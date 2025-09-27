יום שבת, 27.09.2025 שעה 22:40
 ליגה א צפון 
91-74מכבי אחי נצרת1
71-53הפועל ב.א.גרבייה2
72-43מכבי נווה שאנן3
71-33צעירי אום אל פאחם4
75-64עירוני נשר5
65-54מ.ס. טירה6
52-33הפועל כרמיאל7
52-34מכבי אתא ביאליק8
46-73מ.כ. צעירי טירה9
46-44הפועל עראבה10
48-54צעירי טמרה11
35-43הפועל טירת הכרמל12
32-14הפועל מגדל-העמק13
26-33הפועל בית שאן14
14-32בני מוסמוס15
14-14הפועל א.א. פאחם16
18-14מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
103-114מכבי קרית גת1
92-93מכבי קרית מלאכי2
93-84מ.כ. ירושלים3
82-64מ.כ. כפ"ס4
76-64בית"ר יבנה5
50-13הפועל אזור6
55-54הפועל הרצליה7
42-23בית"ר נורדיה ירושלים8
46-44מכבי יבנה9
48-54מ.ס. דימונה10
36-34הפועל מרמורק11
35-23מכבי עירוני אשדוד12
37-23הפועל ניר רמה"ש13
24-33מ.כ. ירמיהו חולון14
05-03שמשון תל אביב15

זעזוע בליגה א': סתיו אלימלך פוטר ממכבי יבנה

ההפסד 2:0 למכבי קריית גת הכריע. בין השמות שעלו לאוויר: עופר טסלפפה, אסי ברוכיאן ודור לוי. ביבנה לא פוסלים את חזרתו של שניר סופר למועדון

סתיו אלימלך (יונתן גינזבורג)
סתיו אלימלך (יונתן גינזבורג)

במהלך כל הקיץ סתיו אלימלך רצה לעבוד, בשקט תעשייתי, אך לא תמיד קיבל זאת, בין אם ביקורת מצד חלק מקהל האוהדים או בין אם זה מקצועי - אי אישור הבאת שחקן כזה או אחר, כולל בנו של סתיו, המשחק במכבי עירוני אשדוד ואף כבש כנגדו.

עכשיו, זה נגמר. עוד מהשבוע הקודם, כך נודע ל-ONE, חיכו לסתיו בפינה, אלא שניצח את מ.ס דימונה והמשיך לשבוע נוסף. בסוף השבוע נחל הפסד בדמות 2:0 למכבי קריית גת, במשחק רע לשני הצדדים, מה שהכריע את הכף. ביבנה מחפשים תוצאות ועמדת המאמן היא הראשונה לקבל בראש.

בין השמות שעלו לשולחן, אפשר למצוא את עופר טסלפפה, אסי ברוכיאן ודור לוי, שירד בעונה החולפת ליגה עם הפועל חדרה (מליגת העל לנוער ללאומית). ביבנה לא יפסלו את חזרתו של שניר סופר, ששימש בתחילת העונה כעוזרו של סתיו. בשלישי, במסגרת גביע המדינה, באם לא יימצא מאמן, המנהל המקצועי של מחלקת הנוער, יוסי זוזוט, צפוי להוביל הקבוצה.

עופר טסלפפה (רועי כפיר)עופר טסלפפה (רועי כפיר)

בהודעה הרשמית של מכבי יבנה נכתב: ״הנהלת המועדון מעדכנת כי בהחלטה משותפת סתיו אלימלך מסיים את תפקידו כמאמן הקבוצה. הנהלת המועדון מודה לסתיו על עשייתו ומאחלת לו הצלחה רבה״.

