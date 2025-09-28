יום ראשון, 28.09.2025 שעה 08:46
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
157-126ליברפול1
123-86קריסטל פאלאס2
114-116טוטנהאם3
114-76סנדרלנד4
117-86בורנמות'5
106-146מנצ'סטר סיטי6
102-105ארסנל7
88-116צ'לסי8
85-65פולהאם9
89-96ברייטון10
89-66לידס11
75-65אברטון12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
63-35ניוקאסל15
510-56נוטינגהאם פורסט16
413-66ברנלי17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
113-46וולבס20

"תמיד חוזר ואומר לשחקנים ‘אתם כל כך טובים’"

מאמן מנצ'סטר סיטי פפ גווארדיולה היה מרוצה מה-1:5 על ברנלי: "מקווה שהם יאמינו לי, שחקני הרכש צריכים להבין שהמועדון נבנה על תרבות של ניצחונות"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

מנצ'סטר סיטי יצאה אמש (שבת) עם ניצחון 1:5 גדול על ברנלי, ניצחון שמחזיר את השקט אחרי תקופה לא פשוטה. סוף אוגוסט המאכזב, שכלל שני הפסדים רצופים בליגה לטוטנהאם ולברייטון, איים להפוך את ספטמבר למשבר של ממש עבור פפ גווארדיולה, אך מאז חזרה סיטי עם ארבעה ניצחונות בחמישה משחקים, והכל שוב נראה ורוד אצל פפ.

זה לא היה משחק חד צדדי כפי שהתוצאה עשויה להטעות. סיטי נאלצה לעבוד קשה מול ברנלי של סקוט פארקר, שטען לאחר מכן כי “התוצאה לא משקפת את מה שהיה על המגרש”. שני שערים עצמיים של מקסים אסטב ושני שערים מאוחרים של ארלינג הולאנד העניקו לתכולים תוצאה מרשימה, דווקא בערב שבו ליברפול איבדה נקודות יקרות עם הפסד דרמטי לקריסטל פאלאס, מה שאפשר לסיטי לצמצם את הפער בפסגה לחמש נקודות.

גווארדיולה שיבח את שחקניו: “אנחנו יוצרים רוח צוות טובה עם הצוות והשחקנים. זה היה קשה, אבל במחצית השנייה מצאנו את השערים, וב־20 הדקות האחרונות זה כבר היה הרבה יותר טוב”. החיוך הרחב שלו בסיום העיד על מאמן לא רק גאה בקבוצה שלו, אלא גם משוכנע שסיטי חוזרת לדרכה הרגילה.

פפ גווארדיולה (IMAGO)פפ גווארדיולה (IMAGO)

הספרדי הכחיש ששינה את שיטותיו, אך ניכר שהוא בונה על קבוצה צעירה בהרכב, כששחקנים עם ניסיון כמו ברנרדו סילבה, נייתן אקה וג’ון סטונס פתחו על הספסל. התקופה הצפופה של שבעה משחקים ב־22 ימים בשלושה מפעלים נפתחה עם ניצחון בדרבי על יונייטד, המשיכה עם ניצחונות על נאפולי והאדרספילד, ותוספת של ברנלי, כאשר המכשול היחיד היה תיקו מאוחר מול ארסנל.

“לשחקנים החדשים יש אחריות להבין שהמועדון הזה נבנה על תרבות של ניצחונות. אחרת מה שהשגנו בעשור האחרון, שבו היינו הקבוצה הטובה באנגליה, לא היה קורה. אני תמיד חוזר ואומר לשחקנים: ‘אתם כל כך טובים’. אני מקווה שהם יאמינו לי”, אמר גווארדיולה.

העזיבה של קווין דה בריינה פתחה כנראה את הדלת לפיל פודן, שחוזר בהדרגה לכושר שאפיין אותו בעונה שעברה, אז נבחר לשחקן העונה בפרמייר ליג ובשחקן העונה של ארגון השחקנים. גם ג’רמי דוקו מתחיל להראות יציבות עם שלושה בישולים בשלושה משחקים רצופים.

פפ גווארדיולה מחבק את פודן (IMAGO)פפ גווארדיולה מחבק את פודן (IMAGO)

ואז הגיע הרגע של הולאנד. במשך רוב הדקות לא הורגש הנורבגי, אך בדקה ה־90 הגיע והבקיע את ה־1:4, שלוש דקות לאחר מכן הוסיף את החמישי והשלים צמד מהיר שהקפיץ את מאזנו ל־15 שערים בתשעה משחקים בלבד העונה. “זה התפקיד שלו”, אמר פפ בחיוך. “שני שערים ובישול לנונייס. הוא דמות חשובה בצורה בלתי רגילה אצלנו. יש לו תמיד את ההרגשה שהוא יכול לכבוש, ואני מאוד מרוצה גם מההופעה שלו וגם מהקבוצה”.

סיטי אולי לא הציגה את המשחק המושלם, אבל עם רוח קרב מחודשת, סגל צעיר שמתעצב מחדש והולאנד שנמצא בכושר נפלא, נראה שהקבוצה מצאה מחדש את הקצב. בשבוע הבא היא תפגוש את מונאקו וברנטפורד, כשבמועדון מאמינים שהדרך חזרה לצמרת כבר נפתחה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */