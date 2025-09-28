חשש לקרע במפשעה לספר, אלמקייס נתפר בראש

בבני ריינה סיימו אתמול (שבת) את ההפסד 3:1 לבית"ר ירושלים בתחושת פספוס, שכן חניכיו של סלובדאן דראפיץ' הצליחו כמעט לאורך כל המשחק לעמוד בצורה טקטית טובה נגד סוללת הכוכבים של הירושלמים, אבל בסופו של דבר נכנעו לאיכות של היריבה. הקבוצה מהמגזר ספגה שני שערים לקראת הסיום ונשארה עם נקודה אחת מתוך 15 אפשריות.

בריינה יכולים אמנם להתעודד מכך שהקבוצה, להבדיל מהשבוע שעבר, עבדה ועמדה הרבה יותר טוב מהתבוסה להפועל פתח תקווה – אבל הם יהיו חייבים להתחיל ולאסף נקודות כבר במשחק הליגה הבא מול מ.ס אשדוד כדי לצאת בראש שקט לפגרת הנבחרת.

כוכב הקבוצה ומי שהעלה את ריינה ליתרון מפנדל, היה אנטוניו ספר, שבמהלך הבעיטה מתח את המפשעה והוחלף. ספר שנחשב לאחד הזרים הטובים בליגת העל, ייבדק במהלך היום על מנת לאבחן את חומרת הפציעה. יש חשש גדול שהוא סובל מקרע במפשעה בגינו יושבת למספר שבועות. שחקן אחר שכבר נבדק וטופל הוא הקשר עילאי אלמקייס, שנפגע בראשו במהלך המשחק, לאחריו יצא לבית החולים ושם נזקק לשלושה תפרים בראשו.

שחקני בני ריינה (חג'אג' רחאל)

דראפיץ’: היו דברים טובים מול בית"ר, אבל בסוף האיכות הכריעה. סעיד בסול בעל הבית והוא יכול להחליט כל החלטה. הכנו טוב את הקבוצה ואנחנו מאוכזבים ועכשיו אנחנו שוב צריכים לנסות ולהרים את הקבוצה. אני מאמין ביכולת שלי ובשחקנים לצאת מהמצב הקיים. יש כאן לא מעט שחקנים חדשים שחלקם עדיין לא בכושר, נצטרך להיות חזקים ואופטימיים לקראת ההמשך".