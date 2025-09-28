יום ראשון, 28.09.2025 שעה 11:24
כדורגל ישראלי

"חיפה חזקה יותר מבעונה שעברה": בב"ש דרוכים

בבירת הנגב נערכים למפגש הצמרת מול הירוקים (שני, 20:30): "אין פייבוריטית". ויטור שב לישראל והתאמן, קוז'וק הזהיר מהתקפות מעבר. וגם: תמונת ה-11

|
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות לקראת המשחק הגדול מול מכבי חיפה ביום שני (20:30), שייחשב למבחן המשמעותי ביותר של הקבוצה עד כה מפתיחת העונה. החבורה של רן קוז'וק פתחה את העונה בצורה מרשימה עם ארבעה ניצחונות בארבעה מחזורים בהם הבקיעה מספר היסטורי של 19 שערים, אבל היא יודעת שההתמודדות מול הירוקים תיתן אינדיקציה אמיתית לגבי מאבקי הצמרת.

מאמן הקבוצה קוז'וק נתן את הדגשים שלו לקראת המשחק, תוך כדי שהוא עובר על תיקון הטעויות שהיו נגד בני סכנין והזהיר את השחקנים מהתקפות מעבר. "מכבי חיפה קבוצה הרבה יותר חזקה מהקבוצה של העונה שעברה, עם כמות גדולה של זרים איכותיים. יהיה משחק קשה מאוד ואין בו פייבוריטית", אמרו בבירת הנגב. 

בצד המקצועי, אופיר דוידזאדה ימשיך לקבל את הקרדיט בעמדת המגן השמאלי, בעוד הלדר לופס ייעדר בגלל קרע בארבע ראשי. בין הקורות ימשיך אופיר מרציאנו. בחלק ההתקפי שוקל קוז'וק לפתוח עם אמיר גנאח או זאהי אחמד, כאשר ההכרעה צפויה להתקבל סמוך למשחק.

רן קוזרן קוז'וק (רועי כפיר)

חדשות טובות הגיעו גם מכיוונו של הבלם הוותיק מיגל ויטור, שחזר אתמול (שבת) סוף סוף לישראל לאחר חודש בפורטוגל בעקבות הפציעה שספג מול הפועל תל אביב בגביע הטוטו. ויטור ערך אימון ראשון מאז שחזר, והוא ימשיך בשיקום במסגרת המועדון במטרה לחזור לסגל בהקדם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */