאת".

יואב כץ (עמרי שטיין)

על המשחק עצמו אמר אראל: "ראינו קבוצה שלוחצת גבוה מהדקה ראשונה, כזאת שלא מעיפה כדורים ומשחקת כדורגל. ברגע שאתה יוצא למשחק מול הפועל ת"א, צריך לשחק כדורגל הרבה יותר חכם. באנו ועמדנו בעמדות. שיחקנו טקטי יוצא מהכלל. תכנית המשחק עבדה וזה שהחמצנו, זה חלק מהכדורגל. עזבו אותנו 12 שחקנים טובים והגיעו המון חדשים. יש תהליך שאנחנו עוברים. היום אני מרוצה מהקבוצה שלי. אני לא אוהב לצאת עם מחמאות, רוצה אותן כאשר אני מנצח".

על רותם חטואל שהדביק כדור לקורה אמר: "רותם חטואל הוא אחד משחקני הספסל שעושים לי כאבי ראש טובים בכל מה שקשור להרכב. אנחנו עושים התאמות ומי שיהיה טוב גם ימצא את עצמו בהרכב".