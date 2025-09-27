"היו רגעים מתוחים, רוצים לשחק כדורגל טוב יותר"

עוד ניצחון לבית”ר ירושלים. הקבוצה מהבירה רשמה הערב (שבת) מהפך בדרך ל-1:3 על מכבי בני ריינה בחוץ, במסגרת המחזור ה-5 בליגת העל. אנטוניו ספר כבש ראשון (פנדל) לזכות היריבה מהמגזר, אך פנדל מוצלח של ירדן שועה מנגד, בישול שלו לעומר אצילי ועוד שער בכורה אדיר של ג'ונובוסקו קאלו – קבעו מהפך בצהוב שחור.

המאמן המנצח, ברק יצחקי, דיבר בסיום: “ברור שכיף לנצח, בתקופה האחרונה היו רגעים מתוחים גם בניצחונות. צריך לדעת דווקא בתקופות הפחות טובות לדעת לעשות את זה עם נקודות. בסוף גם במחצית הראשונה שהייתה פחות טובה, שלטנו, אך לא מצאנו פתרונות ולא הגענו למספיק מצבים. בחצי השני ראיתי שאין כמעט סכנה, אז החלטתי שזיו בן שימול יהיה ב-6 ולהכניס עוד שחקנים עם אוריינטציה פחות הגנתית”.

על הכניסה של רועי אלימלך כחילוף יוצא דופן במחצית הראשונה: “גרגורי מורוזוב היה פחות במשחק, ולפעמים צריך לעשות חילופים כאלה. אני שמח שזה בסוף הסתדר, אבל אם לא היינו מנצחים אז אולי היו אומרים שהחילופים לא היו טובים. חיי המאמן תלויים מאוד בתוצאה”.

גרגורי מורוזוב (חג'אג' רחאל)

על קאלו: “זה מאוד חשוב בשבילו. באימונים הוא שם, בסוף חלוץ נמדד בשערים, הוא צריך קצת יותר ביטחון. היה לו הרבה שנים בשבדיה והוא נחת למדינה חדשה, לוקח זמן להתאקלם ואני שמח בשבילו כי הוא עובד קשה. מאושר שהיום הוא כבש שער של חלוץ נהדר. מקווה מאוד שזה יכניס לו ביטחון”.

על שועה הוסיף: “חשוב מאוד שהוא כבש ובישל, והכי חשוב שזה היה בחמישים אחוז יכולת. ירדן יכול לשחק הרבה הרבה יותר טוב, לעשות את זה במשחק כזה – רק מראה לו ולשאר הקבוצה קודם כל שהוא שחקן חשוב ומשמעותי. שחקנים כאלה צריכים דחיפה, הוא החזיר בגדול”.

ירדן שועה ועומר אצלי חוגגים (חג'אג' רחאל)

על המשחק הבא מול הפועל פתח תקווה: “יכול להבטיח שאנחנו נעשה הכל כדי לנצח, אנחנו חוזרים לטדי. מקווה מאוד שהמשחק הזה יכניס בחזרה את הביטחון לשחקנים, כי גם היום וגם נגד עירוני קריית שמונה היה קשה. אנחנו רוצים לשחק כדורגל יותר טוב, אבל אני שמח שיש לנו נקודות ואנחנו מתקרבים לאט לאט לצמרת. זה מאוד חשוב בשבילנו”.

סלובודאן דראפיץ’, האיש על הקווים בצד המפסיד, אמר בתום המשחק: “אף אחד לא רוצה להיות בתחושה שלי ברגע שבו אצילי נגח את המהפך. זו הייתה תחושה קשה. ציפיתי מהשחקנים שלי לשחק כדורגל יותר טוב, היינו צריכים להחזיק קצת יותר את הכדור. שחקן נוסף צריך להגיע ביום ראשון ואנחנו עדיין באיזה תהליך, היינו יכולים לקחת נקודה אז חבל, אבל בית”ר הייתה טובה יותר”.

סלובודן דראפיץ' (חג'אג' רחאל)

“במחצית השנייה איבדנו את הכוח לצאת למתפרצות, אז שילמנו מחיר. אנחנו צריכים לעצור את הספיגות קודם כל. אנחנו מחכים שכל הסגל יהיה ברשותנו בפגרת הנבחרות, אני מאמין שאחרי שכולם יהיו בריאים נצליח לייצב את הקבוצה. היום שיחקנו עם 5 בהגנה, אני מאמין שעם אתה מחזיק בכדור ויש לך כלים מקדימה, אז לא יתקפו אותך כל הזמן. לא עשינו 2 מסירות היום, חבל שוב כי היינו יכולים לגנוב את התיקו”, הוסיף מאמן ריינה.

דור מיכה: “היה מאוד קשה היום. שלטנו לאורך כל המשחק, אבל הם עמדו מאחורה ונלחמו. אני שמח שבסוף הפכנו. הגול של קאלו? לא אקח קרדיט על הבישול, זה שער גדול. יש לנו הרבה זרים חדשים העונה וחשוב שהם ייכנסו לעניינים”.

על שועה אמר: “כולים יודעים מה החשיבות של ירדן לקבוצה, בלעדיו זה הרבה יותר קשה. אני שמח שהוא ואצילי היו שם בשבילנו היום, שגם במשחקים פחות טובים עדיין אפשר לנצח”. על היריבה הבאה פ”ת בטדי: “חשוב לייצר מומנטום אחרי היום וגם אחרי הניצחון על ק”ש. גם אם היכולת לא הכי משכנעת, בטוח שמשבוע לשבוע זה ייראה טוב יותר”.