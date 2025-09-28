יום ראשון, 28.09.2025 שעה 09:35
157-126ליברפול1
123-86קריסטל פאלאס2
114-116טוטנהאם3
114-76סנדרלנד4
117-86בורנמות'5
106-146מנצ'סטר סיטי6
102-105ארסנל7
88-116צ'לסי8
85-65פולהאם9
89-96ברייטון10
89-66לידס11
75-65אברטון12
711-96ברנטפורד13
711-76מנצ'סטר יונייטד14
63-35ניוקאסל15
510-56נוטינגהאם פורסט16
413-66ברנלי17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
113-46וולבס20

באנגליה לא מבינים איך רובן אמורים עדיין בתפקיד

אחרי עוד הפסד מאכזב של מנצ'סטר יונייטד, באנגליה קוראים לפיטוריו של המאמן, והפורטוגלי עצמו רגוע: "לא מודאג מהמשרה שלי כי זו לא ההחלטה שלי"

רובן אמורים (IMAGO)
רובן אמורים (IMAGO)

מנצ'סטר יונייטד שוב נפלה אמש (שבת), הפעם עם הפסד 3:1 לברנטפורד, והלחץ סביב רובן אמורים הולך וגובר. שבוע בלבד אחרי הניצחון על צ’לסי שהחזיר מעט תקווה, הקבוצה של המאמן הפורטוגלי נראתה אבודה וחזרה למציאות קשה: תחתיו צברה יונייטד 34 נקודות ב־33 משחקי ליגה בלבד, מבלי שהצליחה לנצח פעמיים ברצף מאז נכנס לתפקיד.

אמורים ניסה לשדר רוגע מול המצלמות. "אני אף פעם לא מודאג מהמשרה שלי, אני לא מהטיפוסים האלה", אמר. "זו לא ההחלטה שלי. אני אעשה את המקסימום בכל דקה שאני כאן". עם זאת, באנגליה הדגישו כי התמיכה הרשמית של ההנהלה נראית רעועה במיוחד בימים כאלה, כשאין משחק אמצע שבוע שיסיט את תשומת הלב.

הביקורת באנגליה לא איחרה לבוא. אשלי וויליאמס, קפטן נבחרת וויילס בעבר, אמר: "אני לא רוצה להגיד שהם צריכים להחליף מאמן, אבל כמה זמן זה יכול להימשך? כל שבוע אנחנו מדברים על זה. אני אוהב מאמנים עם סגנון ברור, אבל כשהוא לא עובד, צריך לדעת להתאים את עצמך. כרגע, אני לא רואה לאן יונייטד הולכת אלא אם כן הם משנים מאמן".

רובן אמורים (IMAGO)רובן אמורים (IMAGO)

מרטין קיאון, בלם ארסנל בעבר, הוסיף: "הם פשוט לא מספיק טובים. לאמורים יש אחוז ניצחונות רק 1% יותר מגראהם פוטר שפוטר. איך הוא עדיין בתפקיד? אם זה היה קורה שנה אחרי פרגוסון, הוא כבר מזמן לא היה כאן".

הנתונים מדברים בעד עצמם: יונייטד טרם השיגה ניצחון חוץ בליגה זה שמונה משחקים, הרצף הגרוע ביותר מאז 2019. ברונו פרננדש החטיא פנדל שני מתוך שלושה העונה, ובכלל, מאז מינויו של אמורים נובמבר האחרון, אף קבוצה לא ספגה שער ראשון ביותר משחקים מיונייטד. "על השערים שספגנו עבדנו כל השבוע באימונים, וזה מתסכל", הודה המאמן. "אני רואה את השחקנים מתאמנים, אבל במשחקים, תחת הלחץ של המועדון, זה לא נראה אותו דבר".

אמורים נשאר נאמן לשיטת ה־3-4-2-1 שלו, מה שמעורר ביקורת קשה. מנגד, המאמן הצעיר של ברנטפורד, קית’ אנדרוז, הראה גמישות כשעבר מחמישה בהגנה לרביעייה, מהלך שסידר לו יתרון במרכז השדה. מיקה ריצ’רדס, פרשן ב־Match of the Day, היה חד: "העקשנות של אמורים עלולה להיות הנפילה שלו. אפשר לדבר על כך שההנהלה תומכת בו, אבל זה פשוט לא עובד".

רובן אמורים (רויטרס)רובן אמורים (רויטרס)

ההגנה של יונייטד הייתה מביכה בפתיחה. בשער הראשון, הארי מגווייר ניסה לייצר נבדל אך עמד מטר מאחור. בשני, קווין שאדה פרץ באגף והכדור שהוסט על ידי השוער אלטאי באיינדיר נפל לרגלי איגור טיאגו, שכבש פעמיים בתוך 20 דקות. "כשאנחנו מנצחים זה לא בגלל המערך, וכשאנחנו מפסידים, זה בגלל המערך. אני מבין את זה", אמר אמורים בציניות.

בסיום סיכם המאמן: "זה תמיד עליות וירידות. כשאתה מנצח, יש תחושה שהמומנטום נבנה. כשאתה מפסיד, אתה חוזר לאותה נקודה ומתחיל מחדש. לפעמים רואים קבוצה שמשתפרת, ולפעמים יש משחקים שלא נותנים לך את הביטחון שיונייטד באמת חוזרת. זו תמיד אותה שיחה". בינתיים, אוהדי יונייטד כבר לא בטוחים שהפעם תהיה תשובה אחרת.

