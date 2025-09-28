באנגליה לא מבינים איך רובן אמורים עדיין בתפקיד

מנצ'סטר יונייטד שוב נפלה אמש (שבת), הפעם עם הפסד 3:1 לברנטפורד, והלחץ סביב רובן אמורים הולך וגובר. שבוע בלבד אחרי הניצחון על צ’לסי שהחזיר מעט תקווה, הקבוצה של המאמן הפורטוגלי נראתה אבודה וחזרה למציאות קשה: תחתיו צברה יונייטד 34 נקודות ב־33 משחקי ליגה בלבד, מבלי שהצליחה לנצח פעמיים ברצף מאז נכנס לתפקיד.

אמורים ניסה לשדר רוגע מול המצלמות. "אני אף פעם לא מודאג מהמשרה שלי, אני לא מהטיפוסים האלה", אמר. "זו לא ההחלטה שלי. אני אעשה את המקסימום בכל דקה שאני כאן". עם זאת, באנגליה הדגישו כי התמיכה הרשמית של ההנהלה נראית רעועה במיוחד בימים כאלה, כשאין משחק אמצע שבוע שיסיט את תשומת הלב.

הביקורת באנגליה לא איחרה לבוא. אשלי וויליאמס, קפטן נבחרת וויילס בעבר, אמר: "אני לא רוצה להגיד שהם צריכים להחליף מאמן, אבל כמה זמן זה יכול להימשך? כל שבוע אנחנו מדברים על זה. אני אוהב מאמנים עם סגנון ברור, אבל כשהוא לא עובד, צריך לדעת להתאים את עצמך. כרגע, אני לא רואה לאן יונייטד הולכת אלא אם כן הם משנים מאמן".

רובן אמורים (IMAGO)

מרטין קיאון, בלם ארסנל בעבר, הוסיף: "הם פשוט לא מספיק טובים. לאמורים יש אחוז ניצחונות רק 1% יותר מגראהם פוטר שפוטר. איך הוא עדיין בתפקיד? אם זה היה קורה שנה אחרי פרגוסון, הוא כבר מזמן לא היה כאן".

הנתונים מדברים בעד עצמם: יונייטד טרם השיגה ניצחון חוץ בליגה זה שמונה משחקים, הרצף הגרוע ביותר מאז 2019. ברונו פרננדש החטיא פנדל שני מתוך שלושה העונה, ובכלל, מאז מינויו של אמורים נובמבר האחרון, אף קבוצה לא ספגה שער ראשון ביותר משחקים מיונייטד. "על השערים שספגנו עבדנו כל השבוע באימונים, וזה מתסכל", הודה המאמן. "אני רואה את השחקנים מתאמנים, אבל במשחקים, תחת הלחץ של המועדון, זה לא נראה אותו דבר".

אמורים נשאר נאמן לשיטת ה־3-4-2-1 שלו, מה שמעורר ביקורת קשה. מנגד, המאמן הצעיר של ברנטפורד, קית’ אנדרוז, הראה גמישות כשעבר מחמישה בהגנה לרביעייה, מהלך שסידר לו יתרון במרכז השדה. מיקה ריצ’רדס, פרשן ב־Match of the Day, היה חד: "העקשנות של אמורים עלולה להיות הנפילה שלו. אפשר לדבר על כך שההנהלה תומכת בו, אבל זה פשוט לא עובד".

רובן אמורים (רויטרס)

ההגנה של יונייטד הייתה מביכה בפתיחה. בשער הראשון, הארי מגווייר ניסה לייצר נבדל אך עמד מטר מאחור. בשני, קווין שאדה פרץ באגף והכדור שהוסט על ידי השוער אלטאי באיינדיר נפל לרגלי איגור טיאגו, שכבש פעמיים בתוך 20 דקות. "כשאנחנו מנצחים זה לא בגלל המערך, וכשאנחנו מפסידים, זה בגלל המערך. אני מבין את זה", אמר אמורים בציניות.

בסיום סיכם המאמן: "זה תמיד עליות וירידות. כשאתה מנצח, יש תחושה שהמומנטום נבנה. כשאתה מפסיד, אתה חוזר לאותה נקודה ומתחיל מחדש. לפעמים רואים קבוצה שמשתפרת, ולפעמים יש משחקים שלא נותנים לך את הביטחון שיונייטד באמת חוזרת. זו תמיד אותה שיחה". בינתיים, אוהדי יונייטד כבר לא בטוחים שהפעם תהיה תשובה אחרת.