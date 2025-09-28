יום ראשון, 28.09.2025 שעה 01:11
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
154-126פאריס סן-ז'רמן1
125-126מארסיי2
1210-146מונאקו3
123-75ליון4
127-96שטרסבורג5
108-135ליל6
95-85לאנס7
88-75ראן8
711-96טולוז9
714-96לוריין10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
68-46אוקזר13
54-35אנז'ה14
57-56נאנט15
411-95ברסט16
48-65לה האבר17
113-55מץ18

4 ימים לפני ברצלונה: ויטיניה וקברצחאליה נפצעו

צרות גם בפאריס: לקראת משחק ליגת האלופות הקשה בברצלונה, עוד שני שחקני מפתח של לואיס אנריקה נפגעו, ונראה שהוא יופיע למפגש בהרכב חסר במיוחד

|
ויטיניה יוצא בגלל פציעה (IMAGO)
ויטיניה יוצא בגלל פציעה (IMAGO)

צרות בצרורות בפאריס סן ז׳רמן. אלופת אירופה ניצחה אמש (שבת) 0:2 את אוקזר בליגה הצרפתית, והתאוששה מההפסד למארסיי. אבל למרות הניצחון, ארבעה ימים לפני שהיא פוגשת את ברצלונה בליגת האלופות, וכשיש לה כבר שורת שחקנים חשובים שבספק למשחק, בדמותם של אוסמן דמבלה, דזירה דואה, ז׳ואאו נבש, פביאן רואיס ומרקיניוס, החדשות הרעות לא הפסיקו להגיע לעיר האורות.

שני שחקני מפתח נוספים של הצרפתים, ויטיניה וחביצה קברצחאליה, נאלצו לצאת במהלך המשחק בגין פציעה. הקשר הפורטוגלי המצטיין של פאריס בישל את שער היתרון בדקה ה-32, אך פינה את מקומו כבר שלוש דקות לאחר מכן, כשעדיין לא ידוע מה חומרת הפגיעה אותה ספג.

אצל הכנף הגיאורגי מנגד, המצב נראה אף יותר חמור, כשהוא קיבל כניסה חמורה בירך שלו במהלך המשחק, ונאלץ לצאת במחצית. השחקן נראה צולע וקשה כעת לראות איך הוא יצליח להחלים בזמן למפגש הענק בליגת האלופות מול הקטלונים, וכרגע נראה שההרכב של לואיס אנריקה יהיה חסר במיוחד.

חביצה קברצחאליה על הדשא (IMAGO)חביצה קברצחאליה על הדשא (IMAGO)

כזכור, גם אצל אלופת ספרד המצב לא מלבלב, כשאומנם היא התעודדה מחזרתם של לאמין ימאל ואלחנדרו באלדה לאימונים, אך לפציעות האחרונות של גאבי ופרמין לופס, הצטרפו גם ראפיניה וז׳ואן גארסיה, אחרי שנפגעו בניצחונה ביום חמישי האחרון על אוביידו.  

