אפשר להפסיד, אבל לא ככה: הכישלון של אלונסו

ריאל מדריד רשמה את איבוד הנקודות הראשון שלה העונה, עם תבוסה צורבת בדרבי לאתלטיקו מדריד בתוצאה 5:2. אורי רייך, רז אמיר וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את ההפסד הכואב ומתכוננים למפגשים עם הישראלים.

מה בתפריט: הכישלון במבחן הראשון מול יריבה גדולה, ההפתעות לרעה בהרכב ובניהול המשחק, חוסר השליטה של הבלאנקוס בכר הדשא, ההימור על ג’וד, הבעיות של הלבנים בכדורי הגובה בהגנה ובמשחק הכנפיים בחלק האחורי, אמבפה נישאר אמבפה גם ביום רע, גולר מתחבר לצרפתי ונותן לאלונסו עוד חומר חיובי למחשבה, האם הגיע פנדל על ניקו גונסאלס ומה אומרת החוקה, מתי קורטואה יעצור פנדל, השער שאולי כן היה צריך להיפסל, ויני לא התעלה למעמד, איפה פדה, הנה חוליאן, המסע לעבר ארד וגלזר בקאיירט והביקור של ויאריאל ומנור סולומון בסנטיאגו ברנבאו.