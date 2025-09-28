4 ימים לפני ברצלונה: ויטיניה וקברצחאליה נפצעו

צרות בצרורות בפאריס סן ז׳רמן. אלופת אירופה ניצחה אמש (שבת) 0:2 את אוקזר בליגה הצרפתית, והתאוששה מההפסד למארסיי. אבל למרות הניצחון, ארבעה ימים לפני שהיא פוגשת את ברצלונה בליגת האלופות, וכשיש לה כבר שורת שחקנים חשובים שבספק למשחק, בדמותם של אוסמן דמבלה, דזירה דואה, ז׳ואאו נבש, פביאן רואיס ומרקיניוס, החדשות הרעות לא הפסיקו להגיע לעיר האורות.

שני שחקני מפתח נוספים של הצרפתים, ויטיניה וחביצה קברצחאליה, נאלצו לצאת במהלך המשחק בגין פציעה. הקשר הפורטוגלי המצטיין של פאריס בישל את שער היתרון בדקה ה-32, אך פינה את מקומו כבר שלוש דקות לאחר מכן, כשעדיין לא ידוע מה חומרת הפגיעה אותה ספג.

אצל הכנף הגיאורגי מנגד, המצב נראה אף יותר חמור, כשהוא קיבל כניסה חמורה בירך שלו במהלך המשחק, ונאלץ לצאת במחצית. השחקן נראה צולע וקשה כעת לראות איך הוא יצליח להחלים בזמן למפגש הענק בליגת האלופות מול הקטלונים, וכרגע נראה שההרכב של לואיס אנריקה יהיה חסר במיוחד.

חביצה קברצחאליה על הדשא (IMAGO)

כזכור, גם אצל אלופת ספרד המצב לא מלבלב, כשאומנם היא התעודדה מחזרתם של לאמין ימאל ואלחנדרו באלדה לאימונים, אך לפציעות האחרונות של גאבי ופרמין לופס, הצטרפו גם ראפיניה וז׳ואן גארסיה, אחרי שנפגעו בניצחונה ביום חמישי האחרון על אוביידו.