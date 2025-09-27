מכבי חיפה הביסה 0:7 את ר"ג ושמרה על הפסגה

המחזור השישי בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2010, יתפרס על פני ארבעה ימים. היום (שבת) נערכו שישה משחקים, מחר (ראשון) יתקיים משחק בין נהלל יזרעאל להפועל תל אביב, בשני מכבי פתח תקווה תארח את בית"ר ירושלים ובשלישי יינעל המחזור כאשר הפועל ניר רמת השרון תפגוש את מכבי נתניה.

מכבי חיפה – הפועל רמת גן 0:7

הקבוצה הפורייה בליגה מול זו שספגה, עד כה, הכי הרבה בליגה. היות ומשחקה של מכבי פתח תקווה יתקיים ביום שני, עד אז מכבי חיפה מובילה הטבלה עם 16 נקודות. האורדונים נשארו עם שתי נקודות ואפס ניצחונות. לירוקים מהכרמל הבקיעו אריאל דורה (צמד), מוחמד שעבאן, נועם גולדנברג, אדר פרדה, אדריאן בלוט וג'וליאן תומא.

הפועל רעננה – הפועל ראשון לציון 0:0

מאז הניצחון ב-30/08 מבחינתה של העולה החדשה, ראשון לציון, הקבוצה השיגה שלוש תוצאות תיקו (2:2, 1:1 והיום 0:0) ורשמה הפסד 1:0 לחדרה. שער אחד בשלושה משחקים, רגע לפני המפגש הישיר מול מכבי תל אביב בסוף השבוע הקרוב. רעננה, לעומת זאת, עם 0:0 שני בשבעה ימים. שתי הקבוצות נשארות עם שש נקודות כ"א.

מכבי תל אביב – הפועל קריית שמונה 0:4

פערי הרמות הכריעו על כר הדשא. במחצית אחת גברו חניכיו של יהונתן ספור על קריית שמונה, שלא ידעה מה לעשות עם עצמה. מלבד איתי סלע, השוער, סופר ביצע שבעה חילופים ונתן כמעט לכל שחקניו לשחק, מלבד, כאמור, השוער. השערים נתלו ב-22 דקות משחק. עמית יהייס, עידן סיסאי, אוהד אזולאי ותומר דבח סגרו עניין.

עידן סיסאי (שחר גרוס)

בני יהודה – הפועל באר שבע 0:2

הכתומים משכונת התקווה עברו בטבלה את הדרומיים מבירת הנגב, לאחר ניצחון רביעי במספר העונה. כשנדמה היה כי הפועל באר שבע לוהטת העונה ונצמדה היא לגדולות למעלה, היום היא סופגת הפסד שני במספר. רואי ארנטל ואיתי גיני הבקיעו לבני יהודה והובילו אותה ל-13 נקודות בשישה משחקים.

הפועל ירושלים – מ.ס. אשדוד 1:0

מתחברים. ללא מאמן עדיין, הקבוצה הצעירה מעיר הנמל רשמה ניצחון שני ברציפות. הפעם, בזכות שער מדויק מהנקודה הלבנה מצידו של אילון גמליאל, אחד מהשחקנים הבולטים של קבוצת נערים ג' בעונה החולפת, שרשם הפעם את שערו הראשון בליגה. הירושלמים עם הפסד שני ברציפות, כשגם הפעם – הקבוצה של בר כהן ללא שער זכות.

הפועל חדרה – הפועל פתח תקווה 0:2

ניצחון שלישי ברציפות להפועל חדרה והפעם, בדומה לשבוע שעבר, על האפס. איתמר חזן ואופק שלום סגרו עניין בתוך 17 דקות משחק בלבד. פתח תקווה עם הפסד ליגה שני העונה, שמגיע אחרי צמד ניצחונות דווקא. נוכח התוצאה, לחדרה כבר תשע נקודות, נקודה אחת פחות מאלו שיש ברשותה של הפועל פתח תקווה.

המשחקים הבאים

מ.כ. נהלל יזרעאל – הפועל תל אביב (28/09, נהלל, 20:00)

מכבי פתח תקווה – בית"ר ירושלים (29/09, מכבי סינתטי פתח תקווה, 20:00)

הפועל ניר רמת השרון – מכבי נתניה (30/09, הסינתטי רמת השרון, 19:45)