כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
153-225באיירן מינכן1
133-115בורוסיה דורטמונד2
127-75לייפציג3
88-105באייר לברקוזן4
77-94פ.צ. קלן5
78-85סט. פאולי6
69-114איינטרכט פרנקפורט7
68-84פרייבורג8
65-54שטוטגרט9
610-84הופנהיים10
611-84אוניון ברלין11
57-75וולפסבורג12
46-55מיינץ13
414-85ורדר ברמן14
48-24המבורג15
312-85אוגסבורג16
310-45היידנהיים17
26-14בורוסיה מנשנגלדבאך18

דורטמונד גברה על מיינץ, 1:2 ללברקוזן בחוץ

הצהובים ניצחו 0:2 ששם אותם מאחורי באיירן מינכן, כשהקבוצה של קספר יולמנד המשיכה להתאושש על סט. פאולי. 0:1 קטן ללייפציג על וולפסבורג בבית

|
קארים אדיימי נאבק (IMAGO)
קארים אדיימי נאבק (IMAGO)

המחזור החמישי בבונדסליגה המשיך היום (שבת) עם לא מעט משחקים מעניינים. דורטמונד ניצחה במשחק חוץ לא פשוט במיינץ, באייר לברקוזן המשיכה להתאושש עם ניצחון על סט. פאולי, לייפציג גברה על וולפסבורג, והיידנהיים יצאה עם ידה על העליונה מול אוגסבורג.

מיינץ – דורטמונד 2:0

הקבוצה של ניקו קובאץ׳ הגיעה למשחק בכושר טוב אחרי הניצחון ביום ראשון האחרון על וולפסבורג. היום, היא הצליחה לסגור את הסיפור די מוקדם, כשדניאל סבנסון העלה אותה ליתרון בדקה ה-27, וקארים אדיימי הנהדר עשה את ה-0:2 חמש דקות להפסקה. רובין זטנר השאיר את המארחת בעשרה שחקנים בדקה ה-67, מה שהקשה על סיכוייה לחזור להתמודדות.

סט. פאולי – באייר לברקוזן 2:1

הקבוצה האורחת פתחה את העונה לא טוב במיוחד, אחרי שמאמנה אריק טן האח כזכור פוטר מהר מאוד. היא המשיכה את ההתאוששות שלה היום, כשהצליחה לנצח הודות לשערים של אדמונה טאפסובה (25׳), וארנסט פוקו בדקה ה-58. האוקה וואהל איזן רק זמנית.

וולפסבורג – לייפציג 1:0

בעוד משחק מסקרן, הקבוצה של אולה וורנר גברה על הירוקים, בניצחון חשוב שמעלה אותה למקום השלישי, רק מאחוריי באיירן מינכן ודורטמונד. יוהאן בקאיוקו כבש את השער היחידי בדקה השמינית, כשכריסטוף באומגרטנר החמיץ פנדל ופספס את ההזדמנות להעלות את קבוצתו ל-0:2.

היידנהיים – אוגסבורג 1:2

במשחק בין שתי הקבוצות הצנועות מתחתית הטבלה בגרמניה, הייתה זו הקבוצה המארחת שיצאה עם ידה על העליונה. מיקל קאופמן העלה אותה ליתרון שתי דקות לפתיחת המחצית השנייה, כשסירלוד קונטה הכפיל שבע דקות לאחר מכן. פיליפ טייץ כבש את השער היחידי של האורחת לקראת שריקת הסיום.

