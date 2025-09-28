יום ראשון, 28.09.2025 שעה 07:38
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
164-146פיינורד1
1611-217פ.ס.וו. איינדהובן2
157-147אייאקס3
129-146אלקמאר4
129-126כרונינגן5
1010-127טוונטה אנסחדה6
1012-127פורטונה סיטארד7
912-196ניימיכן8
95-116אוטרכט9
99-116גו אהד איגלס10
919-87ספרטה רוטרדם11
712-97וולנדם12
711-77זוולה13
712-77נאק ברדה14
615-67אקסלסיור רוטרדם15
510-86הירנביין16
411-56טלסטאר17
318-67הראקלס אלמלו18

"קרן האור של אייאקס", "בקבוק הקטשופ נפתח"

בכלי התקשורת בהולנד הריעו לגלוך שהבקיע ושיחק בשתי עמדות שונות, הישראלי עצמו שיתף: "אתם עוד תראו הרבה ממני, אני לא דואג ומקווה להמשיך ככה"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך ממשיך למשוך תשומת לב בהולנד. הקשר הישראלי היה אחד מגיבורי הניצחון 1:2 של אייאקס על נאק ברדה, עם שער שני במדי המועדון והראשון באצטדיון יוהאן קרויף ארנה. בראיונות לאחר המשחק הוא לא הסתיר את שביעות רצונו מהיכולת האישית, אך גם הבהיר כי מבחינתו הקבוצה חייבת להשתפר.

התקשורת ההולנדית שיבחה את גלוך במיוחד. בכתבות שפורסמו לאחר המשחק הוא הוגדר "קרן האור של אייאקס". ב"טלחרף" נכתב: "אייאקס הייתה חלשה בצורה מפתיעה מול נאק ברדה, אבל ניצחה בזכות גלוך וטיילור. הישראלי כבר כבש מול פ.ס.וו, והפעם הוסיף שער מוקדם אחרי הכנה נהדרת של טיילור וגודץ. נדמה שלאחר השער ההוא נפתח אצלו בקבוק הקטשופ", ביטוי מוכר בהולנד להתפוצצות התקפית.

"אני מאוד שמח על השער", פתח גלוך בראיון ל־ESPN. "זה לא היה משחק קל, שיחקנו נגד קבוצה חזקה מאוד. בסופו של דבר שלוש הנקודות הן הדבר הכי חשוב. אני שמח מהיכולת שלי, כמובן, אבל אני חושב שאנחנו עדיין צריכים להשתפר כדי לנצח משחקים כאלה בתוצאות גדולות יותר".

אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)אוסקר גלוך בפעולה (IMAGO)

על הביקורת מהיציעים אמר גלוך: "אני יכול להבין את זה. כמו שאמרתי, זה לא היה משחק קל. אולי היה לנו יום רע, אבל זה קורה. נמשיך קדימה ויש לנו משחק קשה בליגת האלופות נגד מארסיי. בסופו של דבר שלוש הנקודות הן הכי חשובות".

נבחר למצטיין המשחק: עוד שער לאוסקר גלוך

הישראלי פתח לראשונה מאז פגרת הנבחרות ושיחק 80 דקות. הוא שיחק תחילה בעמדת ה־10 ולאחר מכן כחלוץ, והדגיש: "אני תמיד רוצה לשחק, לא משנה באיזו עמדה. במחצית הראשונה שיחקתי כעשר, ובשנייה הייתי חלוץ. הייתי שמח בשתי העמדות. זה הכי חשוב, לשחק, והמאמן החליט שאפתח כעשר. קיבלנו שלוש נקודות, ובפעם הבאה זה כבר יהיה טוב יותר".

לצד השער, גלוך גם היה מעורב ישירות במהלך שהוביל לשער הניצחון, והותיר רושם חזק. הוא גם הבטיח שזו רק ההתחלה מבחינתו: "העונה רק התחילה ותראו ממני עוד הרבה. מסירות, דריבלים, שערים ובישולים, הכל יגיע. אני לא דואג לגבי זה. אני רק רוצה להמשיך לשחק במועדון הנהדר הזה. זה היה שער ראשון שלי בארנה, וזה פנטסטי. אני מקווה להמשיך ככה".

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

על אף ההופעה האישית המרשימה, גלוך היה גם ביקורתי: "זה לא היה קל, שיחקנו נגד קבוצה טובה מאוד. למזלנו ניצחנו בסוף וזה הדבר החשוב ביותר. אני מאוד שמח מהיכולת שלי, אבל אנחנו באמת צריכים להשתפר ולשלוט במשחקים מהסוג הזה".

בסיכום, גלוך קיבל את מרבית המחמאות באמסטרדם על ערב שבו אייאקס שוב התקשתה, אך בזכותו ובזכות טיילור הצליחה להשיג שלוש נקודות חשובות. נראה שהישראלי בן ה־21, שהולך ותופס מקום מרכזי, עדיין בתחילת הדרך, והוא עצמו מבטיח שהטוב ביותר עוד לפנינו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */