ערן דורון סיים את תפקידו בנוער של הפועל הרצליה

המחזור השלישי במחוז הדרומי של הליגה הלאומית לנוער טרם הגיע לסיומו, אך כבר עתה בולטת במיוחד התוצאה הלא שגרתית שהושגה במשחק שנערך היום (שבת) במגרש בכפר אבו גוש, שם אירחה הפועל ירושלים את הפועל הרצליה - משחק אליו התייצבו שתי הקבוצות עם מאזן זהה, שעמד על ניצחון אחד והפסד אחד, אך על כר הדשא היה זה משחק במעמד צד אחד, שהסתיים בניצחון 0:9 לזכות הפועל ירושלים,

לזכות האדומים מהבירה כבשו: מאור בן שמעון - רביעיה, נתי שפראו - צמד, נדים ורסאנה, מוחמד דיאב ואבי בקלה. הפועל ירושלים הייתה חסרה את החלוץ, ישראל דאפה (2009) - שרשם הופעה בת 63 דקות במשחק ההפסד של קבוצת הבוגרים 2:1 למכבי נתניה.

בעקבות תוצאת המשחק, הנהלת הפועל הרצליה והמאמן ערן דורון סיכמו על סיום תפקידו של המאמן, שאימן בעונה שעברה את קבוצת נערים א' של גדנ"ע ת"א וקודם לכן אימן שש עונות ברציפות את קבוצת הנוער של הכח עמידר ר"ג, בארבע מהעונות בליגה הלאומית.

בשלב זה מעיין נגב, ששימש כמאמן הקבוצה בעונה שעברה והעונה משמש כמנהל המקצועי של החטיבה העליונה, ישמש כמאמן זמני, אך הכוונה בהפועל הרצליה למנות כבר בימים הקרובים מאמן, שיוביל את הקבוצה להמשך העונה.

במחזור הבא מצפה להפועל הרצליה משחק חוץ מול גדנ"ע ת"א, שהובסה 5:0 הערב ע"י הפועל הוד השרון - ועומדת גם היא על מאזן של ניצחון אחד ושני הפסדים.