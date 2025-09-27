גלוך: העונה רק התחילה, תראו ממני עוד הרבה

אוסקר גלוך הגיע לכדורגל ההולנדי. אחרי השער שכבש במחזור הקודם מול פ.ס.וו איינדהובן, הקשר הישראלי פתח בהרכב והמשיך ביכולת הטובה, כשכבש את השער הראשון בניצחון 1:2 על נאק ברדה.

"אני מאוד שמח מהשער", אמר גלוך, "זה לא היה משחק פשוט, שיחקנו מול יריבה חזקה. בסופו של דבר שלוש הנקודות הן הדבר הכי חשוב. אני מרוצה מהיכולת שלי, אבל ברור שצריך להשתפר כדי לנצח משחקים כאלה בתוצאות גבוהות יותר".

על תחושת האוהדים שפחות התרשמו מהיכולת של אייאקס: "אני מבין אותם. כמו שאמרתי, זה לא היה משחק פשוט. אולי זה היה יום פחות טוב שלנו, אבל זה קורה. אנחנו מסתכלים קדימה, יש לנו משחק קשה בליגת האלופות נגד מארסיי. הכי חשוב מבחינתי שניצחנו".

גלוח פתך בהרכב בתור "עשר" ובהמשך עבר לשחק כחלוץ: "אני תמיד רוצה לשחק, לא משנה באיזו עמדה. המאמן החליט שאתחיל כעשר, ובמחצית השנייה הייתי חלוץ, הייתי מרוצה בשתי העמדות. שיחקתי 80 דקות ולקחנו שלוש נקודות, בפעם הבאה ניראה טוב יותר".

ב-ESPN החמיאו לקשר על משחק המסירות שלו, והוא השיב בביטחון: "העונה רק התחילה, ותראו ממני עוד הרבה. מסירות, דריבלים, שערים ובישולים, הכול יגיע. אני לא מודאג מזה".

לסיום סיכם גלוך בן ה-21: "אני רוצה להמשיך לשחק במועדון הגדול הזה. כבשתי את השער הראשון שלי ביוהאן קרויף ארנה, זה היה רגע אדיר. אני מקווה להמשיך בקצב הזה".