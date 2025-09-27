"המקום של אף מאמן לא מובטח, התפקיד לא קל"

המחזור החמישי של ליגת העל הביא לנו הערב (שבת) מפגש בין הפועל ירושלים למכבי נתניה, שניצחה 1:2 אחרי מהפך. היהלומים אספו 3 נקודות לראשונה העונה בשבוע שעבר והמשיכו במומנטום, בעוד הקבוצה מהבירה נשארה במקומה כנועלת הטבלה עם הפסד חמישי ברציפות.

בתום התמודדות, דיבר מאמן האורחת יוסי אבוקסיס: “היינו יותר חדים במחצית השנייה, היה משחק שקול. אומנם לא איימנו על השער, אבל הגענו למצבים מסוכנים ובמחצית השנייה חזרנו שוב לשלושה בלמים, ואז עם שני חלוצים ברחבה כבר העמסנו על הרחבה וככה עשינו את המהפך. אני שמח”.

על תמונת ההרכב והסגל: “כבר אמרתי שהתחלנו באיחור את העונה הזו, גם השחקנים שצירפנו כבר נראים יותר טוב. המחליפים? כמובן שהתפקיד שלהם הוא לשנות את המשחק, והם עזרו לנו”. על המשחק הבא מול סכנין: “משחק מאוד קריטי, אני מקווה שנבוא מוכנים. כל מפגש בליגה הוא קשה, נצטרך להמשיך את המומנטום”.

יוסי אבוקסיס (אורן בן חקון)

האיש על הקווים של הירושלמים, זיו אריה: “מקווה שתהיה למדינה הזו שנה הרבה יותר טובה, אנחנו בשנתיים מסויטות. החטופים זה הדבר הכי חשוב ואני מקווה לבשורות טובות. המשחק? היו דקות טובות ופחות טובות, זה פעם שלישית שאנו מובילים ומפסידים”.

“עניין מנטלי? אנחנו צריכים להיות עם הכדור והבעיה היא במשחק ההגנה, לא יצאנו למספיק מעברים. זה לא מתאים לנו”, המשיך אריה והוסיף על הקהל שלא רצה שהשחקנים יבואו אליו בסוף המשחק: “השחקנים עובדים קשה ונותנים כל מה שיש להם, זכות הקהל לעשות את זה”.

על מתן חוזז שסגר על חוזה חדש ושאר הסגל: “יש לנו כמה פצועים, אבל לא נבכה על זה ונתמודד. הסגל טוב עם מתן. נרים את הראש ונמשיך הלאה”. עוד מאריה: “המקום של אף אחד לא מובטח, התפקיד של מאמן הוא אף פעם לא קל”. לקראת יום כיפור הוסיף: “מבקש סליחה מאשתי והילדים ומכל מי שאי פעם פגעתי בו”.