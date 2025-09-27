מייוות'ר תובע סוכנות שמכרה לו רכב במיליון דולר

פלויד מייוות’ר נחשב לאחד המתאגרפים הגדולים בהיסטוריה של האגרוף המקצועני. הוא נולד ב־1977 למשפחת מתאגרפים, ופתח קריירה חובבנית מרשימה שכללה זכייה במדליית ארד אולימפית ב־1996. באוקטובר אותה שנה עבר לאגרוף מקצועני והחל לבנות רצף ניצחונות שהפך אותו לאגדה. מייוות’ר זכה בחמש קטגוריות משקל שונות, בין היתר במשקל קל, חצי־בינוני וחצי־כבד קל, והשיג שורה של חגורות עולם בארגונים מובילים כמו WBC, WBA ו־IBF. הוא פרש ב־2017 עם מאזן מושלם של 50 ניצחונות ללא הפסד, כולל קרבות נוצצים מול אוסקר דה לה הויה, מני פאקיאו וקונור מקגרגור.

ואם כבר מדברים על מייוות’ר, אי אפשר להתעלם מהקשר שלו לישראל. בשנים האחרונות הוא תרם מיליון דולר לארגוני הצלה מקומיים, ביקר בארץ כמה פעמים והביע תמיכה פומבית בתושבים בזמן אירועים ביטחוניים. באחד האירועים אף חנך וגזר את הסרט לעשרה אופנועי חירום חדשים שנתרמו למד״א לכבודו, והוא השתתף ביוזמות שונות לסיוע לילדים יתומים ולפצועים. המעורבות הזו ביססה לו תדמית אוהדת בקרב גורמים שונים בארץ והציבה אותו כדמות מוכרת גם מחוץ לעולם הספורט.

אלא שבימים האחרונים מייוות’ר, שהפך מזמן לסמל של חיי מותרות – יהלומים, שעונים ורכבי על (אוסף בלתי נגמר של רכבים שחורים) – מוצא עצמו במרכז סיפור משפטי שמאיים לפגוע בתדמיתו. הוא הגיש תביעה נגד סוכנות רכבי היוקרה Vegas Auto Gallery בטענה שנפל קורבן למצגי שווא ופרקטיקות מסחר מטעות בעסקה יוקרתית ששווייה מיליוני דולרים.

שווה מיליון דולר? (בינה מלאכותית )

בלב המחלוקת עומדת רכישה של “חבילת יוקרה” שכללה ארבעה רכבים: Mercedes-Maybach G650 Landaulet לצד McLaren Artura, Ferrari 488 Pista ו־Porsche 911 GT3. על פי כתב התביעה העסקה כולה הסתכמה בכ־2.25 מיליון דולר, אך לטענת מייוות’ר הוצגו לו פרטים שגויים על ערכם האמיתי של הרכבים ובעיקר של המרצדס הנדיר.

מייוות’ר טוען כי ה־Mercedes-Maybach G650 Landaulet שקיבל עבר שינויים בלתי מורשים ושוויו האמיתי נמוך בהרבה מהמחיר שנדרש לשלם – כ־728 אלף דולר בלבד. לדבריו, לאחר שהבין שהרכב אינו עומד בדרישות החוק פנה לסוכנות בבקשה להחזירו, אך נענה בסירוב. לכן הוא מבקש כעת מבית המשפט לבטל את העסקה ולדרוש פיצויים כולל החזר הוצאות משפטיות.

מנגד, הסוכנות לא נשארה חייבת. באמצעות עורך דינה היא כינתה את התביעה “מצחיקה” וטענה שמייוות’ר חתם מרצונו על כל המסמכים הנדרשים ואף קיבל ארכות תשלום שלא ניצל. עוד נטען כי ביוני 2025 כבר הודה מייוות’ר בבית משפט שהוא חייב 1.2 מיליון דולר על המרצדס, ולכן אין בסיס לטענותיו הנוכחיות.

בסוכנות מזכירים שמייוות’ר עצמו פרסם בגאווה את הרכבים ברשתות החברתיות והציגם כסמל סטטוס, עובדה שלטענתם מערערת את הטענה כי הוטעה. לדבריהם, רק לפני שבועות ספורים נעשה ניסיון להגיע להסדר תשלומים חדש אך מייוות’ר סירב להמשיך במו"מ. מבחינתם מדובר בבעיה של תשלום ולא של איכות הרכב.

זו התמונה של האדם בסוכנות שפרסם מייוות'ר. ראו פירוט מטה (אינסטגרם)

אחת הנקודות המרכזיות בהליך היא העובדה שמייוות’ר חתום על “הודאה בחוב” בגובה של 1.2–1.25 מיליון דולר עבור המרצדס. מסמך כזה מעניק יתרון משפטי משמעותי לסוכנות ועלול להקשות עליו לבטל את העסקה או לזכות בפיצויים (מבטיחים לעדכן בהמשך).

נקודה נוספת, שעשויה לסבך את מייוות’ר, היא העובדה שהוא פרסם תמונה של כתב התביעה בחשבון האינסטגרם שלו, יחד עם צילום של האדם שלטענתו רימה אותו. צעד זה עלול לגרור השלכות משפטיות שליליות מאוד עבור המתאגרף לשעבר אם בסופו של דבר יפסוק השופט נגדו, שכן לחשבון האינסטגרם של מייוות'ר יש למעלה מ־29 מיליון עוקבים והוא עשוי להיחשב כמי שגרם נזק תדמיתי בלתי הפיך לאדם חף מפשע.

מכל מקום, נכון לעכשיו, ההליך המשפטי נמשך ושני הצדדים עומדים על עמדותיהם. המרצדס היוקרתי שוכב בינתיים במוסך כאילו דבר לא קרה (עדיין ברשותו של מייוות’ר), אך מאחורי הקלעים נמשכת המלחמה המשפטית על כסף, מוניטין ורכבי על נדירים.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

