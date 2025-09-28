"חיפה חזקה יותר מבעונה שעברה": בב"ש דרוכים

הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות לקראת המשחק הגדול מול מכבי חיפה ביום שני (20:30), שייחשב למבחן המשמעותי ביותר של הקבוצה עד כה מפתיחת העונה. החבורה של רן קוז'וק פתחה את העונה בצורה מרשימה עם ארבעה ניצחונות בארבעה מחזורים בהם הבקיעה מספר היסטורי של 19 שערים, אבל היא יודעת שההתמודדות מול הירוקים תיתן אינדיקציה אמיתית לגבי מאבקי הצמרת.

מאמן הקבוצה קוז'וק נתן את הדגשים שלו לקראת המשחק, תוך כדי שהוא עובר על תיקון הטעויות שהיו נגד בני סכנין והזהיר את השחקנים מהתקפות מעבר. "מכבי חיפה קבוצה הרבה יותר חזקה מהקבוצה של העונה שעברה, עם כמות גדולה של זרים איכותיים. יהיה משחק קשה מאוד ואין בו פייבוריטית", אמרו בבירת הנגב.

בצד המקצועי, אופיר דוידזאדה ימשיך לקבל את הקרדיט בעמדת המגן השמאלי, בעוד הלדר לופס ייעדר בגלל קרע בארבע ראשי. בין הקורות ימשיך אופיר מרציאנו. בחלק ההתקפי שוקל קוז'וק לפתוח עם אמיר גנאח או זאהי אחמד, כאשר ההכרעה צפויה להתקבל סמוך למשחק.

רן קוז'וק (רועי כפיר)

חדשות טובות הגיעו גם מכיוונו של הבלם הוותיק מיגל ויטור, שחזר אתמול (שבת) סוף סוף לישראל לאחר חודש בפורטוגל בעקבות הפציעה שספג מול הפועל תל אביב בגביע הטוטו. ויטור ערך אימון ראשון מאז שחזר, והוא ימשיך בשיקום במסגרת המועדון במטרה לחזור לסגל בהקדם.