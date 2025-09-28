הפועל ת"א של אליניב ברדה יכולה לנצח בטרנר

אחרי שני ניצחונות גדולים על בית"ר ירושלים ומ.ס אשדוד, הפועל תל אביב חזרה לבלומפילד במטרה אחת להשיג ניצחון שלישי ברציפות ולמצב את עצמה שוב בצמרת של הכדורגל הישראלי – והיא עשתה זאת בהצלחה.

האדומים גברו אתמול 0:1 על הפועל חיפה משער דרמטי של רוי קורין המחליף, וזה סידר לאליניב ברדה ולקבוצה שלו את המקום הראשון בליגת העל לפחות זמנית. במחזור הקרוב מחכה משחק מסקרן עם שחזור חצי גמר גביע הטוטו נגד הפועל באר שבע בטרנר.

איציק כלפי ועמית לוינטל בפרק נוסף של פודקאסט הפועל ת"א בערוץ הפודקאסטים של ONE, מסכמים עוד ניצחון אדום שנותן את המקום הראשון ונותן גם הרבה סיבות לאופטימיות וציפייה לקראת ההמשך. המצטיינים של המשחק, מי הכי הפתיע את לוינטל, הכניסה של רוי קורין למשחק וכמה ברדה היה אחראי לזה?

וגם: האופי שהפועל ת”א מחדדת ממשחק למשחק כרגע יכול לשים אותה גבוה בטבלה גם בעתיד, היכולת של שאנדה סילבה בינתיים מעלה סימני שאלה, החשיבות של אסף צור, הבכורה של לויזו וההכנות לקראת היריבה מבירת הנגב. האזנה נעימה.