"שאלתי את השחקנים אם משהו לא בסדר בחייהם"

דייגו סימאונה יצא מאושר לאחר הניצחון הגדול 2:5 בדרבי על ריאל מדריד אתמול (שבת). המאמן הארגנטינאי דיבר בהתרגשות גם מול המצלמות וגם במסיבת העיתונאים, ושיתף בתחושותיו על הערב ההיסטורי במטרופוליטנו.

סימאונה התייחס תחילה להופעה של שחקניו ואמר: "מהתחלה ועד הסוף הקבוצה ידעה בדיוק מה לעשות. גם אחרי שספגנו, השחקנים נשארו מחויבים ותרגמו את זה למגרש. כשקבוצה מתנהלת ככה, המאמן פשוט מאושר. בכיתי, היו המון רגשות".

על ההישג יוצא הדופן מול היריבה העירונית אמר: "עברו 75 שנה מאז שריאל מדריד ספגה חמישייה מולנו, אבל זה לא משהו שאנחנו צריכים להתעכב עליו. אנחנו צריכים להמשיך להשתפר. האוהדים שלנו היו מדהימים, נתנו אווירה מחשמלת ונתנו לשחקנים ביטחון. הקבוצה גדלה ממשחק למשחק, וזה אושר גדול לראות את זה קורה מול יריבה כזאת".

מאניטה היסטורית! 2:5 מוחץ לאתלטיקו בדרבי

לגבי ניקו גונסאלס הוסיף סימאונה: "אני קודם כל מודה למועדון על המאמץ להביא אותו. יש לו אישיות אדירה ו־DNA של אתלטיקו. הוא עובד קשה, צנוע, ומגיב בצורה יוצאת דופן לדרישות שלי. אנחנו צריכים לשמור עליו".

גם על חוליות הניסיון בקבוצה סימאונה החמיא: "אנחנו בתהליך, יש דברים טובים ויש מה לשפר. ידענו איפה הטעויות שלנו ואנחנו מתקנים אותן ממשחק למשחק. קוקה היה אדיר, אני מעריץ אותו ואת גריזמן, הם נותנים הכל, בין אם זה שלוש דקות או תשעים, וממשיכים להיות לב המועדון".

דייגו סימאונה (IMAGO)

על מה שאמר לשחקניו הוסיף: "לפני שהמשחק התחיל שאלתי אותם: ‘מבין הדברים החשובים בחיים שלכם, יש משהו שלא בסדר?’ כולם אמרו שלא. אז אמרתי להם, תשחקו, תהנו. החיים של כדורגלן עוברים מהר מאוד, והמשחקים האלה לא חוזרים. למזלנו, זה הלך טוב".

לבסוף, סימאונה לא שכח לפרגן לכוכב ההתקפה: "חוליאן אלברס הוא שחקן יוצא דופן, הוא מזכיר לי קצת את פאנטיץ'. יש לו ענווה נדירה, למרות שהוא אלוף עולם. הוא רץ, עובד קשה ונותן את כולו לקבוצה. אנחנו חייבים לשמור עליו כי הוא יכול להפוך לחלק חשוב מההיסטוריה של אתלטיקו".