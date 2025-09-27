מקום 8 לאיילה כרם באליפות העולם בבולדרינג

המטפסת הישראלית איילה כרם קבעה היום (שבת) היסטוריה בסיאול, בירת דרום קוריאה, כאשר הפכה לאישה הישראלית הראשונה שמעפילה לגמר אליפות העולם בטיפוס בולדרינג. כרם סיימה את שלב חצי הגמר שנערך בשעות הבוקר במקום השישי, ובגמר עצמו שהתקיים כמה שעות לאחר מכן סיימה שמינית.

המטפסת הישראלית סיכמה בסיום האליפות: “הייתה תחרות ארוכה ומלאת תהפוכות. התחלתי אותה עם לא מעט חששות אז לסיים אותה בצורה כזאת, בהגשמת חלום ארוך שנים מבחינתי, זה משהו שלא נתפס לי עדיין”.

מאוד נהניתי מהגמר, אפילו שלא הצלחתי לבוא לידי ביטוי כמו שרציתי. אני גאה בעצמי על הדרך שעברתי ויודעת שיש עוד הרבה מה ללמוד ולשפר. בינתיים אני מחכה למחר כדי לעודד את תומר יעקובוביץ׳ בחצי הגמר”.

הלילה (בין שבת לראשון) יתחרה כאמור יעקובוביץ׳ בחצי גמר הגברים לאחר שבשלב המוקדמות סיים במקום ה-13.