יום שבת, 27.09.2025 שעה 22:39
כדורגל עולמי  >> ליגה סרבית

נאתכו נכנס כמחליף ובישל במדי פרטיזן בלגרד

מסרב להיגמר. הקשר האדיר עלה מהספסל בדקה ה-73 ועזר לחבריו להכפיל את התוצאה עם בישול חמש דקות מאוחר יותר. 90 דקות לווייסמן בניצחון 0:1 של לינץ

|
ביברס נאתכו (IMAGO)
ביברס נאתכו (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (שבת) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# הוא לא נגמר. ביברס נאתכו ממשיך לככב במדי פרטיזן בלגרד. הקשר הוותיק עלה כמחליף בדקה ה-73 ובישל חמש דקות מאוחר יותר לחלוץ יובאן מילושביץ’ את השער השני של קבוצתו.

# באוסטריה, שון וייסמן פתח בהרכב קבוצתו בלאו לינץ, ועל אף שלא כבש או בישל, עזר לקבוצתו להשיג ניצחון שני מאז הגיע בשלושה משחקים.

# ביוון, הישאם לאיוס וג’ואל אבו חנא חוו מותחן אדיר במדי לבאדיקוס כשנחלו הפסד 3:2 דרמטי מול אולימפיאקוס. הקיצוני הוחלף בדקה ה-75 כשהתוצאה הייתה 2:1, והבלם השלים 90 דקות, אך ספג צהוב בדקה ה-29.

# באזרבייג’ן, בר כהן עלה מהספסל במדי אראז נחצ’יבאן בפתיחת המחצית השנייה כשקבוצתו הייתה בפיגור והיה חלק מהרגע בו הצליחו להשוות, במשחק שהסתיים ב-1:1.

ליאם חרמש פתח לראשונה בשריף טירספול, שיחק 84 דקות וסייע לקבוצתו להשיג שלוש נקודות בניצחון 0:1 מול דאצ’יה בויוצ’אני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */