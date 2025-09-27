נאתכו נכנס כמחליף ובישל במדי פרטיזן בלגרד

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# הוא לא נגמר. ביברס נאתכו ממשיך לככב במדי פרטיזן בלגרד. הקשר הוותיק עלה כמחליף בדקה ה-73 ובישל חמש דקות מאוחר יותר לחלוץ יובאן מילושביץ’ את השער השני של קבוצתו.

# באוסטריה, שון וייסמן פתח בהרכב קבוצתו בלאו לינץ, ועל אף שלא כבש או בישל, עזר לקבוצתו להשיג ניצחון שני מאז הגיע בשלושה משחקים.

# ביוון, הישאם לאיוס וג’ואל אבו חנא חוו מותחן אדיר במדי לבאדיקוס כשנחלו הפסד 3:2 דרמטי מול אולימפיאקוס. הקיצוני הוחלף בדקה ה-75 כשהתוצאה הייתה 2:1, והבלם השלים 90 דקות, אך ספג צהוב בדקה ה-29.

# באזרבייג’ן, בר כהן עלה מהספסל במדי אראז נחצ’יבאן בפתיחת המחצית השנייה כשקבוצתו הייתה בפיגור והיה חלק מהרגע בו הצליחו להשוות, במשחק שהסתיים ב-1:1.

# ליאם חרמש פתח לראשונה בשריף טירספול, שיחק 84 דקות וסייע לקבוצתו להשיג שלוש נקודות בניצחון 0:1 מול דאצ’יה בויוצ’אני.